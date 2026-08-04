Chery koupilo podíl v korejském KGM. Budou sdílet továrny i techniku
Modely KGM (SsangYong) jsou na našich cestách velmi časté, menší korejská automobilka ale celou existenci bojuje s finančními problémy. Pod novým majitelem se je snaží řešit také spoluprací s čínským Chery, jehož techniku bude také využívat.
Korejská automobilka KGM má za sebou docela divokou minulost. Vznikla v roce 1963 jako Ha Dong-hwan Motor Co. a vyráběla licencované varianty Jeepu CJ. V roce 1984 převzala konkurenční automobilku Keohwa, která také vyráběla Jeepy a v portfoliu měla model pojmenovaný Korando. V roce 1986 tento celek převzal konglomerát SsangYong, jehož jméno od té doby nesly i nové vozy.
Jako SsangYong navázala automobilka spolupráci s Mercedesem, který Korejcům dodával techniku. Modely jako Musso, Korando nebo Chairman se poté dostaly i do Evropy. V roce 1997 automobilku převzalo Daewoo, které krátce také její modely začalo prodávat se svými logy, už o tři roky později ale vzhledem k finančním problémům svůj podíl opět prodalo.
V roce 1997 se SsangYong dostal k čínskému SAIC, kde se mu také nějak zvlášť nedařilo. Finanční problémy vedly v roce 2009 dokonce ke stávkám a protestům korejských zaměstnanců. Protesty nebyly zrovna klidné, mimo jiné se házely Molotovy po policistech a jeden zaměstnanec SsangYongu zemřel. V roce 2010 automobilka přešla pod indickou Mahindru.
Zde SsangYong získal nové modernější modely a vrátil se na trhy, které dříve opustil, včetně toho českého. Finanční situace ale stále nebyla ideální a 21. prosince 2020 podala společnost SsangYong Motor žádost o nucenou správu poté, co Mahindra kvůli nesplacenému dluhu zastavila její financování.
Následně probíhalo jednání o prodeji automobilky korejskému výrobci elektrických autobusů Edison, z čehož nakonec sešlo. Prodat se ji nakonec podařilo o rok později konglomerátu KG Group, po kterém se automobilka přejmenovala na KG Mobility. Mezitím značka také navázala spolupráci s BYD, který dodává techniku pro její hybridní a elektrické modely.
Další změna přichází toto léto, podíl 10 % totiž v KGM koupilo čínské Chery. Zaplatilo za to 75.000.000 USD a slibuje si od toho silnější pozici v Koreji a na dalších exportních trzích. Podle šéfa Chery International Zhanga Guibinga by mělo v budoucnu dojít na sdílení výrobních kapacit. KGM dnes vyrábí auta pouze v Koreji, Chery už má montovny také ve Španělsku nebo Kazachstánu. Spolupráce ale může zahrnovat také sdílení prodejních kanálů.
Nezůstane jen u toho, už delší dobu víme, že KGM využije také techniku Chery pro vlastní modely. Prvním bude středně velké SUV s kódovým označením SE-10. Stát bude na platformě Chery T2X a mělo by jít o nástupce rextonu. Ten má v současné generaci rámový podvozek, novinka ale bude využívat samonosnou konstrukci.
Na trh by nové auto mělo dorazit s dvoulitrovým čtyřválcem a jako PHEV, a to už počátkem příštího roku. Na korejských serverech už se ostatně objevují obrázky zamaskovaných prototypů, které ukazují na zásadní změnu designového jazyka KGM. Spolupráce má každopádně zahrnovat více modelů pro exportní trhy, včetně Evropy.
Kromě samotných vozidel zřídí automobilky pracovní skupiny složené z nejvyššího vedení, které budou zkoumat možnosti spolupráce v oblastech polovodičů, robotiky, surovin a oceli. V oblasti automobilových polovodičů se obě strany dohodly na projednání společných investic a vývoje.
V Česku KGM registrovalo za první polovinu roku 1622 vozů a dostalo se tak na 19. pozici v žebříčku. Nově příchozí Chery je se 739 vozy na 26. místě, ale kromě toho zde nabízí i úspěšnější značky Omoda a Jaecoo, které jsou společně na 11. pozici s 2825 registrovanými kusy. Chery je největší exportér vozů z Číny a letos jako první tamní automobilka exportovalo více než 200.000 kusů za jediný měsíc.
Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: Auto.cz