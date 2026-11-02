Chery si v mateřském Wuhu uspořádalo vlastní autosalon. Ukázalo přes 20 novinek
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Být pátou největší automobilkou už skupině Chery nestačí. Chce se stát technologickým gigantem a mezi svými zákazníky vybudovat globální komunitu fanoušků. Na summitu Eco-Tech představila nová vozidla, roboty a vizi budoucnosti.
Společnost Chery Group ještě nestačila oslavit ani tři dekády své existence, chtěla by se ale stát globálně uznávaným technologickým inovátorem, kterého budou mít lidé rádi. Na globálním summitu v mateřském městě Wuhu ukázala hned několik automobilových novinek, ale také představila vizi automatizace zemědělství, robotizace některých profesí a celosvětové komunity svých zákazníků.
Export automobilů skupiny Chery vzrostl minulý rok o 17,4 % na celkových 1.344.020 vozidel, s velkým důrazem na automobily s pohony využívajícími tzv. novou energii (BEV, EREV, PHEV). Skupina také začíná vyrábět velké procento svých exportních produktů mimo Čínu a kromě obchodních partnerů začíná hledat ambasadory značky, kteří jí na jednotlivých trzích pomohou budovat dobré jméno.
Na zdlouhavé a těžko uchopitelné konference automobilka pozvala také majitele svých aut z různých částí světa, kteří vyprávěli své vlastní příběhy více či méně spojené s produkty skupiny Chery. Při globální premiéře modelu iCAUR V25 značka ukázala tři krátké filmy, kde majitelé iCaurů V23 a V27 popisovali své zkušenosti a zážitky.
Tito lidé se vzápětí objevili na pódiu – a na jedné z dalších konferencí tímto způsobem skupina Chery představila také své další značky. Pojďme si je v krátkosti připomenout, jelikož jejich počet rychle roste a není složité se trochu ztratit v jejich hierarchii a zaměření:
Chery: rodinné vozy, dostupné
Omoda: módní a stylová značka | Jaecoo: mírně dobrodružnější
Lepas: elegantní design
iCaur: klasika, která nikdy nevyjde z módy, velká možnost přizpůsobení, prémie
Jetour: auta připravená na dobrodružství, dobrý poměr ceny/schopností
Exeed: prémiová a luxusní značka, konkurence Audi/BMW/Mercedes
Luxeed: High-tech elektromobilita ve spolupráci s Huawei
Freelander: Luxusní SUV s technikou z Číny a designem z Británie
Bylo zajímavé pozorovat, jak propojení s novými trhy funguje v praxi. Například osobnosti z Malajsie a Blízkého východu často způsobily nefalšované emoce mezi přítomnými posluchači, a skoro bych věřil, že spojení se známými osobnostmi z dané země automobilkám pomůže.
K růstu na zahraničních trzích totiž nelze donekonečna přistupovat jen tím, že budu levnější než zavedená konkurence. K rozvoji je potřeba vybudovat důvěru zákazníků a také svou vlastní identitu – ostatně perfektním příkladem budiž korejská automobilka Hyundai, která ve svých začátcích levně prodávala spotřební automobily bez jasné designové identity, a dnes v určitých segmentech s přehledem konkuruje značkám jako je Mercedes-Benz či Lexus.
První náznaky jakési identity byly u některých ze zmíněných značek konečně vidět. Velmi osobitý přístup pojala zejména značka iCaur, která ve Wuhu představila model V25 a dala nám za zavřenými dveřmi nahlédnout do své budoucnosti – nadále buduje identitu značky s nestárnoucím líbivým designem, moderními pohony a rozumně uspořádaným interiérem s fyzickými tlačítky a dobrým zpracováním. Této značce rozhodně fandíme, stejně jako společnému výtvoru Chery a JLR – vozu Freelander 8.
Ten na rozdíl od první generace Land Roveru působí luxusním dojmem a má prostoru na rozdávání (s délkou přes 5,1 metru ještě aby ne). Sedadla třetí řady nabízejí kromě vyhřívání dokonce také ventilaci, vše je samozřejmě ovládané elektronicky a obrovská kapacita baterie 60,33 kWh by skoro stačila i čistě elektrickému vozu.
Čínská specifikace má ale ještě zážehový prodlužovač dojezdu. Na stánku mi bylo naznačeno, že se chystá i menší Freelander 7, jelikož „osmička“ je prý pro Evropu příliš velká… A také, že bychom měli pod kapotou najít klasický plug-in hybrid (některé zdroje uvádějí spalovací dvoulitr s menší baterií), tato specifikace je však zatím potvrzena jen pro Blízký východ.
Také Omoda se snaží vydat svým vlastním směrem – zajímavý koncept X koneckonců založil svou vlastní třídu „cross off-road“. Jeho osobitý vzhled i interiér si s ničím jiným určitě nespletete. U ostatních značek skupiny je to prozatím stále složité: Lepas sice představil koncept zajímavého kombi, ovšem design má k nějaké identitě a osobitosti ještě daleko.
Nové modely představilo i samotné Chery (modernizované Tiggo 7 a zcela nové Tiggo X7), ovšem ani ty zrovna nevyčnívají z davu. Chery QQ3 je sice roztomilý malý hatchback, ale je úplně jiný než dříve zmíněné modely, a zároveň ne dostatečně odlišný od jiných asijských hatchbacků.
Když jsme se zeptali zástupců značky iCaur, v čem se jejich značka liší od dobrodružně zaměřené značky Jetour, dočkali jsme se dlouhého ticha a poté velmi neoficiální odpovědi: „Má jiné jméno“. V tu chvíli si člověk klade otázku, jak plánují oslovit tradiční evropské zákazníky, kteří si ještě před pár lety velmi silně zakládali na tradičních hodnotách a historii automobilek.
Takovou otázku jsme položili také zástupcům iCauru: „Naší globální strategií je nabízet zákazníkům klasický design s možností individuálních úprav. Totéž platí pro Evropu. Respektujeme evropský trh, jeho přístup k ochraně životního prostředí i potřeby tamních zákazníků. Evropu vnímáme jako strategický trh; plánujeme zde zřízení dalších výrobních kapacit a těšíme se na případnou spolupráci s evropskými výrobci.
Jsme si vědomi toho, že budování povědomí o značce a její reputace vyžaduje investice – příkladem může být vnímání Číny ve světě. Naše plány a strategii chceme přizpůsobit každé jednotlivé zemi. V každé z nich hodláme sestavit vlastní týmy, což dokládá náš dlouhodobý závazek. Jakožto globální značka si iCaur klade za cíl poskytovat konzistentní úroveň služeb. Naši prodejci budou muset mít trvale skladem určitý objem náhradních dílů – pokud tak neučiní, na daný trh nevstoupíme, dokud tuto podmínku nesplní,“ odpověděli vrcholní zástupci značky i skupiny Chery Group.
Při rozhovoru s jedním z hlavních dovozců čínských automobilů do České republiky jsme vycítili, že najít na relativně malém československém trhu prostor pro ohromné množství nových značek není vůbec jednoduché. Každá si totiž klade své vlastní podmínky a požadavky, přičemž prodejní potenciál často nedává finanční smysl. Další značky už proto zmíněný importér v dalších letech uvádět neplánuje.
Situace v čínském Wuhu byla jiná. Skupina Chery má podél hranice svého pozemku postavený ohromný prosklený showroom, kde vystavila rovnou třiadvacet svých modelů. Bez jakékoli posloupnosti, návaznosti či logiky tak vedle sebe stál Exeed V9 (luxusní MPV), již zmíněný Freelander 8, další Exeed RX (SUV podobné Ferrari Purosangue nebo Xiaomi YU7), iCaur V27 s nově představeným příslušenstvím, čistě elektrický Lepas E6 EV, v Paříži představená Omoda 4, dobře známé Jaecoo 7 a Chery Tiggo 5, roztomilý hatchback Chery Tiggo QQ3, Fullwin T7, který vypadá téměř stejně jako již zmíněný Lepas E6 EV, Fullwin A9 a A9L, což jsou mimochodem zcela odlišná auta, nejde jen o krátkou a dlouhou verzi totožného modelu, sedan Exeed ES, Fulwin T11 připomínající Jaecoo 9, defenderem hodně inspirovaný Jetour 7 a také pick-up Jetour F700, který na druhém konci areálu Chery vystavovalo dokonce se třemi nápravami.
Kromě toho v areálu byly demonstrovány roboty AiMOGA vč. robotické policistky, robotického psa nebo domácího robota MoBo – ten však při demonstraci malé holčičce na otázku „Můžeme být kamarádi?“ odpověděl bez přemýšlení jasné „Ne“.
Nechyběla ale ani řada chytrých zemědělských strojů, robotaxi splňující podmínky autonomní úrovně řízení L4 nebo demonstrace nových ultravýkonných čipů, které společnost hodlá instalovat do svých budoucích produktů.
Autorský článek | Foto/video: autor, Chery