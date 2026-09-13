Chery do Evropy přiveze novou vlajkovou loď. Tiggo X se má vyrovnat německým vozům
Chery má na evropském trhu veliké ambice a mimo jiné se chce vyrovnat Volkswagenu. K tomu má pomoci modelová ofenziva zahrnující čtyři SUV modely, včetně nové vlajkové lodi Tiggo X.
Automobilka Chery v Česku po prvotním vyzkoušení trhu se značkami Omoda a Jaecoo uvedla také svou hlavní značku Chery. Ta u nás zatím nabízí čtyři SUV modely z řady Tiggo, které by měl doplnit také elektrický hatchback QQ3. Příští rok by sem ale měla zamířit další tigga včetně jednoho, které bude novou vlajkovou lodí.
Zpráva zmiňuje britský trh, kam by měla zamířit čtyři nová nebo modernizovaná SUV, z nichž jedno bude elektrické. Britská nabídka zrcadlí nabídku v pevninské Evropě, stejné vozy se tedy dostanou i k nám. Vrcholem bude více než pětimetrové Chery Tiggo X, které se poprvé ukázalo letos na autosalonu v Pekingu.
Vlajková loď řady Tiggo má působit jiným dojmem než dosavadní modely a podle Chery by se měla rovnat německým vozům. Představený koncept má hranatou karoserii a podobá se více drahým modelům jako Zeekr 9X nebo Xpeng GX než menším tiggům. Nechává si ale klasické kliky, ty zásuvné jsou ostatně v Číně od letoška zakázané.
Pohon bude pouze plug-in hybridní, stejně jako u modelu Tiggo 9. Pod kapotou bude přeplňovaná patnáctistovka nebo dvoulitr, doplňovat jej budou tři elektromotory a silnější z pohonů nabídne až 355 kW a 630 Nm točivého momentu. S patnáctistovkou by zřejmě měl zrcadlit 315 kW Tigga 9. Čistě elektrický dojezd má být až 200 kilometrů a kombinovaný 1500 km, což je ale měřeno v čínském přehnaně optimistickém cyklu CLTC.
Tiggo X má mít elektromagnetické adaptivní odpružení a pohon všech kol s terénními režimy. Čínská varianta dostane také autonomní řízení s lidarem nad čelním oknem, s tím ale v Evropě v dohledné době počítat nemůžeme. Kabina nabídne více komfortu než menší Tiggo 9 a počítat se dá opět se sedmimístným uspořádáním.
V překomplikované čínské modelové řadě Chery byl loni uveden také model Tiggo 9L. Ten vypadá velmi podobně jako Tiggo X, s téměř totožnou zadní částí ale odlišnou přídí. Pohání jej stejný hybridní pohon jako Tiggo X, velikostně by ale měl stát mezi X a 9.
Nabídku dále doplní elektrické SUV, které v dosavadním portfoliu Chery chybí. V modelové řadě Tiggo, která má 12 různých modelů, jsou dnes v Číně dva elektrické vozy. Jeden se u nás prodává jako Omoda 5, druhý se exportuje mimo Evropu pod názvem Tiggo 6. Elektrické modely vedle Jaecoo a Omody nabídne také značka Lepas, která se v Česku začne prodávat příští rok.
Chery Tiggo 6, na domácím trhu známé jako eQ7, má pohon zadních kol a výkon 135 kW nebo 155 kW dle verze. Baterie jsou na výběr také dvě, menší s kapacitou 53,87 kWh, větší se 67,12 kWh. Téměř 4,7 metru dlouhý model by na českém trhu mohl být konkurencí třeba pro Škodu Enyaq. Už dříve se mluvilo o uvedení Chery QQ3, což je letos uvedený elektrický hatchback.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Autocar, zdroj videa: Auto.cz