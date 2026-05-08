Chystáte se do Chorvatska? V Záhřebu už vás klidně nabere taxi bez řidiče
Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz služby robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní start-up Verne provozuje v hlavním městě deset elektromobilů, vozů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC Motor, které jsou vybavené softwarem pro autonomní řízení od čínské firmy Pony AI, napsala agentura Bloomberg.
Zákazníci zaplatí za jednu jízdu 1,99 eura (48 Kč). Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 kilometrů čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí aplikace Verne a za několik měsíců má přibýt i možnost objednání přes platformu firmy Uber Technologies.
Evropa zaostává za USA a Čínou v nasazení robotaxi ve velkém měřítku. Společnost Waymo ze skupiny Alphabet má nejrozsáhlejší síť v USA a plánuje letos zahájit provoz v Londýně.
Za společností Verne stojí chorvatský podnikatel Mate Rimac, který nedaleko Záhřebu vyrábí luxusní a rychlá elektrická auta a kontroluje značku Bugatti. Prozatím mají robotaxi firmy Verne na palubě bezpečnostního operátora, aby vyhověly místním předpisům. Samotná jízda je ale autonomní. Když reportér Bloombergu službu testoval, předjelo SUV pomalu jedoucí auta a plynule se vyhnulo kanálu na silnici.
Společnost Verne chce využít náročné dopravní podmínky v Záhřebu - historickém městě s úzkými dlážděnými ulicemi. Doufá, že tak získá cenná data a zároveň přiláká zákazníky k využívání služby.
Podle firmy má přístup k aplikaci Verne asi 300 lidí. Dalších 4000 je na čekací listině, která se neustále rozrůstá. Firma také jedná o povolení jízd v 11 městech v EU, Británii a na Blízkém východě.
