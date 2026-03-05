Chcete zdarma na Autodrom Most? Soutěžte s Auto.cz a filmem Idolové: Poslední kolo!
Do českých kin míří nové sportovní drama, které diváky vtáhne do světa MotoGP. K této příležitosti si teď čtenáři Auto.cz mohou zasoutěžit o 3 vouchery. Každý z nich má hodnotu 6990 Kč a dostane vás přímo na dráhu mosteckého autodromu!
Ve spolupráci s partnerem filmu Autodrom Most, pořadatelem Mistrovství světa superbiků, přinášíme možnost zažít závodní atmosféru na vlastní kůži.
V soutěži můžete vyhrát 3x voucher v hodnotě 6990 Kč na jízdu vlastním automobilem po trati Autodromu Most!
Na uzavřeném okruhu si vyzkoušíte, jaké to je hledat limity svého vozu i vlastních schopností. Legálně, bezpečně a pod dohledem profesionálů. Ideální šance pro každého, kdo chce rychlost zažít na vlastní kůži.
Jak se do soutěže zapojit
Soutěžit můžete výhradně na facebookovém profilu Auto.cz. Stačí do diskuse pod příspěvek na naší stránce napsat, jakým autem byste na mostecký autodrom vyrazili. V pondělí 9. března vybereme tři výherce a spojíme se s nimi prostřednictvím jejich profilů. Dárkový poukaz má platnost 12 měsíců, termín jízdy si zvolíte sami.
Do kina na MotoGP
Do kina právě přichází film Idolové: Poslední kolo. Hlavním hrdinou je Edu, mladý motocyklový jezdec, který dostává poslední šanci prosadit se v seriálu MotoGP.
Během pěti závodů si však nejdřív musí vyjet místo ve třídě Moto2. Jeho trenérem se stává otec Antonio, bývalý závodník, který po nehodě ukončil kariéru. Film však není jen o závodění, ale také o rodinných vztazích, rivalitě, odpovědnosti a ceně, kterou je třeba zaplatit za cestu na vrchol.
Režie se ujal britský filmař Mat Whitecross, držitel ocenění z Berlinale, a film vznikl jako španělsko-italská koprodukce se silnou podporou společnosti Warner Bros. Pictures.
Strategickým partnerem projektu se stala Dorna Sports, držitel práv k šampionátu MotoGP, díky čemuž se natáčelo přímo v prostředí skutečných závodů – například ve Valencii, Barceloně, Jerezu, Aragónu, Florencii, Římě nebo Riccione.
V českých kinech film uvede Bohemia Motion Pictures už dnes, 5. března 2026.
Zdroje: Autodrom Most, Bohemia Motion Pictures