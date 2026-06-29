Chery Tiggo 7 HEV dorazilo na český trh. Má vyspělý hybrid a bohatou výbavu v ceně
Tiggo 7 zastupuje Chery ve třídě kompaktních SUV. K již dříve uvedenému plug-in hybridnímu pohonu a čistě benzinovému se nejnověji na českém trhu přidává klasický hybrid.
V rámci modelové ofenzivy uvedla značka Chery na český trh třetí motorizaci svého kompaktního SUV Tiggo 7, kterou je klasický hybrid. Sama automobilka novinku označuje za „ideální rodinný vůz nové éry“. Na českém trhu se Tiggo 7 HEV nabízí v jediné standardně velmi bohaté výbavě Unique za částku 749.000 korun.
Jak je u Chery, ale i jiných čínských výrobců běžné, na příplatky se tady nehraje. Ono totiž vlastně není nic, za co byste si měli připlácet. Součástí standardní výbavy je tak například kožené čalounění, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (sedadlo řidiče s pamětí), prémiový audiosystém Sony s 8 reproduktory, ambientní osvětlení a ultrarychlé 50W bezdrátové nabíjení chytrých telefonů. Zajímavostí je nabídka osmi barevných odstínů karoserie dle výběru zákazníka, ovšem bez příplatku.
Verzi HEV od PHEV poznáte na první pohled podle jiné masky chladiče, která má v HEV klasicky otvory pro přívod vzduchu k chladičům, kdežto u PHEV je plná a vzduch se tak přivádí pouze ve spodní části.
Pojďme ale k pohonu. Jeho základem je patnáctistovka z řady motorů ACTECO, tedy z vlastního vývoje dceřiné firmy společnosti Chery. Jedná se o stejný agregát, jaký už známe z Tigga 7 PHEV, které jsme měli nedávno v testu.
|Vybrané technické údaje Chery Tiggo 7 HEV
|Pohon
|Řadový přeplňovaný čtyřválec 1.5 + trakční elektromotor a starér/generátor
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|Výkon spalovacího motoru [kW/min]/trakčního elektromotoru/generátoru-startéru [kW]
|105/5200/150/100
|Systémový výkon hybridní soustavy [kW]
|165
|Točivý moment spalovacího motoru [N.m/min]
|215/2500
|Točivý moment hybridní soustavy [N.m]
|310
|Kapacita trakční baterie [kWh]
|5,2
|Převodovka
|samočinná 1DHT 150
|Max. rychlost [km/h]
|175
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,7
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,7
|Vnější rozměry [mm]
|4533 x 1862 x 1696
|Rozvor [mm]
|2670
|Zavazadlový prostor [l]
|484-1305
|Základní cena [Kč]
|749.000 (skladové vozy od 689.000)
Výkon spalovacího motoru činí 105 kW při 5200 otáčkách za minutu. K němu se přidávají dva synchronní elektrické stroje s permanentními magnety. Jeden má funkci generátoru proudu a také startéru spalovacího motoru, role druhého je zajistit elektrickou trakci. Prvně jmenovaný má nejvyšší výkon 100 kW, trakční motor se chlubí 150 kW. Pro srovnání, u PHEV jsou výkony obdobných agregátů stejné.
Systémový výkon činí 165 kW, u PHEV je o kW vyšší. Maximum točivého momentu hnacího systému výrobce udává 310 Nm. Tiggo 7 HEV se rozjede na rychlost až 175 km/h, což je o pět km/h méně než u verze PHEV.
Základem hybridního pohonu je jednostupňová samočinná převodovka 1DHT 150, v níž se stýkají všechna hnací ústrojí. Zatímco startér/generátor je se spalovacím motorem spojený napevno, trakční elektromotor lze díky spojení přes třecí spojku odpojit. Poháněná jsou kola přední nápravy. Napájení zajišťuje trakční akumulátor s kapacitou 5,2 kWh, což je na klasický hybrid solidní hodnota.
Na samotné vozidlo poskytuje výrobce záruku 7 let nebo 150.000 km. Pro specifické hybridní komponenty modelu Tiggo 7 HEV (trakční akumulátor, startér/generátor, trakční elektromotor a řídicí elektroniku) je záruka prodloužena na 8 let nebo 160.000 km.
Zdroj: Tisková zpráva Chery, Wikipedie, starší autorské články, návod k obsluze na Tiggo 7 PHEV a Tiggo 4 HEV
Foto: Filip Ehrenberger