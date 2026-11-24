Chrysler uvádí edici s měděnými doplňky pro svůj letitý minivan Pacifica
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Deset let na trhu, přesto stále nejprodávanější minivan v Severní Americe. Chrysler udržuje zájem o model Pacifica novou stylovou edicí Copperline, která populární rodinný vůz oživuje výraznými měděnými detaily zvenku i uvnitř.
Modelu Pacifica se úspěšně daří držet značku Chrysler nad vodou, přestože jde již o konstrukčně poměrně starý minivan a dalo by se očekávat, že zájem s přibývajícími lety bude upadat. Automobilka letos Pacifice nadělila již podruhé za deset let na trhu novou tvář, která má vůz přiblížit chystaným novým modelům.
Nyní uvádí další kosmetické vylepšení. Paket s názvem „Copperline“ obohacuje výbavové stupně Limited a Pinnacle o prvky v měděném odstínu uvnitř i vně vozu, černé lišty kolem oken a černý střešní nosič Stow ’n Place.
Paket je možné kombinovat s bílým, černým a olivově zeleným lakem karoserie a také dvěma novými odstíny Ember (žhavá oranžovo-červená) a Glass Grey (skleněná šedá). Na první pohled zaujmou velké disky kol o průměru 20 palců, jejichž přední část je vyhotovena v odstínu mědi. Tuto barvu na evropském trhu zpopularizovala automobilka Cupra a hojně ji využívá také Dacia u vrcholných verzí Extreme.
Pacifica měděné detaily kromě specifických litých disků využívá také na předním i zadním nárazníku, na ozdobných lištách dveří a na krytech zpětných zrcátek. Je až neuvěřitelné, jak moc to i po dekádě od uvedení do prodeje vozu sluší. Dříve zmíněný úpadek zájmu s přibývajícím věkem se daří i poměrně malými modifikacemi úspěšně oddalovat – vůz je dlouhodobě nejprodávanějším minivanem na severoamerickém trhu a i letos o několik tisíc prodaných kusů obhajuje první příčku před druhou Toyotou Sienna.
Dozajisté tomu pomáhá chytré řešení interiéru se sedadly Stow & Go, která je možné sklopit do podlahy (v druhé i třetí řadě) a vytvořit tak ohromný a velmi praktický nákladový prostor. Kromě variabilních sedadel zákazníky oslovují praktické vychytávky jako integrovaný vysavač Stow ’n Vac a interiérová kamera FamCAM, ty však někteří konkurenti nabízejí též.
Kabinu edice Copperline ozvláštňuje měděné prošívání „Sol Stopper“ na sedadlech čalouněných kůží Nappa, v závislosti na výbavě v černé barvě nebo v odstínu „Blue Agave“. Měděné akcenty najdeme na palubní desce a kolem výdechů ventilace, ve verzi Limited také na středové konzole. Kontrastně prošívané jsou také černé pásy s detaily v odstínu mědi. U prostředního výbavového stupně znamená paket Copperline příplatek 1995 dolarů (přibližně 45.000 korun), u verze Pinnacle je o polovinu levnější.
Když pomineme zcela spartánskou variantu LX, která se stále prodává s prvním designem přídě z roku 2017, měděný paket není dostupný ani pro základní výbavový stupeň Select. Jeho interiér lze nově ozvláštnit barevným provedením „Ski Grey“, které je pro vrcholnou verzi Pinnacle volitelné (bez příplatku), pro Select a Limited za 295 dolarů (6500 korun). Model Pacifica nabízí celkem osm kombinací barev a materiálů. Objednávky pro rok 2027 budou spuštěny koncem letošního roku a první vozy dorazí k prodejcům začátkem příštího roku.
Na rozdíl od ostatních amerických minivanů je pacifica populární také v Evropě, kam se dováží neoficiálně. Dle serveru Carvago je momentálně na prodej 76 ojetin, zatímco konkurenční Toyota Sienna je k dispozici jen ve 3 kusech, Honda Odyssey ani Kia Carnival pak vůbec.
Chrysler Pacifica je dostupný od 43.645 dolarů (lehce pod milion korun). Pod kapotou se nachází léty prověřený šestiválec Pentastar o objemu 3,6 litru a výkonu 287 koní. Spojen je s devítistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem předních či všech kol. Dříve byl nabízen také plug-in hybrid, tato varianta s 16kWh baterií ale po modernizaci z konfigurátoru zmizela.
Zdroje: Car & Driver, Chrysler, Carvago