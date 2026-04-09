Chcete nové auto? Kupte ho teď! Určitě totiž přijde zdražování
Kombinace eskalujícího konfliktu na Blízkém východě a narušených tras v Hormuzském průlivu poslala evropský zpracovatelský průmysl do nejistoty, která podle ekonomů nemá v novodobé historii obdoby. Naděje na levnější zboží definitivně pohasly a automobilový trh se připravuje na další vlnu zdražování.
Situace v dodavatelských řetězcích evropských automobilek se v březnu zhoršila nejvýrazněji od léta roku 2022. Největší zpoždění dodávek hlásí Rakousko a Německo, tedy klíčoví obchodní partneři České republiky. Ekonomický analytik Chris Williamson ze společnosti S&P Global ve své aktuální zprávě z dubna 2026 varuje, že se Evropa stala regionem s největším dodavatelským šokem na planetě.
Zdražení logistických řetězců má přímý dopad na vstupní náklady, které v eurozóně rostou nejrychlejším tempem od roku 1997. Britský trh dokonce zažívá cenové turbulence, které pamětníci srovnávají pouze s krizovým rokem 1992, kdy libra opustila evropský mechanismus směnných kurzů.
Dražší doprava, dražší všechno
Zásadním bodem analýzy je přelití konfliktu do nákladů na energie a přepravu. Blízký východ je pro globální ekonomiku kritickým uzlem a jakékoli ohrožení Hormuzského průlivu znamená okamžitý nárůst cen ropy a zemního plynu. Pro evropské automobilky, které jsou životně závislé na včasných dodávkách komponentů z Asie a stabilních cenách energií, jde o smrtící koktejl.
Podle dat S&P Global jsou to právě asijské ekonomiky jako Vietnam nebo Indonésie, které nyní hlásí největší oslabení výroby, což v krátkém čase pocítí montážní linky v celé střední Evropě. Nedostatek čipů a specifických surovin pro výrobu baterií, který byl po pandemii považován za vyřešený, se vrací v nové, geopoliticky podmíněné formě.
Nejpalčivější otázkou pro domácnosti zůstává, jak se tato situace promítne do cen automobilů. Analýza aktuálního vývoje naznačuje, že výrobci již nejsou schopni absorbovat rostoucí náklady na vstupy, které v březnu 2026 dosáhly rekordních úrovní.
Kdy a o kolik auta zdraží?
Vzhledem k tomu, že se průmyslová inflace propisuje do koncových cen s průměrným zpožděním tří až šesti měsíců, lze očekávat citelný nárůst cen nových vozů již v průběhu třetího kvartálu letošního roku, tedy na přelomu srpna a září 2026.
Odhady analytiků naznačují, že u modelů střední třídy může jít o navýšení v rozmezí 7 až 12 %, přičemž u elektromobilů může být skok ještě výraznější kvůli extrémně napjatému trhu s kovy a energiemi potřebnými k jejich výrobě.
Současná krize se od těch předchozích liší svou hloubkou a asymetrií. Severní Amerika dokáže díky vnitřnímu trhu a energetické politice USA část šoků odclonit, ale Evropa zůstává kvůli své geografické expozici a závislosti na námořních trasách osamocena v čele inflačního pelotonu.
Pro spotřebitele, kteří plánovali nákup nového vozu, se tak otevírá velmi úzké okno příležitosti, než do ceníků dorazí březnové rekordy z burz a logistických terminálů. Ekonomický výhled pro zbytek roku 2026 zůstává pod tlakem geopolitiky a naděje na brzkou stabilizaci jsou v tuto chvíli spíše přáním než reálným odhadem podloženým tvrdými daty z průmyslu.
Zdroje: S&P Global/J.P. Morgan, Automotive Logistics Report 2026