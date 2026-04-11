Chrysler Saratoga (1957–1960): Ve stylu „Forward Look“ a s délkou přes 5,5 metru
Chryslery Saratoga čtvrté generace byly velké (full-size) americké vozy s moderním vzhledem, velkými ploutvemi na zádi a klasickým uspořádáním pohonu. Silné vidlicové osmiválcové motory měly objem 5,8 až 6,4 litru a výkony od 300 do 335 koní.
Americké automobily Chrysler Saratoga byly pravděpodobně nazvané podle města Saratoga ve stejnojmenném okrese (county) státu New York. Vyráběly se v šesti generacích od roku 1939 až do roku 1994. V tomto článku se dočtete hlavně o čtvrté generaci z let 1957 až 1960, kdy Saratogy dosáhly největší délky přesahující 5,5 metru. Podívejme se ale nejdříve stručně na předcházející tři generace.
Název Saratoga začal Chrysler používat v roce 1939 u první generace vyráběné až do roku 1942, tedy až do vstupu Spojených států do druhé světové války. Saratoga se vyráběla v Detroitu a zahrnovala čtyřdveřové sedany a dvoudveřová kupé. Zadní kola poháněly řadové osmiválce s objemem 4,9 a 5,3 litru a třístupňová manuální převodovka měla řadicí páku na sloupku volantu. Saratogy ročníku 1942 měly širokou přední masku s pěti vodorovnými lištami sahajícími až k předním kolům a světlomety zapuštěné v předních blatnících (foto).
Chrysler Saratoga první generace se vyráběl v letech 1939 až 1942. |
Po skončení druhé světové války se začaly vyrábět Saratogy vycházející z předválečných modelů, ale s pozměněnou přední maskou se třemi vodorovnými lištami a masivními chromovanými nárazníky se třemi svislými dorazy. Vozy s rozvorem 3238 mm a délkou 5,4 metru poháněl řadový osmiválec s objemem 5,3 litru. Saratoga druhé generace, vyráběná v letech 1946 až 1952, byla druhým nejdražším vozem značky Chrysler, dražší byl jen New Yorker.
Chrysler Saratoga třetí generace, vyráběná v Detroitu a Los Angeles v letech 1949 až 1952, měla již přední blatníky zapuštěné do boků a bohatě chromovanou příď (foto). Přední okno zůstalo dělené, ale zadní bylo výrazně větší. Kupé a sedany Saratoga se prodávaly s dvoustupňovou poloautomatickou převodovkou Presto-Matic nebo s automatickou čtyřstupňovou převodovkou Fluid Drive.
Chrysler Saratoga třetí generace měl již přední blatníky zapuštěné do boků a bohatě chromovanou příď. |
Modelový rok 1957 (čtvrtá generace Saratogy)
Po pětileté přestávce, v modelovém roce 1957, se Chrysler vrátil k názvu Saratoga. Vzhled vozu byl dán tehdejším designovým stylem automobilů Chrysler, nazvaným „Forward Look“ a vytvořeným Virgilem Exnerem (1909–1973). Exner dal vozům Chrysler agresivnější vzhled s velkými křídly na zadních blatnících, inspirovaný proudovými letadly. Tento styl byl poprvé představen v roce 1955 a vedl ke zvýšení prodeje vozů značky Chrysler. Model Saratoga zaujal pozici mezi základním Windsorem a špičkovým New Yorkerem. Vycházel přitom z modelu DeSoto Firedome, měl ale lepší výbavu a luxusnější interiér. Jména modelů byla často doplněna o označení Newport. Vedle dvoudveřového hardtopu (foto) a sedanu se začal vyrábět i čtyřdveřový hardtop. Saratogy z roku 1957 měly rozvor náprav 3200 mm (126 palců), byly dlouhé 5568 mm, široké 2002 mm a vysoké 1468 mm.
Saratogy se často prodávaly ve dvoubarevném provedení. Zadní ploutve měly stejnou barvu jako střecha. |
Zadní kola poháněl benzinový vidlicový osmiválec s objemem 5787 cm3, sdílený s modelem Windsor. Motor V8 měl nejvyšší výkon 299 k (220 kW) a vrchol točivého momentu 529 Nm. Vůz s pohotovostní hmotností skoro 2 tuny (1930 kg) dosahoval nejvyšší rychlost 193 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlil za 9,1 s. Průměrná spotřeba benzinu se pohybovala kolem 22 l/100 km.
První Saratogy ročníku 1957 měly jen dva kruhové světlomety částečně skryté pod stříškami v předních blatnících. Se čtveřicí hlavních světel se Saratogy dodávaly jen na přání a jen v těch státech USA, kde byla 4 světla povolena. Na konci modelového roku 1957 a v dalších ročnících už měly všechny Saratogy čtyři světlomety. V roce 1957 se prodalo přes 37 tisíc modelů Saratoga s cenou kolem 3800 dolarů.
Modelový rok 1958
Zatímco všechny modely Windsor přešly v roce 1958 na rozvor 3099 mm (122 palců) a podvozek Dodge, modely Chrysler Saratoga zůstaly u delšího rozvoru 3200 mm a jejich karoserie byly podobné modelu New Yorker. Saratoga 1958 se opět nabízela ve třech verzích: čtyřdveřový sedan, čtyřdveřový hardtop a dvoudveřové kupé hardtop (foto). Proti předchůdci došlo ke změně přední masky a nárazníku a změnilo se umístění bočních lišt vymezujících na zadních blatnících klínovitý prostor vyplněný barvou střechy. Drobnými úpravami prošla i zadní sdružená světla. V Kanadě se Saratoga 1958 prodávala pod názvem Windsor.
Chrysler Saratoga z roku 1958 měl pozměněnou přední masku a tvar předního nárazníku. |
Modelový rok 1959
I v roce 1959 zůstal u modelů Chrysler Saratoga rozvor a vnější rozměry beze změn a nezměnila se ani trojice vyráběných verzí. K výraznějším změnám došlo na přídi (foto). Dvojité světlomety se společným rámečkem byly schovány pod stříškami v blatnících a zmenšený nápis Chrysler byl přemístěn těsně nad mřížku chladiče. Dolní část vodorovné mřížky byla prodloužena až k předním kolům. Hodně se změnilo tvarování obou nárazníků a dvojité lišty na bocích klesaly až k zadnímu nárazníku. Kanadská Saratoga měla interiér z modelu DeSoto Firedome, vyráběného v Kanadě.
Chrysler Saratoga modelového ročníku 1959 měl dvojité světlomety schovány pod stříškami v blatnících. |
U modelů Chrysler Saratoga 1959 se kromě základního V8 s objemem 5,8 litru objevil nový motor RB V8 s objemem válců 6277 cm3 a výkonem 335 k (246 kW) a motor FirePower V8 s objemem 6435 cm3 a maximálním výkonem 329 k (242 kW). Z převodovek byla na výběr třístupňová manuální nebo třístupňová automatická TorqueFlite.
Modelový rok 1960
Chrysler Saratoga modelového ročníku 1960 se odlišoval od svých předchůdců velkou oválnou maskou chladiče s jemným mřížováním a soškou čtyřnohého dravce ve skoku uprostřed (foto). Níže posazené lišty na bocích už neumožňovaly dvoubarevné řešení. Výrazně se změnil tvar zadních koncových světel. Chrysler Saratoga 1960 vycházel z modelu New Yorker, měl ale menší počet chromovaných ozdob (chybělo například orámování podběhů a prahů). V roce 1960 bylo vyrobeno 15.520 Chryslerů Saratoga.
Chrysler Saratoga modelového ročníku 1960 se odlišoval od svých předchůdců velkou oválnou maskou chladiče s jemným mřížováním. |
Nástupcem čtvrté generace modelu Chrysler Saratoga se stala pátá generace vyráběná v letech 1961 až 1965 v podobě dvoudveřového hardtopu a čtyřdveřového sedanu. Poháněly je motory V8 s objemem až 6,8 litru.
Zdroj: Autorský text