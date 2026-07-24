Chudý Laos se rozhodl šetřit. Od června zakázal spalovací auta
Komunistický Laos se letos rozhodl pro zákaz dovozu nových osobních aut se spalovacími motory. Levnější elektrická auta navíc osvobodil od spotřební daně. Nejde však o ekologii, nýbrž o peníze.
Lídry v přechodu na elektromobily jsou dnes vedle Norska nebo Číny také země, od kterých byste to asi nikdy nečekali. Nic jiného se už dnes nedá koupit v Etiopii, dominují v Nepálu, Vietnamu a více než polovinu trhu s novými auty mají v Albánii. Letos se k nim přidává další chudá země a ani zde není přerod způsobený přirozeným vývojem trhu.
Chudý Laos v jihovýchodní Asii, schovaný mezi Thajskem a Vietnamem, od 1. června 2026 zakázal dovoz jiných než elektrických vozů, s platností zatím do konce roku. Už za první měsíc platnosti se tak Laos mohl pochlubit 100% podílem elektrických vozů na importu. Zákaz je ale zaměřen jen na osobní vozy, není absolutní. Vozidla hromadné dopravy, stavební stroje, nákladní auta a další specializovaná vozidla mají výjimku.
Důvod pro zákaz spalovacích motorů má stejný původ jako v Etiopii a Nepálu. Zatímco fosilní paliva musí Laos draze dovážet, elektřiny má nadbytek. Země, přes kterou protéká řeka Mekong, totiž přes 75 % energie generuje z vodních elektráren. Energii má proto velmi levnou a naopak ji ještě exportuje do okolních zemí. Přechod na elektromobily je proto čistě ekonomickým rozhodnutím.
Také daňové úlevy
Nejde ale jen o obyčejný zákaz dovozu. Plně elektrická vozidla s cenou v přepočtu do 1.058.000 Kč získávají nově úplné osvobození od spotřební daně. Vláda snížila registrační poplatky pro EV a vyžaduje, aby přepravní společnosti provozovaly do konce roku 2026 ve flotile alespoň 10 % elektrických aut. V dubnu Laos podepsal dohodu s 27 veřejnými a soukromými partnery o výstavbě nabíjecích stanic, stanic pro výměnu baterií, centrální digitální platformy a finančních produktů. Národním cílem je mít do roku 2030 v provozu 30 % elektrických vozidel.
Současná infrastruktura na to zatím připravená není. Mimo Vientiane a pár větších měst totiž v podstatě neexistuje. V zoufalém stavu jsou ostatně velmi často i silnice samotné. Zhruba 70 % celé silniční sítě i dnes stále tvoří jen udusaná hlína a šotolina. Ty se během období dešťů mění v bažiny.
Stanovený limit ceny aut splní většina vozů dovážených do země, protože naprostá většina jich sem putuje z Číny. Natlačil se sem ale také VinFast z Vietnamu. Jaká byla dosud nejprodávanější auta v zemi, není známo, protože Laos žádná data o importu nebo prodejích nezveřejňuje. Stejně jako v sousedním Thajsku by ale lídrem měly být japonské pick-upy.
O ty navíc země nemusí přijít úplně a nemohou za to jen v Thajsku vyráběné elektrické verze Hiluxu od Toyoty a Isuzu D-Max. V roce 2028 se zde má totiž rozjet montáž vozů Toyota z dovezených kitů CKD v projektu, za kterým stojí přímo japonská automobilka. Primárně se zde má montovat hilux, a to pravděpodobně i ve spalovací verzi. Kromě toho jsou v zemi také další dvě montovny automobilů. LAMCO zde sestavuje vozy Fordu a Daehan primárně užitkové hyundaie.
Velkou část prodejů budou mít samozřejmě na svědomí dovozy ojetin, na které se zákaz spalovacích vozů vztahuje také. Na to dovozci reagovali importem ojetých elektromobilů z Číny, kde jsou jich už k dispozici miliony. Laos však před zavedením zákazu zaznamenal značný nárůst importu a registrací spalovacích ojetin v obavě, že žádné další už se sem nikdy nedostanou.
Elektrické motorky jsou praktické
Stejně jako ve Vietnamu jsou zde skútry a také tříkolky častější než auta. I na poli skútrů a tříkolek už probíhá elektrifikace, opět zejména díky přísunu levných modelů z Číny. Přesun k elektrickým motorkám je už přirozenější, protože benzin je v zemi drahý a nabít si doma skútr může každý z 230V zásuvky. Místní dílny také začaly nabízet přestavby spalovacích motorek a tuk-tuků na elektrické. Rychle jsou zaváděny také stanice na výměnu baterií pro skútry.
Prodej nových automobilů nebude v zemi se 7,5 milionu obyvatel tvořit velká čísla. V žebříčku HDP na obyvatele je totiž Laos jednou z nejchudších zemí Asie, na 150. místě ze 190. Ekonomika Laosu prochází složitým obdobím. Na jedné straně je tu solidní hospodářský růst kolem 4–4,5 % ročně díky turismu, vývozu elektřiny a těžbě, ale zároveň ji drtí obří dluhová krize, vysoká inflace a slabá národní měna kip (1000 laoských kipů není ani koruna, je to 94 haléřů). Laos spotřebovává obrovské částky v zahraničních měnách (zejména americké dolary, thajské bahty či čínské jüany) na splácení zahraničních dluhů a dovoz ropy.
Autoritářská komunistická vláda zemi navíc učinila v podstatě závislou na sousední Číně. Až polovina celkového zahraničního dluhu Laosu připadá právě Číně. Naprostá většina zahraničních investic je také z Číny a tamní automobilky se do Laosu nahrnuly ve velkém. V roce 2021 byla také otevřena vysokorychlostní železnice spojující čínské město Kchun-ming s laoskou metropolí Vientiane.
Elektromobily i u sousedů
Snaží se i okolní země, přístup je ale trochu jiný. Thajsko využilo svou tradici výroby aut a masivními daňovými úlevami přilákalo čínské značky jako BYD, Great Wall Motor nebo Changan, které v zemi postavily své první velké továrny mimo Čínu. Elektromobily tak dnes tvoří už téměř pětinu všech nových prodaných aut v zemi a z Thajska se stává regionální exportní hub.
Unikátním příběhem je Vietnam, který vsadil na národní hrdost a vlastní megalomanský projekt automobilky VinFast. Ta v zemi vybudovala kompletní ekosystém zahrnující vlastní výrobu, masivní síť rychlonabíječek i obří flotilu elektrických taxi Xanh SM, díky čemuž VinFast doslova ovládl domácí trh a podíl elektrických aut na prodejích ve Vietnamu šplhá k desítkám procent. Samozřejmě s tím ale souvisí také vysoké daňové zatížení vozů z dovozu.
Zdroj: Eletrec, zdroj foto: Archiv, zdroj videa: Auto.cz