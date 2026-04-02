Chybí vám výkonné Subaru? V nabídce jedno přibylo, ale STI to není
Nový model sportovní divize Subaru by splnil sny nemála automobilových nadšenců, právě představené plně elektrické SUV však míří na jiné zákazníky.
Nové SUV dostalo název Getaway a vzniklo ve spolupráci s automobilkou Toyota. Mnohé sdílí s nedávno představeným modelem Toyota Highlander EV, ale liší se kromě svého vzhledu také větším výkonem. Do modelové řady Subaru se zařadí nad elektrické modely Trailseeker, Uncharted a Solterra.
Z profilu vypadá nový model totožně s Toyotou, kromě standardních střešních lyžin, které mu dodávají trochu drsnější vzhled. Dobrodružní majitelé Subaru je jistě ocení. Od highlanderu se getaway liší nejvíce v přední části, kde září (osvětlené) logo značky a jiné světlomety. Vzadu mezi světly svítí nápis Subaru.
Uvnitř jsou modely kromě loga na volantu prakticky totožné. Znamená to prostornou kabinu s velkým 12,3" displejem pro řidiče a ještě větší 14" centrální obrazovkou infotainmentu. Pod ní najdeme řadu fyzických tlačítek, startovací tlačítko i volič převodovky jsou lemovány párem bezdrátových nabíječek na středové konzole. Americký trh by neodpustil, kdyby chyběly velké nápojové držáky, tady samozřejmě jsou.
Stejně jako hlavní konkurenti v podobě Kie EV9 a Hyundaie Palisade nabídne i duo Getaway/Highlander EV kapitánská sedadla ve druhé řadě (standardem základní a nejvyšší výbavy, prostřední jen za příplatek). Při šestimístné konfiguraci umějí všechna sedadla nabídnout vyhřívání, dokonce i ta ve třetí řadě.
Zpočátku bude Subaru Getaway nabízeno s větší baterií o kapacitě 96 kWh, která by měla stačit k dojezdu 482 km. Jestli to bude americkému trhu stačit, si nejsme jistí, určitě ale ocení výkon pohonné jednotky ve výši 426 koňských sil, což je téměř o 100 více než nejsilnější verze highlanderu. Na rozdíl od něj nový getaway nepořídíte ve verzi s pohonem pouze jedné nápravy.
Později dorazí také verze s menší baterií (77 kWh), ale i ta bude dostupná pouze se dvěma elektromotory a pohonem všech kol. Pro americký trh je důležitá kompatibilita se sítí nabíjecích stanic Tesla Supercharger a podle automobilky by k dobití modelu Getaway z 10 na 80 % mělo stačit půl hodiny (při výkonu 150 kW).
Oproti Toyotě kromě pohonu všech čtyř kol pro všechny verze má Subaru také větší světlou výšku (211 mm) a systém kontroly trakce nastavitelný do různých módů podle povrchu. Spíše než maximální povolená hmotnost přívěsu (pod 1600 kg) zaujme zrychlení z 0 na 100 za rovných pět sekund. Na rodinný autobus slušná hodnota.
Zdroj: Subaru