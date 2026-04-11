Chorvatská rallye po sobotě: Defekty Pajariho a Katsuty pomohly Neuvillovi
Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vede po druhém dnu Chorvatskou rallye, která je čtvrtým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Toyota se nevyhnula po pátečních nehodách svých jezdců problémům s pneumatikam ani u dalšícjh závodníků.
V sobotu měla soutěž stejný model jako v pátek. Čtyři zkoušky dopoledne a čtyři odpoledne, tentokrát východně od centra soutěže v Rijece s pneuservisní zónou v Karlovaci. Celkem bylo na programu 115,96 kilometrů.
Solberg neprozradil tajemství
Do soutěže se v sobotu vrátila trojice jezdců, kteří v pátečních zkouškách havarovali - Švéd Oliver Solberg, Velšan Elfyn Evans (oba Toyota GR Yaris Rally1), a také irský jezdec Jon Armstrong (Ford Puma Rally1). Všechny čtyři dopolední zkoušky vyhrál právě Solberg. “Samozřejmě jsem zklamaný z toho, co se stalo v pátek, ale z dopoledního průběhu soboty mám dobrý pocit, přestože mi na startu desáté zkoušky zhasl motor. Udělal jsem něco z pneumatikami, ale je to tajemství. Měkké gumy určitě fungují a já budu jezdit a učit se,” řekl v poledním servisu Solberg.
Na druhé místo se za Pajariho probjoval jeho týmový kolega Takamoto Katsuta, ale před polednem ztratil 44 sekund. “Je to v pořádku. Nechtěl jsem příliš riskovat, na trati bylo příliš mnoho nečistot. Musím opravdu přivézt auto zpět. Celkový pocit je dobrý, i když situace není snadná. Pokud je šance, určitě chci jít na ni,” prohlásil třiatřicetiletý Katsuta a hned na začátku odpolední sekce vyhrál erzetu.
Na čtrnácté zkoušce přišla po pátku další pohroma pro tovární tým Toyota. Na 3,6 kilometru rychlostní zkoušky dlouhé 22,48 kilometrů měl defekt Pajari. “Vůbec nechápu co se stalo, když jsem nic netrefil,” řekl později. Vedoucí jezdec zastavil, aby vyměnil pneumatiku a ztratil 2:08,5 minuty. Defekt měl také Katsuta a stálo ho to 1:28,5 minuty. “Malý cut, který jsme měli v rozpisu, tam byl kámen nebo něco. Potom jsme nemohli zastavit, protože jsme museli použít vnitřek zatáčky, aby auto zastavilo. Sami taky?” zaklel japonský jezdec v cíli erzety.
Defekty měli také Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) a Jon Armstrong (Ford Puma Rally1), který vyměnil přední pravé kolo a navíc dva kilometry před cílem sjel z silnice a vyjel do svahu. Auto však dané incidenty ke štěstí irského pilota přežilo. Problémům s pneumatikami se na RZ14 nevyhnulo ani několik předních jezdců kategorie WRC2. Dalším, kdo měl z kategorie Rally1 defekt, byl irský pilot Josh McErlean (Ford Puma Rally1), který dostal druhý defekt, ale dojel až do cíle zkouškly. Měl také problém s elektrikou, který byla důsledkem dřívějšího požáru kabeláže, kvůli kterému nemohl nastartovat auto bez roztlačení.
Když nevydrží pneumatiky
První místo tak po problémech továrních speciálů Toyota “zdědil” Neuville, který v cíli RZ14 prohlásil: “To byla paráda. Tahle erzeta je pekelná. Užívám si to a dobře jsem to zajel. Zdá se, že teď vedeme. Je to ještě dlouhá cesta, musíme jet bezpečně.” To už byl ze hry jeho týmový kolega Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který se na RZ11 vyhýbal v pravé zatáčce anticutovému stojanu. Vůz se mu smýkl, o sloup elektrického vedení vážně poškodil levou zadní část vozu a musel odstoupit.
Po složité RZ14 měl vedoucí Neuville k dobru na druhého Katsutu 1:15,9 a třetího Pajariho 1:35,0 minuty. Finský pilot měl navíc situaci komplikovanou tím, že neměl další rezervní pneumatiku a případný defekt by ho vyřadil ze soutěže. “Je to bláznivé a budu se snažit projet do cíle etapy,” řekl Pajari. Fin nakonec nastoupí do závěrečného dne soutěže ze třetí pozice s mankem 1:46:4 minuty. “Stále jsme na stupních vítězů, z toho bychom měli mít radost. Nemohu najít mnoho pozitiv na toto odpoledne. Zítra je další den. Nikdy nevíš, samozřejmě jsem zklamaný,” komentoval svoji situaci.
O 32 sekund před ním je na druhém místě průběžného pořadí Japonec Katsuta, který má nakročeno být podruhé za sebou nejlepším jezdcem tpovárního týmu Toyota. „Trochu škoda, protože jsme se snažili s pneumatikami správně pracovat. Byl jsem trpělivý, trpělivý a vyhýbal se těm věcem, ale bohužel se to stalo. Byla to správná loterie. I na šotolinových rally nemáme tolik kamenů. Uvidíme, co můžeme udělat, a najít důvěru, abychom mohli tlačit více,” řekl Katsuta.
Minutu a čtvrt k dobru má vedoucí jezdec Thierry Neuville, který dosavadním pr§ůběhu spoutěže vyhrál tři rychlostní zkoušky. “Tento víkend to prostě sedí. Auto se od začátku cítím lépe než na ostatních soutěžích. Byli jsme schopni postupně stavět, zlepšovat ho na začátku soutěže. Podmínky jsou velmi náročné a my jsme nějakým způsobem dokázali jet s dobrou rychlostí. Je důležité cítit se v autě pohodlně a tento víkend si to užívám,” tvářil se Neuville spokojeně. Pokud svou pozici udrží, bude to prvbní vítězství pro značku Hyundai v době, kdy je Chorvatská rallye sopučástí mistrovství světa.
Průběžné pořadí(po RZ16 z RZ20):
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 2:20:20,8; 2. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:14,5; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:46,5; 4. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +3:28,2; 5. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +5:14,1; 6. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +6:17,3; 7. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:32,8; 8. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6:45,8; 9. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:56,2; 10. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:52,4; 11. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +9:00,6; 12. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +9:54,3; 13. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +10:13,5; 14. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +13:31,1; 15. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +11:33,0; 16. McErlean, Treacy (Irl./Ford Fiesta Puma Rally1) +13:17,1; ... 36. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai I20 N Rally1) +50:54,3; 39. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +51:10,1; 46. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +58:23,1; 50. Solberg, Edmondson (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) +1:21:23,6. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Chorvatské rallye
Neděle 12. dubna - 8.05 RZ17 (14,17 km), 9.05 (14,56 km), 10.38 RZ19 (14,17 km), 13.15 (14,56 km). Etapa celkem 57,46 km.