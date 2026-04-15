Chybí vám kontroverzní design první generace Nissanu Juke? Nový model vás potěší
Třetí generace Nissanu Juke se vrací ke kořenům a znovu šokuje svým designem. Bude plně elektrická a na trh přijde na jaře 2027.
Když jsme před pár dny psali, že by si model Juke zasloužil „refresh“, nevěděli jsme, že přijde takto brzy. Malý crossover přichází ve své třetí generaci s odvážným designem a čistě elektrickou pohonnou jednotkou. Stávající generace se spalovacími motory v nabídce zůstane v modernizované podobě.
Technické detaily třetí generace modelu Juke zatím neznáme, světovou premiéru si zatím odbyl pouze výrazný design jeho exteriéru. Odhalil se na akci Nissan Vision Event v Japonsku, na které společnost představila své dlouhodobé směřování, produktový plán a technologické inovace.
Vychází z radikálního konceptu Hyper Punk, a přestože koncept byl opravdu nevšední, představený Juke stále vypadá jako koncept, který do výroby musí ještě trochu zmírnit. Obzvlášť proti nynější nabídce značky překypuje extravagancí. Navazuje tak na předešlé generace, které svým odvážným designem přesvědčily už přes 1,5 milionu zákazníků. Svým designem šokovala zejména ta první.
Podle regionální produktové ředitelky Clíodhny Lyonsové „pomůže (nový Juke) oslovit nové zákazníky mezi elektromobily“ díky svému „odvážnému designu a ochotě bořit zažité konvence“. Platformu CMF-EV sdílí nový juke s třetí generací modelu Leaf a po jeho boku bude také v britském Sunderlandu vyráběn.
S novou generací staví automobilka na 15letých zkušenostech s elektromobily na starém kontinentu. Od velmi uhlazeného designu a zastaralé techniky první generace Nissanu Leaf se ale leccos změnilo. Představená varianta disponuje křiklavou zelenou barvou v kombinaci s černou kapotou a černým C-sloupkem.
Kontrastní lakování nejspíše bude standardem jako v případě druhé generace Toyoty C-HR, jelikož kus ve fialové metalíze vystavený při představení v Japonsku jím disponoval také. Jisté je, že nový model Juke nepřehlédnete, a to ani v rámci modelové řady klíčových modelů Core automobilky Nissan.
Leaf nabízí výhradně pohon předních kol, maximální výkon kolem 160 kW a točivý moment 355 Nm. Nabídne dvě kapacity baterie (52 kWh a 75 kWh) a u té větší dojezd přes 600 km při spotřebě 14,2 kWh/100 km (WLTP). U modelu Juke můžeme díky sdílené platformě očekávat podobné hodnoty.
Šéf evropské divize Massimiliano Messina potvrdil, že značka „zůstává pevně odhodlána směřovat k plně elektrické budoucnosti“, přestože v nabídce zůstane také stávající generace se spalovacími motory.
Ta by se měla dočkat modernizace, která by se měla dotknout technologií, které už nyní jsou 7 let staré. Zároveň vůz přiblíží designu právě představené třetí generace.
Rozhodnutí nabízet oba typy pohonných jednotek prý přináší kupujícím širší výběr a zároveň pomáhá urychlit přechod automobilky Nissan k mobilitě s nulovými emisemi. Zcela nová třetí generace kompaktního crossoveru bude na trh uvedena zhruba za rok.
Zdroje: Nissan, Autocar