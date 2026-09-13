Chilská rallye po 2. dnu: Solberg odrazil útoky a zvýšil náskok
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Chilskou rallye, která je dvanáctým podnikem mistrovství světa. Se ztrátou 19,1 figuruje na druhém místě lídr šampionátu Velšan Elfyn Evans. O dalších 1,3 zpět je obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier, oba jezdci továrního týmu Toyota.
Sobota byla nejdelším dnem rallye a nabídla 139,2 kilometrů ve dvou okruzích po třech erzetách. Vedla jižně od centra soutěže města Concepción přes řeku Biobío.
Čtyři kotrmelce Neuvilla
Belgičan Thierry Neuville havaroval v úvodní sobotní rychlostní zkoušce sobotmího programu a čtyřikrát převrátil svůj vůz Hyundai i20 N Rally1 přes střechu. Do sobotní etapy vstupoval z šestého místa se ztrátou 27,4 sekundy na lídra soutěže Olivera Solberga. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou na pátý rychlostní stupeň narazil vůz podvozkem do terénu, Neuville vyjel ze stopy a ztratil nad vozem kontrolu. Auto následně narazilo do náspu na vnější straně zatáčky. Náraz vymrštil Hyundai do vzduchu a vůz se čtyřikrát převrátil, než zůstal stát na kolech. Ovšem s utrženými pravými i zadními dveřmi se zadním spoilerem a celkově výrazně zdemolován.
Neuville i jeho spolujezdec Martijn Wydaeghe vyvázli bez viditelného zranění. „Byla to pochopitelně dramatická nehoda – malá chyba s velkými následky,“ uvedl sportovní ředitel týmu Hyundai Andrew Wheatley. „Jsou trochu potlučení, ale důležité je, že jsou v pořádku. Thierry byl v polovině rychlostní zkoušky jediný, kdo jel rychleji než Séb Ogier. To svědčí o extrémním nasazení, šlo o výrazné zlepšení výkonnosti. Bohužel je ale také nutné dojet až do cíle.“
Do problémů se dostal také jezdec týmu M-Sport Jon Armstrong. Irský pilot vstupoval do víkendu s jediným cílem: projet soutěží bez problémů a havárií. Defekt levé zadní pneumatiky u týmového kolegy Joshe McErleana posunul Armstronga na sedmou příčku, avšak chyba ve druhé sobotní rychlostní zkoušce (RZ8) ho stála sedm minut. „Auto bylo nedotáčivé, vyjelo ven ze zatáčky, narazilo do náspu a převrátilo se na bok. Už nevím, co dělat, protože se snažím jet opatrně, a přesto mám problémy. Pokud to půjde, zkusíme pokračovat,” říkal smutně Armstrong. Přední část jeho Fordu Puma byla po nárazu značně poškozená, přesto jezdec rychlostní zkoušku dokončil sníženou rychlostí. Bohužel však po úniku vody z chladiče už v sobotu před polednem odstoupil.
Kolotoč přibrzdil Solberg
V čele průběžného pořadí se odehrávala zajímavá situace. Druhý Evans začínal den se ztrátou 10,1 sekundy na vedoucího Solberga a dařilo se mu svou ztátu snižovat. Současně ovšem oba stahoval obhájce titulu Sébastien OPgier, který vyhrál první dvě sobotní erzety. Na všechny tři týmové kolegy od Toyoty však průběžně ztrácel vítěz tří předchozích soutěží Sami Pajari. "Dnes to byl ode mě trochu nudný příběh,” prohlásil finský pilot.
Obrat nastal v poslední dopolední erzetě, která je s 28,31 kilometry nejdelší v celé soutěži. Vyhrál ji lídr průběžného pořadí Solberg a na druhého Evanse měl stejný náskok s jakým den začínal. Pořadí po dopolední sekci a RZ9 bylo následující: 1. Solberg; 2. Evans +10,1; 3. Fourmaux 18,1; 4. Ogier +20,0; 5. Pajari +50,5. Další v pořadí Esapekka Laqppi (Hyundai i20 N Rally2) ztrácel už přes tři minuty.
Odpoledne začalo stejně jako dopoledne a první dvě erzety vyhrál znovu Ogier a útočil na druhého Evanse. Ze situace vytěžil Solberg, který o několik sekund navýšil svůj náskok na soupeře za svými zády. Situace ze sobotního dopoledne se opakovala a stejně jako dopoledne zvládl průjezd nejdelší zkouškou soutěže právě Solberg. „Nedělní první rychlostní zkouška bude nesmírně náročná, ale alespoň už máme malý náskok, což je skvělé. V zájmu šampionátu musím v neděli zajet svou klasickou ‚power stage‘. Takže do toho dám všechno,” prohlásil Oliver Solberg.
Průběžné pořadí (po RZ12 z RZ16)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:17:09,5; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +19,1; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +20,4; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +31,1; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:15,5; 6. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +4:10,1; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:18,2; 8. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6:54,6; 9. Virves, Villo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:52,6; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +8:20,7; 11. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +8:49,1; 12. Fontena-Martínez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +10:21,2; 13. A. Heller, Allende (Chile, Arg./Toyota GR Yaris Rally2) +11:16,1; 14. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:17,3; 15. Rosselot, Leiva (Chile) +14:07,2; ... 39. Katsuta, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:01:40,8.
Výsledky nejsou oficiální.
Zbývající program Chilské rallye
Neděle 13. 9. - 14.00 RZ13 (26,82 km), 15.05 RZ14 (8,78 km), 16.13 RZ15 (26,82 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 71,20 km).