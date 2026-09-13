Chilská rallye v cíli: Vyhrál Solberg, Evans měl defekt a ztratil
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Chilskou rallye, která byla dvanáctým podnikem mistrovství světa. Seveřan jer stále v boji o titul v šampionátu, jehož závěr zatím není jasný.
Neděle se odehrála v podobné oblasti jako sobotní část soutěže a závěr obstarala 8,78 kilometrů dlouhá Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. V neděli bylo na programu 71,2 měřených kilometrů.
Evans řešil defekt
Lídr šampionátu Elfyn Evans měl na Rallye Chile nakročeno k druhému místu a mohl navýšit svůj náskok v mistrovství světa. Ovšem v patnácté ze šestnácti rychlostních zkoušek se kvůli výměně pneumatiky propadl na pátou příčku. Přišel tak o klíčový bodový zisk v souboji se Samim Pajarim a vítězem jihoamerického podniku Oliverem Solbergem.
Když se Evanse redakce DirtFish zeptala, co se stalo, Velšan odpověděl: „Nedokážu to říct. Klasický scénář, ale i tak je to frustrující.“ Jezdec Toyoty prozradil, že rozhodování o zastavení bylo složitější než obvykle kvůli drobnému problému se systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) v jeho voze Toyota GR Yaris Rally1.
„Nedostali jsme upozornění na palubní desku. Takže jsme se museli ujistit, že je pneumatika skutečně prázdná nebo že se rozpadá. Rozhodování o zastavení tak bylo o něco obtížnější, nebo řekněme zdlouhavější, než by bylo běžně. Vzhledem k tomu, jak se věci vyvinuly, by to stejně na výsledku nic nezměnilo,” domnívá se Evans a dodal: „Nemyslím si, že by se s defektem přední pneumatiky dalo pokračovat. Takže jsme podle mě museli zastavit, ale šlo jen o to, abychom si předtím ověřili, že jde skutečně o defekt. Takové okamžiky, které jezdec nemůže ovlivnit, jsou frustrující“
Evans vede šampionát od dubnové Rallye Islas Canarias a na čele zůstal i po Chile. Aktuálně má k dobru náskok na druhého Pajariho 17 bodů a na třetího Solberga 21 bodů.
Situace ve světovém šampionátu je teď jasná i nejasná. Zjevný je bodový rozdíl mezi prvními třemi jezdci, kteří bojují o titul. Jisté je, že první víkend v říjnu se odjede italská Rallye Sardinie. Ovšem není jasné, zda se v polovině listopadu pojede plánovaná Rallye Saúdská Arábie. Promotér šampionátu již dříve jasně oznámil, že nehledá náhradní řešení. Pokud se situace a vojenský konflikt nezmění, může být Rallye Sardinia posledním podnikem letošního mistrovství světa.
Vítěz byl zcela vyčerpaný
Problémy Elfyna Evanse byly jediným napínavým okamžikem závěrečného dne Chilské rallye. Podruhé v letošní sezoně vyhrál Oliver Solberg, který na vítězství čekal od druhé poloviny ledna, kdy triumfoval na Rallye Monte Carlo. V Chile vedl kromě druhé erzety celou soutěž a v jejím průběhu byl nejrychlejší v šesti rychlostních zkouškách. „Byl to neuvěřitelný víkend. Mám za sebou rok plný vzestupů a pádů, ale tým mě vždy podporoval a věřil mi. Konečně se na mě usmálo trochu štěstí a mohl jsem se soustředit jen na svou jízdu. Bylo to naprosto dokonalé, ale teď jsem úplně vyčerpaný,” uvedl Solberg.
Na druhém místě dojel Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který aktuálně ztrácí na vedoucího Evanse 5 bodů. Jeho šance na desátý titul jsou, i kdyby se jelo v Saúdské Arábii, čistě teoretické. Ovšem o jedno historické prvenství se může postarat. Pokud odstartuje za tři týdny na Sardinii, bude to jeho 214. start v mistrovství světa a překoná tak svého týmového šéfa Jariho-Matti Latvalu. “Poslední den byla pro mě jízda docela za hranou a na úrovni možnosti pneumatik,” konstatoval Ogier.
Konečné pořadí (po RZ16 z RZ16)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:57:08,2; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +16,6; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +33,3; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:33,9; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:22,3; 6. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +5:07,0; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +7:31,5; 8. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:31,0; 9. Virves, Villo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +10:24,0; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +10:58,2; 11. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +11:21,2; 12. Fontena-Martínez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +12:48,1; 13. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:55,2; 14. A. Heller, Allende (Chile, Arg./Toyota GR Yaris Rally2) +14:35,3; 15. Rosselot, Leiva (Chile/Citroën C3 Rally2) +18:17,9; ... 33. Katsuta, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:01:18,2.
Výsledky nejsou oficiální.
Průběžné pořadí MS (po 12 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 230 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 213; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 209; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 171; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 167; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 129; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 38; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 35; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 33; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 24; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 14. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 13; 16. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 17. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 18. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 19. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 21. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 25. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 26. Galanti (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 27. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 29. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Gill (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 31. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 614 bodů; 2. Hyundai 410; 3. Toyota WRT2 227; 4. Ford 152.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Pajari 48, Solberg 40, Evans 39, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7, Paddon 3.
Vyhrané RZ: Solberg 59, Ogier 51, Pajari 38, Evans 29, Fourmaux 25, Neuville 115, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1, Katsuta 1, Paddon 1.
Výsledky nejsou oficiální.