Chorvatsko spouští bezbariérové mýto, závory končí. Jak na nový systém?
Chorvatsko po letech slibů a příprav finišuje projekt bezbariérového systému Crolibertas a řidičům už otevírá první možnosti registrace. Úderem 1. března 2027 zastavování na dálnicích skončí a doprava bude plynule proudit. Jak se na revoluci na Jadranu připravit?
Na chorvatské dálniční síti vyrostlo přes dvě stě nových mýtných portálů, na jejichž výstavbě se technologicky podílí česko-slovenské konsorcium firem TollNet a SkyToll. Nahrazují zastaralé mýtnice systémem volného průjezdu.
I bez závor zůstává v platnosti dosavadní model – platí se výhradně za skutečně ujeté kilometry a podle kategorie vozidla. Změna spočívá čistě v tom, že místo fyzického zastavení u kasy vás při nájezdu na dálnici zaznamená kamera a při sjezdu se automaticky spočítá a odečte příslušná částka.
Pro řidiče osobních aut a motocyklů do 3,5 tuny přináší nový systém dvě hlavní možnosti, jak mýtné hradit:
Propojení registrační značky (SPZ) s platební kartou (ALPR): Nejjednodušší cesta pro turisty. Před cestou si v oficiální aplikaci HAC ENC (Google Play/App Store) nebo na webovém portálu HAC vytvoříte zákaznický účet, zadáte registrační značku vozidla a spárujete ji se svou bankovní kartou. Kamery na mýtných portálech při průjezdu rozpoznají RZ vašeho vozu a platbu automaticky strhnou. Do auta nic nelepíte ani neinstalujete.
Palubní krabička ENC: Pokud již máte mýtnou jednotku ENC z minulých let, můžete ji používat i nadále. Pouze bude nutné prověřit a aktualizovat údaje v zákaznickém účtu – nově totiž musí být každá krabička spárována s konkrétní RZ. Pro nákladní auta a autobusy nad 3,5 tuny zůstává palubní jednotka povinná.
Co když se nezaregistrujete předem?
Ideální je vyřídit registraci registrační značky z domova přes internet nebo aplikaci, jak jsme popisovali výše. Pokud na to přesto zapomenete, úřady počítají s doplňkovými řešeními. Registraci půjde provést i osobně na kontaktních místech dálničního správce HAC, na vybraných čerpacích stanicích nebo ve speciálních registračních pruzích (Fast registration lanes), které vzniknou na okrajích dnešních mýtnic.
Projížďka po dálnici zcela „načerno“ bez registrované SPZ či funkční krabičky se prodraží. Provozovatel dálnic nasadí do terénu kromě 211 stacionárních bran i mobilní dohledové vozy vybavené kamerami a radary pro čtení značek v reálném čase.
Neplatící řidiče tyto hlídky vyhledají a kromě dopočítaného mýtného dostane hříšník i blokovou pokutu, která se spolu se smluvní penalizací může vyšplhat na 7500 až 18.000 Kč (přibližně 300 až 720 EUR).
Přehled poplatků a výjimek na známých trasách
Při plánování trasy k moři je dobré myslet na to, že chorvatská dálniční síť není zcela jednotná a některé klíčové stavby či úseky podléhají specifickému právnímu i finančnímu režimu:
Most na ostrov Krk (Krčki most): Poplatek za průjezd byl chorvatskou vládou trvale zrušen v červnu 2020. Spojnice pevniny s ostrovem je dnes plně integrovaná do veřejné silniční sítě a průjezd je pro všechny kategorie vozidel bezplatný.
Pelješský most (Pelješki most): Strategická stavba spojující jižní Dalmácii s pevninou mimo území Bosny a Hercegoviny je od svého zprovoznění v červenci 2022 trvale bez poplatku. Bezplatný provoz byl jednou z klíčových podmínek spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EU pokryla 85 % nákladů), které neumožňuje na stavbě vybírat mýtné.
Tunel Učka a Istrijský ypsilon: Na Istrijském poloostrově neoperuje státní HAC, ale soukromý koncesionář Bina-Istra. Průjezd tunelem Učka tak zůstává samostatně zpoplatněn podle ceníku koncesionáře. Zásadním přínosem pro plynulost dopravy je však dokončení druhého tubusu tunelu a rozšíření navazující dálnice A8 na plnohodnotný čtyřpruh, což definitivně odstranilo pověstné sezónní kolony.
Úsek A2 Zagreb–Macelj: Dálniční tah od slovinských hranic směrem na Záhřeb spravuje koncesionář AZM (Autocesta Zagreb-Macelj). Ačkoliv jde o odlišnou společnost než HAC, přechod na bezbariérové mýto probíhá v úzké koordinaci tak, aby řidič při přejezdu mezi dálničními sítěmi nemusel řešit žádné dodatečné registrace.
Zdroje: Avto-moto zveza Slovenije, Caravanios, Chasing the Donkey, Hrvatske autoceste (HAC), Kroatien News, Kroatien-Reise.at, Tollhopper