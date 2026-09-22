Chery míří mezi dodávky. Novinka chce v Evropě konkurovat Fordu Transit
Dodávky jsou dnes v Evropě záležitostí pár zavedených výrobců, přechod na baterie ale využívají nové značky k proniknutí i na tento trh. Další takovou je Chery, které dosud v Evropě žádné užitkové modely nenabízelo.
Automobilka Chery se s několika svými značkami už stihla v Evropě dost uchytit. Vidíme to i v Česku, kde se minulý měsíc Jaecoo 7 probojovalo na deváté místo v registracích. Všechny dosavadní modely Chery v Evropě jsou osobní, nově to ale automobilka zkusí také v segmentu užitkových vozů. A jak je v Číně tradicí, založila si na to novou značku.
V Číně samozřejmě Chery užitkové značky má. Spadají pod společnost Chery Commercial Vehicle, která je součástí Chery Holdingu, ale jde o separátní automobilku od Chery Automobile. Karry a Chevoo se specializují na dodávky, C&C Trucks na kamiony a Chery Wanda Buses na autobusy.
Pro Evropu ale nestačila ani jedna z nich, a tak Chery založilo novou značku Delivan. I ta spadá pod Chery Commercial Vehicle a uvedla se elektrickým modelem nesoucím jen jméno značky. Na první pohled nejde o přeznačkovaný vůz jiné značky v rámci této automobilky, ale o nový model vyvinutý pouze pro Delivan.
Základem je elektrická dodávka, dostupná v několika konfiguracích délky a výšky karoserie. Na webu se ale dá vybírat také z verze Crew Cab, tedy s druhou řadou sedaček a částečným prosklením, a také je tu sklápěčka nebo lednicová nástavba. Do budoucna Delivan slibuje vývoj dalších nástaveb podle požadavků trhu.
Dodávky byly údajně vyvinuty na základě podnětů od zákazníků a flotilových partnerů z Velké Británie, Německa, Francie, Nizozemska a Španělska. Ross Davies, provozní ředitel Chery Commercial Vehicle UK, k tomu na výstavě IAA řekl: „Evropa je standard, který jsme si sami zvolili. To je to, co charakterizuje Delivan. Postaveno nejen pro Evropu, ale s Evropou.“
Jak je u vozů automobilky Chery zvykem, prvním evropským trhem je Británie, odkud se pak vozy dostanou i do pevninské Evropy. Modelová řada nabízí baterie s kapacitou od 50,4 kWh do 97,4 kWh s kombinovaným dojezdem podle WLTP až 426 km a na poměry dodávek velmi rychlým nabíjením z 15 % na 80 % za přibližně 22 minut.
Samozřejmostí je funkce V2L s několika zásuvkami, včetně úložného prostoru. V interiéru jdou poznat prvky z osobních vozů Chery, včetně velikého displeje multimédií se softwarem známým z osobáků. Auto může mít vyhřívané a ventilované sedačky, vyhřívaný volant a standardem je tepelné čerpadlo.
Všechny verze mají pohon předních kol a elektromotor o výkonu 175 kW s 325 Nm točivého momentu. Menší varianta má na výběr mezi LFP bateriemi o kapacitě 50,4 kWh nebo 68,7 kWh, větší přidává i 97,4kWh LFP. Maximální rychlost je omezena na 140 km/h. Nosnost se liší dle specifikace, s nejmenší baterií může být až 2.200 kg, s největší padne až k jedné tuně. Tahat může až 2,5 tuny s brzděným přívěsem.
Delivan sází na koncept nazvaný „1+3“, který kombinuje vozy se třemi podpůrnými službami. Delivan I poskytuje propojenou správu vozového parku zahrnující stav vozidla, chování řidiče, efektivitu trasy a spotřebu energie, zatímco Delivan PRO se zaměřuje na maximální provozuschopnost prostřednictvím funkcí, jako je vzdálená diagnostika a upozornění na údržbu. Delivan X pak zajišťuje služby v oblasti přestaveb a úprav na míru prostřednictvím specializovaných partnerů. Prodej v Evropě bude zahájen příští rok, cena Delivanu by měla začínat lehce pod milionem korun.
Zdroj: Delivan, zdroj foto: Delivan, zdroj videa: Auto.cz