Chery Tiggo 7 má po modernizaci. Nejdůležitější změny najdete uvnitř
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Na první pohled se mnoho nezměnilo, po otevření dveří je však rozdíl podstatně větší. Nová kabina spojuje rozměrné obrazovky, fyzické ovladače a komfortní prvky známé z dražších vozů.
Chery představilo novou podobu rodinného SUV Tiggo 7. Premiéra proběhla 21. října během mezinárodního setkání zákazníků značky v čínském městě Wu-chu. Automobilka vůz označuje za zcela nový model, ačkoli jeho vnější design působí spíše jako výraznější modernizace dosavadní generace.
Základní proporce i tvar karoserie zůstaly snadno rozpoznatelné. Novinku odlišuje větší maska chladiče, přepracované nárazníky a boční prahy, nové designy kol i ostřeji vykreslená grafika LED světlometů.
Nové Chery Tiggo 7 měří na délku 4600 mm a rozvor náprav dosahuje 2700 mm. Proti dosavadnímu globálnímu provedení je tedy o 47 mm delší a vzdálenost mezi nápravami narostla o 30 mm.
Na střeše se objevil modul se snímači pro asistenční systémy. Podle Auto Expressu má Tiggo 7 nabídnout dvacet funkcí podporujících řidiče. Jejich přesný výčet ani schopnosti však Chery dosud nepopsalo, takže je nelze zaměňovat za plně autonomní řízení.
Dosavadní dvojici obrazovek spojených do jednoho panelu nahradily samostatný digitální přístrojový štít a velký centrální displej orientovaný na šířku. Pod ním zůstala řada fyzických přepínačů, takže ovládání nejčastěji používaných funkcí nebude závislé pouze na dotykové obrazovce. Palubní desku po celé šířce doplňuje nastavitelné ambientní osvětlení.
Kabina se bohatou výbavou snaží přiblížit dražším SUV. Představený vůz měl prošívané čalounění z umělé kůže a přední sedadla s vyhříváním, odvětráváním i masážní funkcí. Sedadlo spolujezdce doplňovala výklopná opěrka nohou. Dostupnost jednotlivých prvků však bude záviset na trhu a zvoleném stupni výbavy.
Podle Auto Expressu má v nabídce zůstat plug-in hybridní provedení Super Hybrid. Nově umožní naplánovat začátek nabíjení například na dobu platnosti levnějšího tarifu. Současné Tiggo 7 se na různých trzích prodává také s benzinovým motorem a klasickým hybridem, jejich pokračování u nového modelu však Chery nepotvrdilo.
Společně s modelem Tiggo 7 se ve Wu-chu představil také samostatný model Tiggo X7. Ten dostal hranatější karoserii a robustnější vzhled zaměřený na zákazníky, kteří chtějí SUV působící schopněji mimo zpevněné silnice.
Zdroj: Auto Express, Chery