Chery už prodává humanoida. Prsatá blondýna s velkým zadkem vám vybere auto
Budoucnost prý patří humanodiním robotům, což hlásá i Elon Musk. Jeho Tesla je plánuje vyrábět už koncem roku 2027, jiná automobilka to stihla ještě letos. První robot od Chery má ale ještě hodně na čem zapracovat.
Humanoidní roboti jsou dnes považováni za potenciálně důležité odvětví pro budoucnost. Vedle firem jako Boston Dynamics nebo Unitree, jejíž robot už se dá pořídit i v Česku, se do vývoje vrhlo hned několik automobilek. Nejviditelněji Tesla, která svého Optimuse plánuje vyrábět už v dohledné době v továrně po modelech S a X. Své roboty už ale ukázaly také Xpeng, SAIC, Nio nebo Dongfeng.
V jednom ohledu předběhla čínská automobilka Chery. Ta svého prvního humanoida už stihla uvést do prodeje a koupit si jej může každý. Pokud tedy je ochoten za něj dát v přepočtu 871.000 Kč. Za to dostane 167 cm vysokou a 70 kg vážící robotickou blondýnu Aimoga Mornine.
Pokud jste viděli impresivní ukázky dovedností moderních humanoidních robotů, jako je třeba zmíněné Unitree nebo Boston Dynamics, tady na cokoliv podobného můžete zapomenout. Mornine Chery ukázalo už loni na prezentaci v Číně a připomínala spíše postarší béčkové sci-fi filmy.
Mornine je totiž jen těžko schopná samostatné chůze, a desítky funkčních robotů, které jsem ve Wuhu viděl, byly většinu času podepřené mohutným „chodítkem“, nebo jim v pohybu pomáhalo několik živých asistentů. Některé ale opravdu byly schopné i samostatné, i když dost pomalé chůze. Kromě toho už se robot předvedl jen máváním rukou, ve které občas držel vlaječku, a také syntetickým hlasem stěží reagujícím na dotazy návštěvníků.
Bizarní scénu doplňovalo pár robotických psů Argos X1 (48.000 Kč) stejného výrobce, kteří většinu času jen vrtěli zadkem. Moc nepomáhá ani samotný vzhled Mornine. Vypadá totiž, jako by si čínští vývojáři až v pokročilém stádiu vývoje uvědomili, že vlastně nevyvíjejí sexrobota.
Mornine má generický evropský silikonový obličej, dlouhé blonďaté vlasy, velké poprsí a bizarně velký zadek. To vše ale zčásti schované v plastovém brnění jako z filmů 90. let, a to včetně helmy a přerostlých lyžařských brýlí.
Na veliké prezentaci, kde se ukázaly desítky totožně vypadajících robotek, šéf Chery vysvětlil důvod její existence. Mornine má být v showroomech Chery, Jaecoo nebo Omody, kde bude zájemcům o vozy pomáhat s výběrem nového Chery.
První kusy byly na prezentaci také předány dealerům, převážně z jihovýchodní Asie. Chery ale plánuje humanoida nasadit i mimo autosalony, jako pomocníka třeba na úřadech nebo v nemocnicích. Letos si ale může svou robotku na čínské platformě JD.com koupit každý.
Vývoj každopádně pokračuje, současná verze M1 je prvním komerčním stádiem a tím finálním je robot schopný základní asistence v domácnosti a péče o seniory. Podle současného stavu je k tomu ještě hodně daleko.
Mornine má 40 kloubů, lidar, dvě kamery se snímáním hloubky, jednu širokoúhlou kameru a čtyři ultrazvukové senzory. Energii dodává baterie o kapacitě 0,7 kWh, se kterou je schopná fungovat asi 2 hodiny, další dvě hodiny trvá nabíjení. Maximální rychlost je 4 km/h, což by značilo pořádný pokrok proti robotům ukázaným loni ve Wuhu, a unese 1,5 kg těžký náklad.
Pod silikonem má údajně servomotory, takže je schopná i nějaké obličejové motoriky. Mluvení obstarává čínská umělá inteligence DeepSeek, schopná i komunikace v češtině. Robot má také možnost vzdáleného řízení, při kterém se může člověk k robotovi připojit přes VR brýle, vidět jeho očima a ovládat jeho ruce.
Chery založilo robotickou pobočku Aimoga teprve počátkem loňského roku, Mornine M1 už však bylo interně ve vývoji předtím. Prozatím má dva zmíněné komerční produkty, plánuje jich ale v dohledné době mít šest a k tomu prodejní síť s 300 distributory. Jestli se robotů od Chery dočkáme i v Česku, zatím firma neřekla, je to ale pravděpodobné.
Zdroj: Aimoga, zdroj foto: Aimoga, zdroj videa: Aimoga