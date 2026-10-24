Hledá se 25.000 řidičů! Zájemci chtějí hodně peněz za minimum zkušeností
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Sedět za volantem tiráku patřilo k vysněným povoláním mnoha kluků. Tato doba je dávno pryč. Zatímco dříve se na kabiny kamionů stála fronta, dnes je o řidiče zoufalá nouze. Co s tím?
Nedostatek profesionálních řidičů je téma, které dlouhodobě trápí dopravce – zejména v případě mezinárodní kamionové dopravy. Problém to představuje jak pro přepravní firmy, tak pro ekonomiku jako takovou.
Chci šedesát tisíc!
Podle sdružení ČESMAD chybí aktuálně v Česku kolem dvaceti pěti tisíc řidičů. Příčinou jsou nízká atraktivita profese, nedostatečné propojení školství s praxí i složitý vstup do oboru. Samotné firmy pak často vidí jako problematickou kvalitu těch, kteří do firem přichází. „Zájemci by byli, ale zdaleka ne vhodní. Leckdy jejich představy o penězích jsou mimo to, co jsou schopni nabídnout. Šedesát tisíc je pro novou generaci málo, jejich představa jsou tři tisíce na den, i když nepracují celý,“ říká majitel jedné ze středočeských spedičních firem.
Kamionem ani nejeli
Situaci ovlivňují také časové požadavky: spousta řidičů volí raději vnitrostátní dopravu z důvodu každodenního návratu domů. Další komplikací jsou sociální sítě, na kterých se často objevují uživatelé, kteří finanční ohodnocení řidičů neobjektivně kritizují, a vytvářejí tak u nováčků nároky, které neodpovídají jejich schopnostem a zkušenostem. „Na sítích je spousta těch, kteří si vymýšlí a argumentují, že by tuto práci za tak málo peněz nedělali. Pak přijdou zájemci o práci, kteří také chtějí sedmdesát tisíc, ale jediné, co nabídnou, je dva měsíce čerstvý řidičák, přičemž kamionem mimo autoškolu nikdy nejeli,“ dodává zmíněný majitel, který nechtěl být jmenován.
Řidičáky jsou drahé
Nedostatek řidičů na trhu vede řadu firem v Evropě k využívání těch zahraničních – včetně šoférů ze zemí mimo Evropskou unii. Jenže takový proces je administrativně i časově velmi náročný. Ale při správném nastavení může představovat šanci, jak dlouhodobě přežít.
Komplikací pro zájemce bývají vstupní náklady: ceny řidičských oprávnění se dnes pohybují v extrémních částkách. Cena za samostatný kurz skupiny C se pohybuje od dvaceti do třiceti pěti tisíc korun. Kombinace oprávnění C a C+E klidně vyjde na šedesát pět tisíc. Výsledná částka za cestu za volant kamionu se tak může vyšplhat přes sto tisíc korun. „Dřív si průkaz na náklaďák udělal kluk na vojně, automechanik při škole. To už je pryč,“ říká dispečer kamionové dopravy Petr Vašek, který sám jezdil. „Vstupní náklady jde ale docela rychle vydělat zpět. Jsou to však peníze, které vyžadují velkou míru profesionality a obětování osobního času,“ uzavírá Petr Vašek.
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Jaké jsou příčiny nedostatku profesionálních řidičů?
Dvě hlavní jsou způsob odměňování a časová náročnost. Výše měsíční mzdy, kterou autodopravci nabízejí, není adekvátní odměnou za osmihodinovou pracovní dobu, jako je tomu u většiny jiných profesí. Řidiči mezinárodních kamionů se dostanou domů jednou za týden, za dva. A o moc lépe na tom nejsou ani ti, co jezdí jen v tuzemsku. Běžně jim firma nakládá víkendy a přesčasy.
A co diety, to je u cest do ciziny fajn bonus, ne?
Ano, u řidičů mezinárodní přepravy tvoří diety velkou část příjmů. Náhrada nákladů za stravování je stanovena zákoníkem práce a vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí, nejde ji ignorovat. Nezapočítávají se ale do důchodového pojištění, v případě nemoci o tyhle peníze taky přijdete.
Jak ovlivňuje řízení kamionu soukromý život?
Samozřejmě velmi. Pokud nejste celý týden doma, jsou pro vás možnosti jakékoli seberealizace omezené. Žijete, jíte a spíte v náklaďáku, což s sebou časem přinese zdravotní problémy. Negativní dopady to má i na rodinný život. Hodně lidí odchází z profese kvůli tomu, že se chtějí věnovat svým dětem.
Máte dlouholetou zkušenost s prací řidiče v Německu. Dají se podmínky pro tuto práci u českých a německých firem porovnat?
V Německu jsou každoročně automaticky zvyšovány hodinové sazby pro výpočet mzdy. S tím jsem se u nás vůbec nesetkal. Naše řidiče také pro práci v Německu lákají vyšší příspěvky na děti, než je tomu u nás.
Firmy si stěžují na přehnané požadavky mladých řidičů bez praxe. Mají pravdu?
Mladý člověk, který se stal čerstvým majitelem řidičáku na kamion a je bez praxe, není schopen z mnoha příčin splňovat požadavky, které jsou kladeny na profesionální řidiče. Takže ano, souhlasím, že ve svých nárocích zneužívají toho, že je šoférů tak málo.
Zdroj: Svět motorů