Chystáte se na letní dovolenou po Evropě? Dálnice s volným průjezdem vás může přijít draho
Štěstí přeje připraveným. Pokud se chystáte do Itálie, můžete snadno narazit na zvláštní systém výběru mýtného. Pokud jej nezaplatíte do 15 dnů, zbytečně se vystavujete riziku nemalé pokuty.
Při plánování zahraniční dovolené bychom se vždy měli ujistit, že známe všechna dopravní pravidla v jednotlivých zemích, kterými budeme projíždět. I při důkladné přípravě se však občas stane, že člověka něco překvapí, zejména když se spoléhá na to, že v dané zemi byl před pár lety a vše přece dobře zná.
Dopravní zákony a omezení se ale stále vyvíjejí, a tak občas může neznalé něco překvapit, obzvlášť když jedna země využívá více systémů naráz. Takovou zemí je například Čechy oblíbená Itálie, která spustila provoz tzv. Free Flow systému v roce 2023.
Funguje bez nutnosti zastavovat u mýtných bran, které jsou typické pro italskou dálniční síť. Má zajistit plynulost dálniční sítě díky eliminaci kolon a zároveň zvýšit ekologii provozu. Jenže je potřeba vědět, jak funguje, jinak vám hrozí zbytečně vysoká pokuta.
Tento systém je v Lombardii na vybraných úsecích dálnic A60, A59 a A36, které křižují dálnice A8 a A9 spravované společností Autostrada Pedemontana Lombarda, ovšem setkat se s ním můžete také na dálnici A33 (Asti–Cuneo) a na dálnici A21 (Ospitaletto–Montichiari). Na každé z těchto dálnic vybírá poplatky jiná společnost.
V plánu je navíc rozšíření systému Free Flow i na další úseky (snad už ne na další provozovatele), a tak není od věci se s ním seznámit. Pro místní řidiče je nejlepší metodou strhávání poplatku skrz palubní jednotku s povoleným systémem Telepass nebo SET/SIT-MP. Platba pak probíhá automaticky při průjezdu vozidla portálem v souladu s podmínkami jednotlivého provozovatele.
Pro tři lombardské úseky existuje také automatická platební metoda Rechargeable Pedemontana, která umožňuje dobití online peněženky na webu společnosti a následné automatické stržení odpovídajícího poplatku při každém průjezdu pod branou.
Komická je možnost platby hotovostí na jedné z šesti poboček, případně na křižovatce Mozzate na dálnici A36, a to pouze od pondělí do pátku a v omezené otevírací době. Pravděpodobně jsou ale tato servisní místa určena spíše k nabití kreditu. U provozovatelů systému Free Flow na dálnici A33 a od března 2026 také A21 jsou možnosti obdobné.
Jak zaplatíte vy?
Zahraniční řidiče bude nejvíce zajímat možnost platby mýtného online. K tomu je potřeba registrace pomocí e-mailové adresy a následné potvrzení kliknutím na odkaz. Pokud vaše trasa vedla přes úseky všech tří poskytovatelů, musíte se registrovat u každého z nich, jednotné místo pro platbu bohužel neexistuje.
My jsme se pohybovali pouze po dálnicích spravovaných jednou společností. Na jejím webu stačilo po založení uživatelského účtu vybrat stát registrace vozidla (v našem případě ČR) a zadat registrační značku.
Správce mýtného systému doporučuje platit až po uplynutí tří dnů od projetí zpoplatněného úseku, aby systém stihl vše zpracovat. My jsme za víkend u jezera Como na krátký úsek dálnice najeli celkem třikrát a celkový poplatek činil 2,2 eur, tedy přibližně 60 korun. Bohužel nám však aplikace nenapsala, kolik kilometrů jsme po dálnici ujeli.
Problém by nastal, pokud byste i takto drobný poplatek do 15 po sobě jdoucích kalendářních dnů neuhradili. Italským řidičům za neuhrazení mýtného hrozí správní pokuta ve výši od 87 do 344 eur (2115 až 8360 korun) podle článku 176 odst. 11, 11-bis a 21 italského Zákona o silničním provozu a odečtení 2 bodů z řidičského průkazu (článek 126-bis italského Zákona o silničním provozu).
Zahraniční turisté se navíc musí připravit na poplatek za doručení oznámení o nedoplatku, které zajišťuje externí společnost. Na vymáhání mýtného se navíc podílí také italská dálniční policie.
Jak se vyhnout pokutě? Bedlivě sledovat značky, které na vjezd do takto zpoplatněného úseku upozorňují a ideálně si tento úsek někam zapsat, abyste následně věděli, jaké společnosti zaplatit. Obecně ale platí, že rychlostní komunikace značené modře zpoplatněny nejsou a dálniční úseky poznáte podle zelené značky a jsou zpoplatněny vždy, v Itálii většinou s využitím mýtných bran.
Zdaleka ne jen v Itálii
Systém Free Flow je po Evropě více rozšířený, než by se mohlo zdát. Itálie zdaleka není jediným státem, který jej využívá. Například ve Francii taktéž neexistuje jednotná stránka pro zaplacení poplatků a je potřeba sledovat, kdo spravuje vámi projetý úsek.
Zde je seznam všech dálnic, které alespoň částečně systém Free Flow momentálně využívají (stále se však přidávají další a některé navigace o nich ani nemusejí vědět):
- Itálie: A21 (Ospitaletto–Montichiari), A33 (Asti–Castagnito a Bra/Marene–Cherasco), A36 (Pedemontana Lombarda), A59 (obchvat města Como), A60 (obchvat města Varese)
- Francie: A4 (obec Boulay–Moselle), A13 a A14 (umožňuje také konvenční způsob platby), A79 (Sazeret–Digoin), A10 a A837 (specifická místa s vysokou hustotou dopravy nabízejí možnost Free Toll platby)
- Portugalsko: A22 (Algarve), A25 (Beira Alta) a části A28 (Minho)
- Španělsko: N-1, A-15, A-636
- Norsko a Švédsko: Systém AutoPASS je téměř na všech zpoplatněných dálnicích, mostech, tunelech a přívozech
Zdroje: Autostrada Pedemontana Lombarda, Autovia Padana, European Consumer Centre Germany, Autostrada-A2.pl, AutoPASS,