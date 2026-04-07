Chcete riskovat a řídit pod vlivem alkoholu? Nově patentovaný systém to znemožní
Jak poznat, že je řidič vozidla pod vlivem alkoholu? Možností je hned několik. Znemožnit jízdu by vám mohl také nedávno patentovaný detektor skupiny General Motors.
Řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek představuje stále obrovský problém. Dle zveřejněné statistiky PČR se v souvislosti s požitím alkoholu v loňském roce odehrálo 4398 nehod, při kterých bylo usmrceno 43 lidí. V porovnání s rokem 2024 je to sice o 143 nehod méně, přesto je uvedené číslo minimálně důvodem k zamyšlení. Pro úplnost dodejme, že nehod pod vlivem jiných omamných látek se odehrálo 424 a zemřelo 27 lidí.
Jednou z možností, jak předejít řízení auta pod vlivem alkoholu, je, aby se vozidlo samo bránilo. Společnost GM podala už v září 2024 patent na systém, který vozidlu umožní rozpoznat, zda je řidič způsobilý k řízení. Ten nezjišťuje přítomnost alkoholu v dechu člověka, ale využívá soustavu kamer a senzorů, včetně jednoho lidaru ke sledování chůze řidiče. Zmíněný patent, respektive jeho předmět, byl však zveřejněn až v minulém měsíci. Z toho lze usuzovat, že GM na systému, který je předmětem patentu, již nějaký čas pracuje.
Zatím se však stále jedná o patentovou přihlášku. A tedy neexistuje nic, co by nasvědčovalo tomu, zda se zařízení dostane do sériové výroby a tedy bude nasazeno ve vozidlech. Celé je to založeno na tom, že kamery a senzory sledují pohyb člověka přicházejícího k autu.
Určujícím faktorem je jednak pravidelnost chůze, tedy zda člověk jde k autu rovně, nebo se různě kymácí, a dále délka jeho kroků. GM uvedené popisuje jako „parametry chůze“. Poté, co systém chůzi analyzuje, ji následně porovná s tím, jak by měla chůze k autu probíhat. Měří se práh zhoršení. Pokud je hodnocení pod prahem zhoršení, může daná osoba vstoupit do kabiny vozidla a řídit jej. Pokud ale skóre překročí, nastupuje soustava upozornění v několika krocích.
A sice od vizuálních a zvukových až po sekundární detektory, jakým je třeba dechový analyzátor. Nejvyšší úroveň představuje znemožnění řídit vozidlo. GM zmiňuje, že systém musí být pro uživatele transparentní, aby se zabránilo jeho obcházení ze strany opilého uživatele.
Zařízení sice slibné, v praxi se však objevuje hned několik „ale“. Jak třeba rozliší, zda je člověk přicházející k autu za účelem jeho řízení skutečně opilý, nebo třeba jen unavený. Nebo dokonce zda nemá tělesné postižení třeba z důvodu v minulosti prodělané nemoci (například po obrně). A co když bude člověk unikat před nebezpečím? Tohle bude muset ještě GM dořešit, pokud by se měl systém objevit do budoucna v jeho vozidlech.
Zdroj: statistika nehodovosti Policie ČR, Jalopnik