Chorvatská rallye v cíli: Neuville urazil v poslední RZ kolo, vyhrál Katsuta
Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) zvítězil v Chorvatské rallye, která byla čtvrtým podnikem MS v automobilových soutěžích. Stalo se tak poté, co Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který byl první, urazil na poslední zkoušce kolo a odstoupil.
Katsuta se zásluhou vítězství dostal na vedoucí místo v šampionátu jako první Japonec od roku 1991. Tehdy to dokázal Kenžiro Šinozuka s Mitsubishi Galant VR-4 po svém vítězství na Rallye Pobřeží slonoviny koncem října 1991.
Příliš mnoho kamenů
Velkou diskuzi v zákulisí soutěže vyvolal sobotní druhý průjezd rychlostní zkouškou Generalski Stol – Zdihovo, která se jela odpoledne jako RZ14 a měřila 22,48 kilometru. Patřila mezi nové erzety, které se v Chorvatsku v podniku světového šampionátu dosud nejely. Ukázala se jako rozhodující, protože šest vozů Rally1 mělo defekt včetně vedoucího jezdce Samiho Pajariho a tehdy třetího týmového kolegy Takamota Katsuty (oba Toyota GR Yaris Rally1). O povaze zmíněného měřeného úseku se v sobotu večer v servisní zóně vedly velké diskuze.
Lídr šampionátu Elfyn Evans byl jedním z mála jezdců, kteří se vyhnuli dramatu, ale na konci dne řekl, že preferuje starší chorvatské rychlostní zkoušky. “Podmínky jsou samozřejmě něco, na co jsme zvyklí, ale problém je, že když je taková hladina štěrku, musíte jet jinou stopu než na kterou jsteb zvyklí a to pak mění váš jezdecký rytmus. Erzeta zničila šance mnoha klukům, kteří stále bojovali o dobré pozice. Takže si myslím, že to není skvělé, když je to takhle,” uvedl pro server Dritfish. Na otázku, jaké má Evans preference ohledně předchozích chorvatských zkoušek dodal: „Byly také velmi znečištěné, ale okraje silnice byly nějak velmi odlišné, bylo tam více zeminy. Nemuseli jste tolik kličkovat ve štěrku. Možná tady mohlo být více anticutů,” dodal velšský jezdec.
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) byl nejrychlejší v obou průjezdech obou úseků, ale cítil, že podmínky na druhém průjezdu byly na hranici nebezpečnosti. „Jedeme rychlostí 200 kilometrů za hodinu na silnici zcela pokryté štěrkem, stačí jedna chyba a přijde defekt. Byl to ošemetný den,” konstatoval švédský jezdec.
Neuville, který ze vzniklé situace vytěžil nejvíce, protože dva vozy Toyoty, se kterými bojoval, dostaly defekty, k situaci řekl: „Myslím, že by pomohlo trochu více proticutovacích systémů a také by to bylo pro všechny rovnoměrnější. Máme přece zkušenostio, že to takhle funguje,” uvedl Belgičan.
Jeho týmový kolega Hayden Paddon cítil, že defekty byly „pravděpodobně nevyhnutelné“, protože „všechny kameny byly v řadě, takže jste je museli projet“. Jezdec z Nového Zélandu ještě dodal: „Myslím, že je to k výrobci Hankook nefér, protože jsem jezdil s jinými značkami pneumatik a ty měly také defekty. „Celkově vzato, všechny erzety měly své výzvy, ale tady se zašlo moc daleko. Žádná asfaltová pneumatika by si se štěrkem na silnici neporadila.”
Zvolil špatnou cestu
Do závěrečného dne vstupoval Neuville s náskokem 1:14,5 na Katsutu a 1:46,5 na Evanse. Vypadalo to, že taktiku podřídil jednoznačně dojet bez rizika do cíle. Ve třech ze čtyř nedělních zkoušek zajel dvakrát osmý a jednou sedmý čas. Na začátku závěrečné zkoušky však dostal na rozcestí na sypkém štěrku široký smyk. Nebyl si jistý, zda má zůstat na silnici, nebo se vydat únikovou cestou, a tak na poslední chvíli zareagoval a sjel po té druhé. To však vedlo k tomu, že na rozcestí mezi oběma silnicemi narazil do betonového bloku a zničil tak přední pravé zavěšení kola svého vozu.
Chtěl dojet do cíle, ale z týmu mu opakovaně nařídili, aby vůz odstavil, což jezdec nakonec udělal. „Mohu se jen omluvit všem, kteří tvrdě pracovali, to je jediné, co můžu říct. Všechno ostatní uvidíme později. V tuto chvíli nemám žádné vysvětlení, takže je mi líto. To se nemůže stát, ale uvidíme, co se přesně pokazilo,” prohlásil Neuville v cíli.
Solberg řádil, ale...
Hned v první zkoušce soutěže musel po havárii odstoupit Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1). V sobotu a neděli se do soutěže vrátil a vyhrál deset z 12 zbývajících erzet. Do konečného pořadí promluvit nemohl, ale stihl vybojovat deset bodů a minimalizovat ztráty. „Musím říct, že je to hodně hořkosladké. V pátek jsem udělal jasnou chybu, byl jsem na té tvrdé pneumatice příliš optimistický, takže to rozhodně nebyla nejchytřejší věc, která se mi povedla. Potom jsem se vrátil k pocitu, který jsem měl ze shakedownu. Tempo bylo fantastické a pocit naprosto skvělý,” zhodnotil Švéd situaci.
Konečné pořadí(po RZ20 z RZ20):
1. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 2:51:15,8; 2. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +20,7; 3. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +2:07,7; 4. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +5:19,9; 5. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:58,7; 6. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6:17,8; 7. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:42,8; 8. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:54,0; 9. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:38,1; 10. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +9:20,5; 11. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +10:08,9; 12. Gill, Brklic (Aus./Toyota GR Yaris Rally2) +10:14,4; 13. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +10:21,3;; 14. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +12:18,1; 15. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +12:23,1; ... 30. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +49:21,5; 32. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +49:31,1; 34. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +56:14,8; 41. Solberg, Edmondson (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) +1:1:19:02,2.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 4 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 81 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 74; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 68; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 52; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 49; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 25; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 18; 10. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 11. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 15; 12. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 13. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 10; 14. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 16. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 20. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 21. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 22. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 23. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 24. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 25. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 26. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 208 bodů; 2. Hyundai 131; 3. Toyota WRT2 55; 4. Ford 51.
Zdroj: Autorský článek