Chcete levné géčko nebo defendera? BAIC v Pekingu ukázal jejich nové kopie
Doba kopírování v Číně zdaleka neskončila, naopak to v Pekingu vypadalo spíše na návrat do starých kolejí. Jeden z důkazů poskytla automobilka BAIC, která vystavila hned dva podobné pokusy.
Čínská automobilka BAIC, neboli Beijing, vedle docela generických SUV produkuje také stylové offroady pod separátní značkou Beijing Off-road. Pod tou je modelová řada, která může připomenout vozy značek Jeep a Mercedes-Benz. Nejde o náhodu, právě Beijing měl totiž první společný podnik se zahraniční automobilkou v Číně, v roce 1984 se takto spojil s americkým AMC.
To tehdy produkovalo Jeepy a právě ty se začaly vyrábět i v pekingské továrně. Nezměnilo to ani několik změn vlastnictví americké značky a Jeepy se zde vyráběly do roku 2006, kdy Jeep spadal pod DaimlerChrysler. Tento americko-německý pokus se rozpadl jen o rok později, společný podnik v Číně ale nakonec zůstal Němcům a od té doby už produkoval převážně vozy Mercedes-Benz, což dělá dodnes.
BAIC se tak dostal k technice Mercedesu, kterou přímo využil v některých vlastních modelech. Vrcholný BAIC BJ90 tak stojí na základě sdíleném s Mercedes-Benzem GLS. Číňanům ale nestačilo jen to, a tak začali vozy německé značky také kopírovat. Nejlépe je to vidět na modelu BJ80, který je věrnou kopií slavného géčka.
Auto vznikalo se záměrem využití čínskou armádou, ale také pro civilní trh. Ve srovnání s G-wagenem není zdaleka tak luxusní a při uvedení na trh stálo v přepočtu kolem milionu korun. Poháněly jej čtyřválce s původem u Saabu, jehož techniku BAIC po krachu švédské automobilky odkoupil. Objevil se tu ale i benzinový šestiválec od Wulingu a dieselový čtyřválec Cummins.
Auto se také exportovalo a pár kusů se dostalo i do Česka, kde se je přeloučská firma SVOS snažila ve výběrovém řízení udat i české armádě, nakonec neúspěšně. Mercedes si na vykrádání vlastního designu asi nemohl moc stěžovat, pokud se chtěl udržet na čínském trhu. Auto se tak bez větších změn vyrábělo až do loňského roku.
Letos se představila náhrada a poprvé se veřejně ukázala na pekingském autosalonu. Pokud byste čekali posun kupředu a zahození okopírovaného designu, mýlili byste se. Nový Beijing BJ81 jde totiž ve stopách předchůdce a ponechává si design jasně okopírovaný v Německu. Na přídi má tedy opět masku s několika sloty, čímž nechává vzpomenout také na dřívější partnerství s Jeepem.
Novinka míří trochu výše než předchůdce a nabídne luxusnější výbavu. Stále ale má jít o dostupné vozidlo a základní cena má být v přepočtu mezi 600.000 až 750.000 Kč. Moc informací k novince BAIC nezveřejnil, a tak nevíme ani, jaké konkrétní motory ji budou pohánět. Počítá se ale se spalovací a plug-in hybridní verzí.
Na stánku jsem si do jednoho vystaveného BJ81 sedl a nejspíše šlo pouze o maketu, interiér totiž působil dost nehotovým dojmem. Palubní deska zaujala vedle typického minimalismu s velkými displeji panelem se spoustou neoznačených tlačítek a kompasem. Další panel s tlačítky byl po vzoru Ineosu Grenadier na střeše, zřejmě s navolitelnými funkcemi. Zpracování nepůsobí špatně, prostornost je na rámový offroad slušná, ale také je jasné, že toto auto mezi prémii nemíří.
Krom falešného géčka se na stánku objevil také vůz BAIC City Hunter, který zase tvary připomene nový Land Rover Defender. Zejména přední světla jsou opravdu velmi podobná. Auto stojí na stejné platformě jako BJ81, je ale o kus delší. Pohon má být pouze plug-in hybridní, jakékoliv detaily opět chybí. Auto má být schopno otočky na místě a také být stále velmi schopné v terénu, jakkoliv vypadá spíše jako luxusní SUV. Na trh se má dostat ještě koncem letošního roku.
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Michal Dokoupil, Autohome, zdroj videa: Marek Bednář