Chery chce být britskou automobilkou. Přestěhuje prý vývoj i výrobu
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Britský automobilový průmysl prošel za poslední dekády nevídaným úpadkem a z kdysi největšího světového výrobce je dnes sotva regionální hráč. Možná se ale blýská na lepší časy a možná za tím budou stát Číňané.
Automobilka Chery se na evropském trhu usadila dost úspěšně. Její značky Omoda a Jaecoo jsou obzvláště úspěšné a v mnoha zemích jsou nejpopulárnějšími vozy z Číny, v Británii dokonce Jaecoo 7 opakovaně zamířilo na vrchol prodejních žebříčků. V Británii si navíc nemusí pomáhat podváděním s čísly a reexporty jako u nás.
Chery ale míří výše a k většímu úspěchu v Evropě si chce pomoci získáním evropské identity. Předseda představenstva Chery, Yin Tongyue, to řekl magazínu Auto Express: „Musíme se stát britskou značkou,“ prohlásil během rozhovoru v sídle společnosti v čínském Wu-chu. „V budoucnu chci, aby se naše produkty ve Velké Británii navrhovaly, konstruovaly i vyráběly, ale prodávaly se po celém světě.“
Yin podle svých slov „zvažuje přesun centrály designového střediska Chery do Velké Británie“ a odhalil, že společnost již „jedná s britskými designérskými mistry“. Na tom je poněkud paradoxní, že nejpopulárnější produkt Chery v Evropě je kopií Range Roveru Evoque. V Británii jej posměšně nazývají „Temu Range Rover“. A ačkoli Yin přiznal, že „tuto přezdívku opravdu nemá rád“, uznává, že „britský design překonává celý svět“.
S ohledem na to Chery naznačilo zájem vybudovat ještě užší vztahy se skupinou Jaguar Land Rover. Obě firmy původně spojily síly v roce 2012 založením společného podniku Chery Jaguar Land Rover s cílem vyrábět SUV pro čínský trh. Začátkem letošního roku následovalo představení značky Freelander, v jejímž rámci Chery využívá licenční know-how a duševní vlastnictví JLR.
„Chceme otevřít debatu: jak můžeme JLR pomoci vrátit se k původním objemům výroby?“ řekl Yin. „Naše spolupráce s JLR je hluboká v mnoha ohledech. Nemohu s vámi sdílet příliš mnoho detailů, protože si myslím, že pokud máme něco zveřejnit, měli bychom to udělat společně s JLR.“ Yin také chce „získat více britských inženýrských schopností pro ladění jízdní dynamiky“, údajně ale nelze vyloučit ani investici nebo odkoupení automobilky od indické Tata Motors.
Chery již vybudovalo technické vývojové centrum v areálu UTAC Millbrook v hrabství Bedfordshire – provoz, který by se v případě přesunu těžiště značky do Británie mohl výrazně rozšířit. Začátkem letošního roku navíc Chery podepsalo memorandum o porozumění s Nissanem s cílem potenciálně využít jeho volné výrobní kapacity v Sunderlandu. Dotažení dohody mezi těmito dvěma automobilovými titány by mohlo znamenat, že by se v Británii mohlo ročně vyrobit až 300.000 čínských aut, pokud by Chery dokázalo výrobní možnosti závodu plně vytížit.
Ambice Chery ale míří ještě dále. „K Velké Británii jako k zemi mám hluboký osobní vztah. Rád bych tak trochu oživil nějakou britskou značku – napadá mě, zda bychom nenašli třeba nějakého výrobce sportovních vozů, kterému bychom dokázali pomoci?“ řekl Yin. Takových značek má Británie spoustu a jednou z těch legendárních, která dnes strádá, je třeba Jaguar, taktéž součást JLR. Třiašedesátiletý šéf Chery dokonce naznačil ambice automobilky vstoupit do motorsportu.
Pomoc lokální automobilce by nebyla pro Chery nic nového. S financemi a modely čínské automobilky došlo na vzkříšení španělské značky Ebro, která zanikla roku 1987. Poslední tři roky v továrně, kterou získala od Nissanu, v Barceloně montuje přeznačkované modely Chery pro španělský trh. Ve stejné továrně se plánuje také produkce vozů pod značkami spadajícími do koncernu Chery.
Chery také vede jednání s tureckou vládou o výstavbě závodu s kapacitou 150.000 až 200.000 vozů ročně. Turecko má celní unii s EU, výrazně nižší výrobní náklady než západní Evropa a funguje jako logistický uzel pro východní Středomoří.
Británie dosud měla s automobilkami spíše opačné zkušenosti. Značky jako MG, LDV (Maxus), Lotus nebo výrobce ikonických černých taxíků Manganese Bronze zamířily do čínských rukou. Výroba vozů MG a LDV se také přestěhovala. Automobilka JLR dnes patří Indům, výroba zůstala alespoň částečně v Británii. To samé platí o Mini a Rolls-Royce, které dnes patří Němcům z BMW, a o Bentley, které spadá pod Volkswagen. McLaren patří vládě Abú Dhabí, Caterham japonskému VT Holdings, Vauxhall Stellantisu a opravdu domácí zůstal z těch důležitějších jen Aston Martin.
Zdroj: Auto Express, zdroj foto: Auto.cz, Chery, zdroj videa: Auto.cz