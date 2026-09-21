Chevrolet Silverado ZR2 dostal přídavné dorazové tlumiče. Nový režim Baja zostří reakce motoru
Terénní Chevrolet chce být rychlejší na nezpevněných cestách a přitom lépe zvládat tvrdé dopady. Hlavní tlumiče Multimatic DSSV proto teď nově dostávají zajímavé vylepšení: samostatné tlumicí prvky pro poslední část zdvihu.
Silverado ZR2 stojí na vrcholu terénní nabídky nové generace velkého amerického pick-upu. Pro modelový rok 2027 si zachovává pohon všech kol, elektronické uzávěrky předního i zadního diferenciálu a podvozek zvýšený o dva palce, tedy přibližně 51 milimetrů. K tomu však přidává několik novinek zaměřených hlavně na rychlejší jízdu mimo silnici.
Základem podvozku nadále zůstávají tlumiče Multimatic DSSV se šoupátkovými ventily a proměnlivou charakteristikou závislou na jejich poloze. Inovace ale nespočívá v nové verzi těchto hlavních tlumičů. Chevrolet je totiž nově kombinuje se samostatnými prvky označovanými jako jounce control dampers či jounce shocks.
Česky bychom novinku mohli popsat jako „přídavné dorazové tlumiče“. Zapojí se při výrazném stlačení zavěšení, například při tvrdém dopadu nebo rychlém přejezdu velké nerovnosti. Jejich úkolem je pohltit další část energie a zabránit tomu, aby podvozek prudce narazil na konec svého zdvihu. Řidič a posádka by tak měli pocítit menší ráz, současně se sníží namáhání zavěšení.
Multimatic toto řešení popisuje jako další úroveň tlumení nárazů v nejnáročnějším terénu. Neznamená to, že by silverado dostalo delší zdvih kol. Nové tlumiče pouze pomáhají lépe využít jeho poslední část.
Schopnost překonávat překážky mají podpořit také větší pneumatiky. Zatímco dosavadní ZR2 používá pláště s průměrem 33 palců, nová generace přechází na 35palcové terénní pneumatiky, tedy přibližně 889 milimetrů. Nasazeny jsou na 18palcových kolech.
Režim Baja upraví dávkování výkonu
Druhou důležitou novinkou je jízdní režim Baja. Ten mění reakce motoru a dávkování výkonu tak, aby řidič mohl při rychlé jízdě na písku, šotolině nebo rozbitém povrchu přesněji pracovat s plynovým pedálem.
Chevrolet zatím podrobně neuvedl, zda Baja zasahuje také do mapování desetistupňové automatické převodovky, pohonu všech kol nebo stabilizačního systému. Podobně pojmenované režimy konkurenčních terénních vozů tyto systémy obvykle upravují, u Silverada to ale zatím nelze považovat za potvrzené.
Standardním motorem ZR2 bude řadový šestiválcový turbodiesel Duramax 3,0 litru o výkonu 227 kW a točivém momentu 671 Nm. Za příplatek dostane zákazník nový atmosférický osmiválec o objemu 6,6 litru, který poskytuje 359 kW a 679 Nm. Oba motory spolupracují s desetistupňovou automatickou převodovkou.
Navzdory terénnímu zaměření má ZR2 standardně také asistenční systém Super Cruise, který umožňuje na vybraných komunikacích jízdu bez držení volantu a podporuje rovněž tažení přívěsu. Nový Chevrolet Silverado ZR2 se má v Severní Americe začít prodávat na konci letošního roku.
Zdroj: Chevrolet, Multimatic, Motortrend, TheDrive