Chorvatská rallye před startem: Udrží Toyota neporazitelnost?
Na jih Evropy přijíždí jako lídr mistrovství světa Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Trojici aktuálně nejlepších jezdců šampionátu doplňují jeho týmoví kolegové Švéd Oliver Solberg a Japonec Takamoto Katsuta, který se na březnové Safari rallye radoval z první výhry v MS.
Chorvatská rallye má dlouhou historii. Její počátky sahají až do roku 1974, což je poněkud překvapivý úspěch v politické a bouřlivé historii tohoto regionu. Po úspěšném působení v evropském šampionátu se stala v roce 2021 součástí mistrovství světa. Loni se zde nejelo, a tak má soutěž zatím jen čtyři vítěze a všechny s vozy Toyota Yaris WRC a GR Yaris Rally1.
Kudy vedou rychlé cesty
Chorvatsko zahajuje období tří rallye v nejbližších pěti týdnech a zároveň první ze tří asfaltových podniků, které se budou konat v příštích dvou měsících. Po náročných zdejších silnicích bude následovat o dva týdny později Rallye Islas Canarias. Po návratu na šotolinu v Portugalsku o další dva týdny později se šampionát přesune zpět na asfalt na Japonskou rallye na konci května.
Jihoevropská soutěž je známá náročnou kombinací asfaltových povrchů a neustále se měnícími úrovněmi přilnavosti na rychlostních zkouškách, které kombinují klikaté a technické silnice s rychlými a plynulými úseky včetně skoků a horizontů. Pro letošní rok se základna rallye přesunula přibližně 150 kilometrů jihozápadně od hlavního města Záhřebu do pobřežní Rijeky, přičemž servisní park je zřízen na závodním okruhu Grobnik. Tento krok přináší významné změny trasy: všechny rychlostky kromě tří jsou pro účastníky soutěže nové a představují neznámý terén a výzvy, ale potenciál proměnlivých povětrnostních podmínek zůstává.
Po slavnostním startu v centru Rijeky ve čtvrtek večer začíná rallye v pátek okruhem čtyř zkoušek na západě Istrijského poloostrova, které se všechny pojedou dvakrát rozděleny poledním servisem. V sobotu má soutěž stejný model čtyř zkoušek dopoledne a čtyř odpoledne, tentokrát východně od Rijeky s pneuservisní zónou v Karlovaci. Rallye končí v neděli dvěma opakovanými zkouškami s výhledem na Kvarnerský záliv a Jaderské moře. Celkem je na programu dvacet rychlostních erzet v celkové délce 300,28 kilometrů.
Přilnavost se často mění
Jezdci továrního týmu Toyota vyhráli všechny tři letošní podniky v Monte Carlu, Švédsku a v Keni. Z devíti umístění na stupních vítězů jich obsadili osm, jedinou výjimkou bylo druhé místo na Safari rallye. S jakými pocity přijeli do Chorvatska?
Jari-Matti Latvala (šéf týmu):„V Chorvatsku máme dobrou bilanci, takže se těšíme na návrat a také na to, že se vydáme po nových silnicích v jiné části země. Obvykle jsme viděli, že hraje velkou roli počasí, a naši jezdci si v předzávodních testech vyzkoušeli širokou škálu podmínek. Když se mění úroveň přilnavosti, může jezdec udělat velký rozdíl, pokud se cítí sebejistě. Naše auto si na asfaltu vede dobře a všichni naši jezdci v poslední době vypadají sebejistě, takže cílem bude pokusit se to proměnit v silný výsledek.“
Elfyn Evans:„Chorvatsko pro nás v minulosti bylo dobrou rallye, takže je fajn se tam vracet. Vždycky to byla rallye s mnoha změnami povrchu a s tím spojenými i změnami přilnavosti, ale letos je tu více neznámých, protože se akce přesouvá k pobřeží. V testu jsme měli docela mokré a blátivé podmínky, což by mohlo být reprezentativní pro to, s čím se v rallye setkáme. Také jsme museli myslet dopředu na Kanárské ostrovy, kde některé úseky byly podobné jako v Chorvatsku.“
Oliver Solberg:„Na Rallye Monte Carlo jsme už měli na asfaltu dobré pocity a i když tamní podmínky byly velmi specifické, dodává nám to sebevědomí, že můžeme být konkurenceschopní na každém povrchu. Chorvatsko jsem už jel několikrát a je to rozhodně záludná rallye: docela špinavá a kluzká. Jsme v nové části země s novými rychlostními zkouškami, takže by to mohlo být docela jiné než v předchozích letech, ale i tak je to bezpochyby velká výzva.“
Takamoto Katsuta:„Keňa byla v mé kariéře velmi výjimečným okamžikem. Od té doby uběhlo rušných pár týdnů, včetně cesty zpět do Japonska a testování. Cítím se dobře, uvolněně a plně soustředěně na další podniky. Čekají nás dvě asfaltové rallye hned po sobě a Japonská rallye, která bude pro mě a tým důležitou. Chorvatsko je jednou z nejnáročnějších asfaltových akcí, protože i na suchu se přilnavost hodně mění.”
Sami Pajari:„Je skvělé být zpátky na asfaltu a zpátky v Chorvatsku. Je fajn mít v této první části sezony tolik odlišných rallye, jedeme ze Švédska do Keni a teď zase úplně jiná rallye. Můj zatím pocit s tímto vozem na asfaltu je dobrý – právě na tomto povrchu jsme na konci loňského roku v Japonsku získali naše první pódium – takže se těším. V testu jsme měli suché podmínky a docela rychlé a plynulé silnice, ale víme, že rallye může být docela jiná. Obvykle je docela záludná a blátivá, takže to nebude jednoduché.“
Hyundai si moc nevěří
Vozy jihokorejské značky v Chorvatsku dosud nezvítězily. Na asfaltu vyhrál Hyundai naposledy na Středoevropské rallye v říjnu 2024, kdy triumfoval Estonec Ott Tänak. Navzdory zjevné touze ukončit dominanci Toyoty, sportovní ředitel Hyundaie Andrew Wheatley varoval před očekáváními: „Chorvatská rallye je potenciálně první soutěží sezony, kde bude klíčovým faktorem čistý výkon. Tým tvrdě pracuje na nastavení vozu, aby se zlepšily jeho ovladatelnost při změně přilnavosti povrchu. I když jsme učinili pozitivní kroky, abychom demonstrovali náš plný potenciál, bude to postupný proces v nadcházejících soutěžích.“
Aktuálně sedmý jezdec průběžného pořadí Thierry Neuville mluví velmi podobně: „V poslední době jsme se na asfaltu trochu trápili, takže Chorvatsko pro nás bude náročné. Je to jedna z nejtěžších asfaltových akcí na světě, ale opravdu se těším na nové rychlostní zkoušky. Dějiště soutěže se letos změnilo a zdá se, že silnice jsou docela jiné než ty, kterým jsme čelili dříve. Jsou pro nás prvkem navíc, který se musíme učit, zejména s měnícími se povětrnostními podmínkami, ale obecně si užívám nové výzvy. Přilnavost tady bývá nízká a hodně se zkracují zatáčky, takže si vždycky musíte řídit rychlost, abyste si zajistili projetí zatáčky, pokud jsou podmínky horší, než se očekávalo.“
Napínavé boje ve WRC2
Chorvatská rallye přinese novou sestavu uchazečů o umístění na stupních vítězů kategorie WRC2. Do akce se vrátí vítěz Rallye Monte Carlo v kategorii WRC2 Francouz Léo Rossel a Fin Roope Korhonen, který získal 25 bodů za první místo v kategorii WRC2 na Švédské rallye. Ve snaze o další vítězství v kategorii WRC2 budou oba muset čelit čtyřem jezdcům s vozy Škoda Fabia RS Rally2: bývalým mistrům světa této kategorie Andreasovi Mikkelsenovi a Emilovi Lindholmovi, stejně jako Robertovi Dapràovi a Ericovi Camillimu. Estonec Robert Virves jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2, který zvítězil v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni, tentokrát nestartuje.
Nor Andreas Mikkelsen, který sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT se svým norským kolegou Jørnem Listerudem, se Chorvatské rally s vozem Rally2 nezúčastnil od roku 2021. Po čtvrtém místě v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni si klade za cíl získat co nejvíce bodů. „Miluji náročné asfaltové silnice v Chorvatsku,“ říká mistr světa kategorie WRC2 z let 2021 a 2023.
Andreas Mikkelsen a Emil Lindholm byli již v letech 2022 a 2023 kolegy v týmu Toksport. Fin Lindholm, který poprvé naslouchá brazilskému spolujezdci Gabrielovi Moralesovi, na Chorvatské rally již dvakrát skončil v kategorii WRC2 třetí. Letošní ročník je pro něj začátkem sezony 2026. „Proto je nezbytné dosáhnout dobrého výsledku,“ říká Fin, který v roce 2022 získal titul kategorie WRC2 s vozem Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT.
Před dvěma lety obsadili Roberto Daprà a jeho spolujezdec Luca Guglielmetti na Chorvatské rallye sedmé místo v kategorii WRC2. Tito Italové vybojovali s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Delta Rally Team druhé místo v této kategorii na úvodní Rallye Monte Carlo. Od té doby však vynechali soutěže ve Švédsku a Keni. Matematicky by se Daprà mohl dobrým výsledkem dostat do čela hodnocení jezdců kategorie WRC2.
Dalším osvědčeným specialistou na asfalt je Eric Camilli. Spolu se svým spolujezdcem Thibaultem De La Hayem vedli v jednu chvíli kategorii WRC2 na Rallye Monte Carlo a nakonec v této kategorii skončili čtvrtí. Francouzská dvojice, která startuje s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Orsák Rally Sport, patří mezi favority na umístění na stupních vítězů kategorie WRC2. Do této kategorie jsou přihlášeny také posádky jedoucí s vozy Škoda ve složení Viliam Prodan-Marko Stiperski z Chorvatska a Uğur Soylu-Onur Vatansever z Turecka.
Program Chorvatské rallye
Pátek 10. dubna - 9.13 RZ1 (14,12 km), 10.11 RZ2 (13,78 km), 11.14 RZ3 (23,78 km), 12.02 RZ4 (11,75 km), 15.15 RZ5 (14,12 km), 16.13 RZ6 (13,78 km), 17.16 RZ7 (23,78 km), 18.04 RZ8 (11,75 km). Etapa celkem 126,86 km.
Sobota 11. dubna - 8.43 RZ9 (16,26 km), 9.41 RZ10 (22,48 km), 11.05 RZ11 (22,48 km), 12.03 RZ12 (9,11 km), 14.12 RZ13 (9,11 km), 15.05 RZ14 (22,48 km), 16.23 RZ15 (10,13 km), 17.22 RZ16 (16,26 km). Etapa celkem 115,96 km.
Neděle 12. dubna - 8.05 RZ17 (14,17 km), 9.05 (14,56 km), 10.38 RZ19 (14,17 km), 13.15 (14,56 km). Etapa celkem 57,46 km.
Průběžné pořadí MS (po 3 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 66 bodů; 2. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 55; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 47; 5. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 32; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 25; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 10. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 12. Zaldivar (Par./(Škoda Fabia RS Rally2) 6; 13. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 15. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 16. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 4; 17. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 18. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 19. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 20. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 21.Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 22. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 157 bodů; 2. Hyundai 104; 3. Toyota WRT2 35; 4. Ford 28.
Zdroj: Autorský text