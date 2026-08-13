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Chevrolet končí s prodejem v Číně. Stále ale bude lepit svá loga na čínské vozy

Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition"

Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition" Zdroj: Chevrolet

Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition"
Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition"
Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition"
Chevrolet Menlo "Mickey Space Edition"
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Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
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Toto léto v Číně skončila Škoda a následuje ji další zavedená západní značka. Chevrolet se v Číně podíval na čísla zásadně vyšší než Škoda, jeho pád byl ale ještě strmější.

Udržet dnes tradiční západní značku při životě v Číně se ukazuje jako zásadní problém. Další z řady značek, která se tento pokus rozhodla ukončit, je Chevrolet. Ten letos následuje Škodu a v Číně ukončí prodej. Neznamená to ale konec General Motors na největším trhu světa.

Naopak, největší americký koncern se rozhodl prodloužit svůj společný podnik s čínskou automobilkou SAIC o dalších 20 let. V jeho rámci se budou i nadále pro čínský trh vyrábět vozy značek Buick a Cadillac, které rapidní změny této dekády zvládly lépe než Chevrolet.

Pro Buick je dnes Čína největším trhem a loni se s 401.800 prodanými vozy dostal na 18. příčku mezi značkami. Cadillac prodal 101.999 vozů a dostal se tak na 46. pozici, bojuje ale mezi prémiovými značkami, a tedy s vyššími maržemi.

Chevrolet dnes v Číně nabízí sedm modelů, některé z nich exkluzivně pro tamní trh. To platí i pro elektromobil Menlo, který se tam prodává od roku 2020. V nabídce jsou ale také SUV Blazer a Equinox a sedan Malibu. V roce 2025 přesto Chevrolet prodal jen 9.300 aut, což je meziroční propad o 79,6 %. V době největší slávy v roce 2014 Chevrolet v Číně prodal přes 767.000 vozů.

Byly mezi nimi především levnější spalovací modely, mnohdy s původem u GM Korea. Tedy modely jako Spark, Lova (Aveo), Cruze nebo Epica, ale také spousta dalších v Evropě neznámých. Velmi populární byl zpočátku tohoto století vůz nazvaný Chevrolet Sail, což byl nám dobře známý Opel Corsa B ve verzi sedan a kombi. Ten se také stal v roce 2005 vůbec prvním chevroletem vyráběným v Číně.

Vedle levných modelů se v Číně nabízely také z Ameriky dovezené sportovní camaro nebo corvette. Základem nabídky ale zůstaly levné spalovací modely, pozice Chevroletu totiž byla pod Buickem i Cadillacem. Na rychlou změnu poměrů Chevrolet zareagoval pomalu a jediný elektromobil nebyl schopný zastavit přeliv zákazníků k čínským značkám. Chevrolet si navíc nevybudoval tak silné jméno jako Buick a Cadillac.

V Číně však i nadále budou vznikat vozy s logem Chevroletu na přídi. General Motors má v zemi druhý společný podnik, jehož součástí je vedle SAIC i menší automobilka Guangxi Auto. V tom se produkují vozy úspěšných značek Wuling a Baojun, primárně pro domácí trh. Některé z modelů se ale jako chevrolety prodávají na exportních trzích, zejména v rozvojových zemích.

A tak například elektrické SUV Chevrolet Spark EUV je přeznačkovaným Baojunem Yep Plus, Captiva je původně Baojun 530 a Chevrolet Groove Wulingem Xingchi. Tento společný podnik ale produkuje také novou generaci Chevroletu Aveo, která byla vyvinuta přímo pro tuto značku. Tato spolupráce bude trvat i nadále a čínské chevrolety se budou exportovat do celého světa.

To ostatně platí i pro buicky a cadillaky produkované v Číně a počítá se s expanzí. John Roth, výkonný viceprezident GM Global a prezident GM China, vyzdvihl přednosti místní pobočky. „Vidíme obrovské příležitosti, jak expandovat za hranice Číny a otevřete se světu,“ prohlásil Roth.

Podle něj bude společný podnik SAIC-GM využit ke vstupu na trhy na Blízkém východě, v Africe, Jižní Americe, Mexiku a v regionu Asie a Tichomoří. A to díky čínské rychlosti vývoje a samozřejmě podstatně nižším nákladům.

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Chevrolet Silverado 1500 High Country 6,2 V8 • Svět motorů

Zdroj: Reuters, zdroj foto: Chevrolet, zdroj videa: Auto.cz

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