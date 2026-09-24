Chystá Nissan návrat karoserie targa? Zatím ve formě konceptu
S mizejícími kabriolety se nabízí otázka, zda u zákazníků opadá zájem o otevřené nebe nad hlavou, nebo o jednoúčelový vůz pro slunné letní dny. Že v minulosti existovalo možné řešení stávajícího problému, připomíná automobilka Nissan zajímavým konceptem.
Nejnovější koncept značky Nissan vzdává hold slavné éře japonské tuningové kultury i vlastní tradici vozů s otevřenou střechou targa. Jako první s ní přišel model 280ZX (S130), na který následně navázaly dvě ikonické generace modelu 300ZX (Z31 a zejména Z32).
Extrémně populární Nissan 350Z, 370Z ani současný model označený pouze písmenem Z ji ale nemají. První dva zmíněné vozy nabízela automobilka jako klasický kabriolet s plátěnou střechou, současná generace je stejně jako originální 240Z dostupná pouze s karoserií kupé.
Na každoročním srazu nadšenců sdružených v asociaci Z Car Club Association s názvem ZCON ale automobilka představila koncept Nissan Z Kaze, který přináší zcela nový pohled na aktuální model Nissan Z.
Název vychází z japonského slova pro vítr („kaze“) a kromě výrazného odstínu Pacific Teal a dobových vícedílných kol zaujme hlavně speciálně navržená střecha s označením T-Top. Ta umožňuje vychutnat si jízdu s větrem ve vlasech – zážitek, který automobiloví nadšenci milují.
Tento koncept je výsledkem nadšení týmu produktových plánovačů a designérů společnosti Nissan, kteří chtěli připomenout kořeny sportovních vozů Z spojené s otevřenou karoserií. O sériové výrobě se automobilka nezmiňuje, ale podobné projekty mohou být využity v rámci studia proveditelnosti a zájmu zákazníků.
Devadesátky jsou zpět
„Koncept Z Kaze vzdává hold některým z nejikoničtějších otevřených sportovních vozů značky Nissan a zároveň připomíná tuningovou kulturu 90. let, která pomohla značkám Nissan a NISMO získat celosvětové uznání,“ uvedl Ponz Pandikuthira, senior viceprezident a ředitel pro produkt a plánování společnosti Nissan Americas.
Již zmíněný odstín tyrkysové karoserie odráží ducha kultury sportovních vozů 90. let, nezůstalo však pouze u barvy. Tým rovněž vylepšil linie a tvary modelu Nissan Z decentními úpravami s odkazem na tehdejší scénu úprav importovaných vozů na americké půdě.
Patří mezi ně lehká kapota z uhlíkových vláken, rozšířené blatníky a zakázkově vyrobený bodykit rovněž z uhlíkových vláken. Úpravy karoserie citlivě vyvažují ikonický styl vozu Z a zároveň mu dodávají agresivnější vzhled evokující vysoký výkon.
Koncept je osazen autentickými, renovovanými 18" disky kol NISMO LMGT2. Tento model vyrobila v roce 1996 společnost RAYS a automobilce se podařilo sehnat a pečlivě zrenovovat jednu sadu. To vůbec není lehký úkol, jelikož tyto konkrétní disky jsou extrémně vzácné a oblíbené, což žene jejich cenu klidně k hranici dvou set tisíc korun za sadu v průměrném stavu. Tyto konkrétní jsou vpředu široké 10 a vzadu dokonce 11 palců, což přispívá k mohutnému a sebevědomému postoji vozu.
Svěží vzhled inspirovaný světem úprav a vysokého výkonu se promítá i do interiéru. Zatímco interiéry mnoha konceptů bývají často zahaleny do černé barvy, aby vizuálně ustoupily do pozadí, koncept Z Kaze sází na sedadla čalouněná bílou kůží. Ostatně ani sériové Z se barev v interiéru nebojí. Stejně jako u exteriéru najdeme i uvnitř doplňky z karbonu.
Aby si posádka mohla vychutnat hudbu i při jízdě s otevřenou střechou, jsou sedadla vybavena reproduktory Bose® Personal Plus integrovanými do hlavových opěrek, které vytvářejí působivý prostorový zvuk.
Nejen na okrasu
Automobilka nezapomněla ani na mechanické úpravy konceptu Z Kaze. Stejně jako vzhled vzdávají hold trendům ze světa sportovních vozů a komunity nadšenců do jejich úprav, jaké dominovaly v minulých desetiletích. Podvozek prošel rozsáhlou modernizací s využitím komponentů divize NISMO.
K ještě intenzivnějšímu zážitku z jízdy přispívá spojení třílitrového motoru V6 se dvěma turbodmychadly a vybraných komponentů od legendární tuningové společnosti GReddy. Patří mezi ně výfukový systém Supreme SP, sada předního mezichladiče stlačeného vzduchu a sada vzduchového filtru Airinx.
Nissan vůz momentálně vystavuje na akci ZCON ve Phoenixu v Arizoně. Poté zamíří na výstavu Japanese Classic Car Show, která se koná v sobotu 31. října. A doufejme, že poté vůz poputuje do vývojového centra, kde automobilka vymyslí, jak střechu s odnímatelnými panely dostat do výroby.
Zdroje: Nissan Canada, Motor1