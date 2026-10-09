Chery jde v Česku zákazníkům vstříc. Zřizuje horkou linku a díly slibuje do 24 hodin
Čínská značka Chery je na českém trhu druhým rokem, přesto se chlubí sítí 16 servisů, pražským skladem dílů, asistencí zdarma na tři roky a nově také přímým kontaktem se zákazníky.
Ačkoliv je čínská automobilka Chery na českém trhu teprve od loňského roku, nabízí zdejším zákazníkům čtyři modelové řady vozů SUV s čistě spalovacím, hybridním či plug-in hybridním pohonem. Za prvních letošních devět měsíců si Chery připsalo 1124 registrací nových vozů a 26. místo v celkovém pořadí značek. Je tak na tom dokonce lépe než například Seat se 789 exempláři (28. příčka). Nejpopulárnějším modelem je kompaktní SUV Tiggo 7 s 502 kusy.
S ohledem na rostoucí prodeje si Chery pro české majitele a zájemce o koupi vozu přichystalo zkvalitnění služeb v podobě zákaznické linky, která je v provozu od 1. října. Linka funguje každý pracovní den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 296 236 580, případně lze psát na e-mailovou adresu [email protected].
Nejde přitom jen o prodejní informace. Podle značky si podpora poradí i s odbornými technickými dotazy, které vyžadují podrobnější znalost vozu, pomůže s obsluhou a nastavením a zájemcům upřesní technické parametry vybraného modelu.
Asistence, servis a dostupné náhradní díly
Nová zákaznická linka je součástí širšího zázemí. K dispozici je také nepřetržitá asistenční služba na bezplatném čísle 800 300 350, jež vám pomůže například s odtahem. Majitelé ji mají na tři roky zdarma. Servisní síť aktuálně tvoří 16 autorizovaných míst, přičemž síť se má v následujícím roce rozšiřovat.
Z pohledu zákazníka je velmi důležitá také fyzická dostupnost dílů. Centrální sklad v Praze drží přes 38 tisíc kusů a zásobuje českou i slovenskou servisní síť. Podle Chery se díky němu do 24 hodin vyřídí více než 96 % požadavků na komponenty, přičemž do konce aktuálního roku má tento podíl vzrůst na 98 procent. Pokud je potřeba, může značka zajistit i leteckou přepravu nedostupného dílu přímo od výrobce.
Zdroj: Chery, foto: Auto.cz a Chery, video: Auto.cz