Chrysler se vrátí k levným modelům. Chce navázat na úspěch legendárního neonu
Ve změti koncernu Stellantis působí Chrysler jako zapomenutá značka, která dnes bojuje už jen s jediným modelem. Nemuselo by to tak zůstat dlouho, protože podle amerických dealerů se už připravuje návrat do segmentu, kde se dříve chrysleru velmi dařilo.
Málokterá dnes existující značka zažila takový úpadek ze slávy jako Chrysler. Dříve jedna ze tří hlavních amerických automobilek, pod kterou spadala řada dalších značek. Své vozy prodávala po celém světě včetně Evropy, kde se její modely dekády i docela úspěšně vyráběly.
Jenže dnes má Chrysler v nabídce jediný model, který už má navíc 10 let a nabízí se oficiálně pouze v USA a Kanadě. Letos sice prošel dalším faceliftem, ale stáří prostě dává najevo. Na svém domácím trhu tak Chrysler loni prodal jen 125.042 aut a zařadil se na celkové 22. místo prodejů, za Acuru nebo Audi. V tabulkách je vedle pacifiky také voyager, což je ale jen levnější varianta pacifiky, která si nechala příď z verze před faceliftem.
Ani po sloučení Chrysleru, tedy tehdejšího koncernu FCA, do současného Stellantisu se situace moc nezlepšila. V roce 2022 se sice ukázal elektrický koncept Airflow, jenže jeho produkční verze byla několikrát odložena a dnes se neví, kdy a jestli se opravdu na trh dostane.
Na pozadí se ale zjevně dějí věci, které spějí k oživení dříve slavné značky. Stellantis totiž podle webu Detroit News dealerům ukazuje koncepty budoucích modelů. Zmíněn je levný model nazvaný Chrysler Pronto, který by měl v produkční verzi stát mezi 20.000 a 30.000 dolary, tedy v přepočtu mezi 415.000 Kč a 625.000 Kč. To by z něj dělalo jeden z nejlevnějších modelů na tamním trhu.
Krom toho se ale měly ukázat také podobně dostupné modely od Dodge a Jeepu. Ven se ale nedostaly žádné konkrétnější informace k žádnému z modelů, že půjde o SUV je ale téměř jisté. Znamenalo by to ale návrat k levnějším segmentům, což jde proti dosavadní strategii americké části Stellantisu. Ta například Jeep cenami posunula až do prémiových vod, což ale přineslo propad prodejů.
Chrysler si naopak dříve hodně zakládal na dostupných vozech. „Většina dealerů vydělávala peníze prodejem modelů Neon a Sundance, nebo Acclaim a Spirit – tedy aut, která byla cenově dostupná a lidé je zvládali splácet,“ řekl pro Detroit News dealer Dave Kelleher, který se prezentací účastnil. „Tomuto dědictví jsme se odcizili,“ dodal.
Chrysler Neon, který se prodával i s logy Dodge a Plymouth, byl jedním z nejdůležitějších amerických pokusů o globální kompaktní vůz, který měl konkurovat japonským značkám. Cílem bylo nabídnout víc výkonu a prostoru než Honda Civic nebo Toyota Corolla za nižší cenu. Američané na to slyšeli a v nejlepších letech se jej v USA prodávalo přes 200.000 kusů ročně a první generace se celkově prodalo přes 1,5 milionu.
S logy Chrysleru dorazil v roce 1994 i do Evropy, kde byla kritizována kvalita zpracování a absence dieselových motorů. V nejúspěšnějších letech se v celé Evropě prodalo kolem 15.000 až 20.000 kusů ročně. To platilo pro první generaci, ta druhá na tom byla prodejně ještě hůře, zájem ostatně opadnul i v USA.
Nově jmenovaný generální ředitel Chrysleru Matt McAlear řekl, že vedení koncernu Stellantis chápe potřebu vrátit do nabídky levnější vozy, a to nejen u značky Chrysler. „To je rozhodně součástí budoucnosti Chrysleru i budoucnosti všech našich značek,“ uvedl McAlear. „Je to něco, na čem jako společnost musíme zapracovat. Musíme se pořádně podívat na to, kam se celé odvětví ubírá, a zajistit, abychom byli konkurenceschopní.“
Návrat do dob, kdy se levné Chryslery Neon nebo kontroverzní PT Cruiser prodávaly i v Evropě, ale asi očekávat nemůžeme. Koncern Stellantis má zde tolik značek, že sotva ví, co s nimi, a to včetně Lancie, která je dnes obdobou Chrysleru. Ostatně jeho vozy se pod logy Lancie nějakou dobu v Evropě prodávaly, pak ale značka skončila s jediným modelem a jediným trhem, což se dnes snaží napravit.
Jméno Pronto už dříve Chrysler několikrát použil. Viděli jsme ho u několika konceptů, včetně pětidveřového Plymouthu Pronto z roku 1997 a třídveřového Chrysleru Pronto Cruizer z roku 1999, přičemž oba předznamenaly podobu budoucího modelu PT Cruiser. Dalším příkladem byl Plymouth Pronto Spyder z roku 1998, což byla nesouvisející studie vozu, který tehdy společnost popisovala jako „exotický, a přesto dostupný evropský sportovní automobil“.
Zdroj: Detroit News, zdroj foto: Chrysler, zdroj videa: Auto.cz