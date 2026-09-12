Chilská rallye po 1. dnu: Vede Solberg. Lídr šampionátu je na druhém místě
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Chilskou rallye, která je dvanáctým podnikem mistrovství světa. V souboji jezdců, kteří mají největší šanci na titul je na tom zatím lépe lídr šammpionátu Elfyn Evans, který je druhý a má k dobru 11,6 sekundy před pátým Samim Pajarim, oba ve vozech Toyota GR Yaris Rally1.
Úvodní etapa se skládala ze tří výrazně přepracovaných rychlostních zkoušek na jihovýchodě od centra soutěže. Každá se jela dvakrát a byla rozdělena poledním servisem. Celkem bylo na programu 100,78 měřených kilometrů.
Vydržel šest kilometrů
Pouhých šest kilometrů vydržely šance Takamoto Katsuty. Jezdec Toyoty v dubnu vedl průběžné pořadí mistrovství světa zásluhou dvou vítězství v řadě v Keni a Chorvatsku, avšak v posledních soutěžích se potýkal s problémy. Před dvěma týdny v Paraguayi havaroval Katsuta v pátek i v neděli. Druhá z těchto nehod si pro Rally Chile vyžádala změnu na pozici spolujezdce. Jelikož se Aaron Johnston zotavoval ze zlomeniny klíční kosti, zastoupil ho jeho irský krajan James Fulton.
Nově vytvořená posádka zajela nejrychlejší čas ve čtvrtečním shakedownu. Ovšem v Chile vyjel na RZ1 mimo ideální stopu a narazil do náspu, kde uvízl. “Šlo o zatáčku z kopce, kde bylo hodně bláta a nepodařilo se mi dostatečně zpomalit. Rychlost vlastně nebyla nijak závratná, ale vyjeli jsme příliš široce do vnější stopy, narazili do náspu. Auto sice není nijak vážně poškozené, ale nebylo možné se vrátit na trať, protože jsme se prakticky ‚posadili na břicho‘ a kola neměla záběr,” vysvětlil Katsuta situaci.“
Střídali se ve vedení
Tratě byly od rána kluzké a plné kaluží. Nejrychleji začal soutěž Solberg, který letos vyhrál pouze úvodní podnik v Monte Carlu. Ve druhé erzetě ho vystřídal Evans, ale Solberg se ve třetí erzetě vrátil na první místo, které udržel až do cíle pátečního dne. „Jelo se v opačném směru než minulý rok, což mi při mé premiéře v tomto voze pomáhálo. Podmínky jsou ale velmi zrádné, takže člověk musí mít jistotu, aby udržel dobré tempo, ale zároveň nesmí tlačit na pilu příliš. Byl jsem rád, že dopoledne pršelo, protože jinak mohl být nebezpečný Ogier, který startoval až za námi. Na páté erzetě jsem skočil trochu moc daleko, což není dobré pro moje záda,” zhodnotil Solberg úvodní den soutěže.
O vítězství v šesti pátečních rychlostních zkouškách se podělilo pět jezdců a jedním z nich byl Evans, který byl nejrychlejší ve druhé zkoušce. “Noční déšť pomohl dopoledne srovnat podmínky nebo hrál v náš prospěch.Po tolika suchých rallye jsme rádi viděli déšť. Úroveň přilnavosti byla odpoledne odlišná ve srovnání s dopoledním programem. Nebyla super vysoká, ale zase docela konzistentní. Odpoledne bylo tak těžké, jak jsme očekávali. Ovšem nepřineslo tolik, kolik bychom chtěli. Doufejme, že v sobotu to bude lepší,” komentoval situaci Velšan.
Druhý jezdec v šampionátu Pajari vyhrál také jednu erzetu, aktuálně je pátý se ztrátou 21,7 sekundy na vedoucího jezdce. “Dopoledne bylo mnohem blátivější než jsme původně čekali. Odpoledne jsme se snažili maximálně využít celou šířku silnice. Snažili jsme se dělat, co jsme mohli,” uvedl finský pilot.
Nejlepším jezdcem s vozem Hyundai i20 N Rally1 je na třetím místě figurující Adrien Fourmaux.„Tahle auta jsou prostě fantastická. Řídit takový vůz na těchto rychlostních zkouškách je jeden z nejlepších zážitků na světě. Je to zkrátka neuvěřitelné. Kvůli všem horizontům a skokům je to nesmírně ničeho rozhodně nelituji,” prohlásil Francouz.
Jeho krajan Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) je zatím čtvrtý. “Odpoledne to bylo mnohem zábavnější než dopoledne. Rozdíly jsou velmi malé. Byla místa, kde jsem mohl jet o něco agresivněji, ale je to v pořádku – zkusili jsme to,” prohlásil obhájce titulu.
Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ16)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 52:42,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +10,1; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +18,0; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +19,7; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +21,7; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +27,4; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:54,5; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +1:56,9; 9. Lappi, Malkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:06,0; 10. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +3:08,7; 11. Virves, Villo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:17,2; 12. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +3:43,3; 13. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +12:03,2; 14. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +16:21,8; 15. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +16:53,.9; ... 44. Katsuta, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +59:53,2.
Výsledky nejsou oficiální.
Zbývající program Chilské rallye
Sobota 12. 9. - 14.08 RZ7 (15,65 km), 15.01 RZ8 (25,64 km), 16.05 RZ9 (28,31 km), 20.08 R10 (15,65 km), 22.05 RZ11 (25,64 km), 22.05 RZ12 (28,31 km). Etapa celkem 139,20 km.
Neděle 13. 9. - 14.00 RZ13 (26,82 km), 15.05 RZ14 (8,78 km), 16.13 RZ15 (26,82 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 71,20 km).