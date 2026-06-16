Chrysler měl interiéry v kvalitě stříkací pistolky, kaje se šéfdesignér Stellantisu
Chrysler má za sebou řadu úspěchů, ale těsně před krachem v r. 2009 také temné období strašlivé kvality interiérů. Pak se ale odrazil ode dna, za čímž stojí dnešní šéfdesignér celého Stellantisu Ralph Gilles.
Americká značka Chrysler, která loni oslavila sto let, má ve své historii spoustu zajímavých aut – zejména tzv. Letter Series, tedy modely označené číslem 300 a nějakým písmenem. To číslo znamenalo u prvního modelu z roku 1955, označeného C-300, počet koní. Od třech set to jen rostlo a „tříkila“ tak můžeme považovat za první muscle cars.
Kromě toho je ještě řada dalších důvodů, proč se v minulosti mohl člověk snadno stát fanouškem Chrysleru. V současnosti, kdy značka skomírá a je živena zatím stále spíš jen sliby, to však fanoušci nemají jednoduché. A kdo jím je už déle, jistě si pamatuje druhou polovinu nultých let. Tehdy totiž – pokud vám šlo aspoň trochu o kvalitu interiéru – od Chrysleru nebylo co koupit, ani když člověk opravdu chtěl.
Interiéry modelů Aspen, Sebring gen. JS, 300 v prvních letech, PT Cruiser v posledních letech či Dodge Caliber byly jedním slovem strašné – plné laciných a tvrdých plastů. Že v některých modelech, např. zmíněné třístovce, roky ukázaly slušnou odolnost, je jiná věc – v té době se interiéry Chrysleru nemohly ani v nejmenším rovnat evropské konkurenci.
Současný šéfdesignér koncernu Stellantis Ralph Gilles je po kariérní stránce s Chryslerem pevně spojen – právě u této značky začala v roce 1992 jeho kariéra. Chvíli vedl SRT, v roce 2015 se stal šéfdesignérem FCA a tuto pozici si udržel i poté, co se v roce 2021 FCA spojilo s PSA v gigant Stellantis.
Právě Gilles nyní nešetří kritikou – interiéry chryslerů a dodgů té doby označil za zhruba stejně kvalitní, jako dětské stříkací pistolky na vodu. Vzpomíná, že zlom přišel ve chvíli, kdy se v roce 2008 posadil do tehdy nového Audi A4 gen. B8. „Audi přišlo s A4 a to mě převrátilo naruby. Viděl jsem ho a to byla poslední kapka. Naštval jsem se,“ cituje ho web Automotive News. „Proč naše interiéry jsou tak plastové a jejich vypadají tak dobře?“ tázal se.
Chrysler prošel v roce 2009 řízeným bankrotem a neskončil zcela jen díky státní pomoci ve formě půjčky ve výši osmi miliard dolarů (v dnešních penězích 256,6 miliardy korun). V rámci restrukturalizace koncern vyřešil i Gillesovu frustraci – kvalita interiérů se zásadně zlepšila.
Dnes je problém tak trochu na druhé straně spektra – vývojáři někdy neví, kdy přestat. „Občas jsme to trochu přehnali, protože jsme tak moc chtěli zapůsobit,“ říká Gilles s odkazem na interiéry nejnovějších modelů jako Jeep Grand Wagoneer.
Jak v tomto ohledu dopadne chystané oživení značky Chrysler, tedy připravované modely Airflow, Arrow a Arrow Cross, je zatím ve hvězdách. Tato automobilka, která kdysi nabízela i opravdu luxusní modely, by se měla zčásti vrátit do levnějších sfér, kde jí to dobře fungovalo v 90. letech minulého století s modely jako Neon či již zmíněný PT Cruiser.
zdroj: Automotive News | foto: Stellantis