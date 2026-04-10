Chorvatská rallye po pátku: Solberg a Evans bourali, první je Pajari
Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Chorvatskou rallye, která je čtvrtým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Toyota zaplatila za úspěch tvrdou daň, neboť v první zkoušce havaroval Švéd Oliver Solberg a ve třetí lídr MS Velšan Elfyn Evans.
V pátek začala první letošní “čistokrevná” asfaltová soutěž okruhem čtyř zkoušek na západě Istrijského poloostrova, které se všechny jely dvakrát a byly rozděleny poledním servisem. Celkem bylo na programu 126,86 kilometrů.
Nechtěl zničit spojku
Hned v první zkoušce přišel šok, když na konci pátého kilometru havaroval Oliver Solberg. Švéd při výjezdu z pravé zatáčky střední rychlosti narazil do svahu, který ho vymrštil ze silnice a jeho Toyota GR Yaris Rally1 zůstala uvězněná těsně za okrajem asfaltu. Před tímto incidentem Solberg už podle svých slov zápasil s vozem a potýkal se s přetrvávající nedotáčivostí. „Myslím, že tempo bylo v pořádku. Je to poprvé, co jsem vyzkoušel tvrdou pneumatiku. Klouzalo to více než jsem čekal,“ řekl Solberg serveru DirtFish.
Poškození Solbergova vozu bylo minimální, ale jeho hlavní starostí bylo riziko, že spálí spojku při pokusu o návrat na silnici, a to i za přítomnosti diváků, kteří mu pomáhali tlačit. “Byla cítit trochu spálenina. Nechtěl jsem nic dalšího zničit, už jsem toho tolik ztratil, takže nemělo smysl pokračovat. Poškození vozu nebylo natolik rozsáhlé. Jenom o tu spojku jsem měl velkou obavu,” uvedl jezdec.
Na auto se sekerou
Chyby vedoucího jezdce šampionátu Elfyna Evanse jsou vzácné. Klíčem ke všem čtyřem jeho druhým místům v konečném pořadí mistrovství světa byla konzistentní výkonnost. Evans však nyní odstoupil ve dvou po sobě jdoucích soutěžích, ze Safari Rallye kvůli selhání pravého zadního zavěšení a nyní v Chorvatsku přejel zatáčku a skončil v korunách stromů. To vyvolává otázku, jak k Evansově situaci došlo. Posledním jasným příkladem nevynuceného odstoupení je Finská rallye 2024, kdy v první zatáčce předposlední erzety vyjel mimo trať. Evans se při příjezdu do pravé zatáčky zdál být zmatený a jel příliš rychle na to, aby realisticky zvládl zatáčku.
Jakmile sjel z trati, neměl moc příležitostí zachránit své auto. Musel dokonce použít sekeru, aby se zbavil kusů stromů. “Musíme to důkladně prozkoumat, abychom věděli, co přesně se stalo a zda se tomu dalo zabránit,” uvedl britský pilot, který před nehodou vyhrál úvodní dvě erzety a vedl klasifikaci Chorvatské rallye.
Pajariho nešlo chytit
Vzniklé situace využil další jezdec za volantem tovární toyoty Pajari, který se dostal nas první místo. Odrazil pokusy soupeřů, vyhrál v dalším průběhu dne tři rychlostky a s náskokem 13,7 sekundy bude vstupovat do sobotní části rallye. “Konkurence je tak tvrdá, že musíte tlačit, zvlášť odpoledne jsem si to hodně užil. Ráno nebylo tak jednoduché, ale odpoledne bylo opravdu skvělé. Bylo potěšením dnes řídit. Je to dobrá zpráva, že vedeme, ale stále je před námi dlouhá cesta,” konstatoval Pajari.
Jeho nejbližším soupeřem je nejlepší jezdec v barvách továrního Hyundaie Belgičan Thierry Neuville. Mistr světa z roku 2024 vyhrál šestou a sedmou erzetu, snížil svou ztrátu na 6,3 sekundy, ale v poslední páteční zkoušce ztratil 7,4 sekundy. “Bylo to podobné jako při prvním průjezdu této zkoušky. Hodně to klouzalo, nemůžu si na to zvyknout. Prostě žádná rovnováha v dlouhých zatáčkách – plný plyn, plný nedotáčivý smyk. Máme dobrou pozici a byl to dobrý den, na který jsme se dlouho těšili. Samozřejmě jsme se celý den usmívali a užívali si to, to je pozitivní. Malý krok pro svět, ale velký krok pro nás,” říkal v cíli dne Neuville.
V sobotu to však nebude mít snadné, protože pouhých 0,9 sekundy za ním je Japonec Takomoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který má za sebou březnové vítězství Safari rallye. V sobotu byl na jednotlivých erzetách čtyřikrát druhý a dvakrát třetí. “Bylo to docela chaotické. Možná jsem nebyl na hranici svých možností. Samiho (Pajari) nebylo možné dnes chytit. Na autě nemusím nic měnit. Je to ještě docela dlouhý víkend, jen najít dobré tempo. Vyhnout se defektům a chybám, pak už je to docela dobré. Vyhnul jsem se cutům a trochu vybočil z ideální stopy, nechtěl jsem riskovat žádné defekty,” vysvětloval japonský pilot v pátek večer.
Průběžné pořadí(po RZ8 z RZ20):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:12:18,5; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +213,7; 3. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +14,6; 4. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +1:15,0; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai I20 N Rally1) +1:54,6; 6. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +2:45,9; 7. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +3:08,0; 8. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:27,9; 9. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:35,1; 10. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:47,0; 11. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:57,2; 12. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +4:07,1; 13. Pelamourgues, Pouget (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +4:11,0; 14. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +4:24,0; 15. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +4:36,3; 16. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:10,4; 17. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +5:28,9; 18. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +5:31,7; 19. Prodan, Stiperski (Chor./Škoda Fabia RS Rally2) +6:34,8; 20. Gill, Brkic (Aus./Toyota GR Yaris Rally2) +7:16,4; ... 22. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +7:26,7; 44. Viktor a Stanislav Mechlovi (ČR/Renault Clio Rally5) +30:39,0; 48. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +50:15,4; 49. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +59:34,5; 51. Solberg, Edmondson (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19:34,5.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající p rogram Chorvatské rallye
Sobota 11. dubna - 8.43 RZ9 (16,26 km), 9.41 RZ10 (22,48 km), 11.05 RZ11 (22,48 km), 12.03 RZ12 (9,11 km), 14.12 RZ13 (9,11 km), 15.05 RZ14 (22,48 km), 16.23 RZ15 (10,13 km), 17.22 RZ16 (16,26 km). Etapa celkem 115,96 km.
Neděle 12. dubna - 8.05 RZ17 (14,17 km), 9.05 (14,56 km), 10.38 RZ19 (14,17 km), 13.15 (1
4,56 km). Etapa celkem 57,46 km.