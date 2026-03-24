Chevrolet Corvette C8 Grand Sport se ukázal behěm 12hodinovky v Sebringu: Nejen modrý lak a bílé pruhy
Grand Sport představuje zatím nejsportovnější verzi současné v mnoha směrech přelomového Chevroletu Corvette C8. Na podrobnější údaje o novince si však ještě počkáme.
Současná corvette už osmé generace (C8) přinesla v roce 2020 zcela zásadní zlom, kdy vůbec poprvé došlo k radikální změně koncepce. Desítky let cizelovaná technika s motorem uloženým podélně za přední nápravou dostala poprvé trhlinu v roce 1997 s příchodem pátého vydání (C5). V něm corvette poprvé nabídla koncepci transaxle, kdy se převodovka přesunula z pozice hned za motorem mnohem dále k zadní nápravě.
Druhý ještě radikálnější řez dostala corvette v osmé generaci v roce 2019. Tady už se před zadní nápravu nepřesunula jen převodovka, ale rovnou celý pohon, tedy včetně motoru. Zatím poslední evoluci C8 představuje verze Grand Sport, která se ukázala v rámci posledního závodu 12 hodin Sebringu.
Šlo skutečně pouze o ukázku bez zveřejnění technických podrobností. Co je zatím zřejmé, je skutečnost, že Američané u verze Grand Sport opět nabídnou tradiční modrý lak Admiral Blue spolu s bílými pruhy na střeše. Pokud nás paměť neklame, tak totéž jsme viděli také u Grand Sportu ve čtvrté generaci (Corvette C4). Nechybějí ani černá kola, opět typický prvek Corvette Grand Sport.
Zatím se jen spekuluje, jaký motor nový Grand Sport pohání. Měl by jím být nový 6,7litrový osmiválec v kombinaci s hybridním pohonem. Nic z toho ale zatím značka Chevrolet nepotvrdila, takže na oficiální údaje si musíme ještě počkat.
Zdroj: Motor1, Wikipedia