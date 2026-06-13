Chevrolet Fleetmaster a Fleetline (1946–1948): Poválečný rozjezd
Americký Chevrolet obnovil po válce výrobu osobních vozů modelem Fleetmaster, vycházejícím z předválečného typu Special Deluxe. Verze se splývavou zádí se jmenovala Fleetline. Poháněly je 3,5litrové řadové šestiválce.
Většina amerických automobilek představila svoje první poválečné konstrukce v roce 1949. V letech 1946 až 1948 se vyráběly jen mírně upravené předválečné modely. V rámci koncernu General Motors byl jedním z nich Chevrolet Fleetmaster a od něj odvozené verze Fleetline se splývavou zádí (fastback). První poválečné chevrolety opustily továrnu 3. října 1945.
Modelový rok 1946
V roce 1946 představil Chevrolet vrcholně vybavený model série DK Fleetmaster spolu s o něco chudší sérií DJ Stylemaster. Chevrolet Fleetmaster nahrazoval „předválečný“ model Special Deluxe. Poháněl jej řadový šestiválec s rozvodem OHV a objemem 3547 cm3. Motor s nejvyšším výkonem 90 k (66 kW) při 3300 ot/min a točivým momentem 228 Nm poháněl zadní kola přes třístupňovou plně synchronizovanou manuální převodovku. Palivo dodával do motoru spádový karburátor Carter. Vůz s pohotovostní hmotností 1 515 kg dosahoval nejvyšší rychlost 120 km/h a z klidu na 100 km/h zrychlil za 24,7 s. Spotřeba se pohybovala kolem 17 l/100 km.
Fleetmaster se nabízel v provedení dvoudveřový Town Sedan, čtyřdveřový Sport Sedan (foto), dvoudveřové kupé Sports Coupe, dvoudveřový kabriolet a čtyřdveřové kombi Station Wagon. Všechny nabízené modely měly rozvor 2946 mm (126 palců). Sedan byl dlouhý 5023 mm, široký 1864 mm a vysoký 1679 mm. Všechny vozy měly dělené šípovité přední okno a orámovanou přední masku se čtyřmi vodorovnými lištami. Boky zdobily okrasné lišty v úrovni klik dveří a na prazích.
Čtyřdveřový Chevrolet Fleetmaster Sport Sedan z roku 1946 ve dvoubarevném provedení. |
Subsérie Fleetline se splývavou zádí se vyráběla ve dvoudveřové verzi Aero Sedan (foto) a čtyřdveřové Sport Master Sedan. Kromě splývavé zádi fastback se od Fleetmasteru lišily trojicemi vodorovných chromovaných lišt na všech blatnících.
Verze se splývavou zádí se jmenovala Fleetline. Lišila se vodorovnými chromovanými lištami na všech blatnících. |
Modelový rok 1947
Chevrolet Fleetmaster ročníku 1947 (série 2100 EK) se od svého předchůdce lišil jen v detailech. Nejviditelnější změnou byla maska chladiče se třemi prodlouženými lištami, sahajícími až ke světlům (foto). Světlomety měly rámečky v barvě vozu a nárazníky byly na koncích zvýšené. Na bocích zmizely chromované lišty ve výši klik dveří.
Nejviditelnější změnou na modelech 1947 byla maska chladiče se třemi prodlouženými lištami, sahajícími až ke světlům. |
Velkou oblibu si u zákazníků získaly dřevěné obklady na bocích, pokrývající u dvoudveřových kabrioletů a kupé dveře a část boků za dveřmi.
Modelový rok 1948
Fleetmaster modelového roku 1948 (série 2100 FK) se opět lišil od předchůdce v detailech. Přední maska (foto) s vodorovnými lištami dostala vystupující středovou svislou příčku a na kapotě se objevila zvětšená středová ozdoba a okřídlený znak Chevroletu. Pětidveřové kombi se dalo pořídit s dřevěnými obklady boků včetně rámů oken a zadního vodorovně rozděleného víka. Náhradní kolo bylo umístěno zvenku na dolní části zadního víka. Kombi mohlo být sedmimístné s přístupem k zadním sedadlům úzkou uličkou.
Přední maska modelů 1948 měla vodorovné lišty a vystupující středovou svislou příčku. |
Na palubní desce obložené imitací dřeva se nacházel velký kruhový rychloměr a hodiny a mezi nimi lesklý kryt reproduktoru rádia. Dvouramenný volant velkého průměru měl uvnitř věnce kruhové tlačítko houkačky.
V roce 1948 byl kabriolet Chevrolet Fleetmaster poctěn úlohou oficiálního zaváděcího vozu (Pace Car) populárního amerického závodu Indianapolis 500. Závod vyhrál Rex Mays na voze Offenhauser.
Chevrolet Fleetmaster se v letech 1946 až 1948 také vyráběl v australské automobilce Holden. Australská verze se lišila od americké odlišnými zadními dveřmi a větším zavazadlovým prostorem. Přední maska byla totožná s americkou. Menší počet Fleetmasterů vyrobila belgická pobočka General Motors Continental z Antwerp. Většina z nich byla využita pro taxislužbu.
Pro modelový rok 1949 byl Chevrolet Fleetmaster nahrazen modelem Chevrolet Deluxe, nabízený v subsériích Styleline a Fleetline.
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