Chystáte se na Motosalon Brno? Tady je program, otevírací doba a ceny vstupenek
Brněnské výstaviště bude opět hostit veletrh Motosalon, který představí nové modely motocyklů a další novinky pro nadcházející sezónu. Přinášíme přehled cen vstupenek, otevírací doby a nejzajímavějších bodů programu.
Začátek března bude v Brně tradičně patřit jedné stopě. Od 5. do 8. března 2026 se brněnské výstaviště promění v centrum motocyklového světa, kde se uskuteční další ročník veletrhu Motosalon. Akce, která je považována za oficiální zahájení motorkářské sezóny v České republice, každoročně přitahuje tisíce návštěvníků z celé země i ze zahraničí.
Na několika výstavních plochách se představí desítky značek motocyklů, výrobců vybavení i cestovatelských projektů. Návštěvníci tak budou mít možnost zblízka poznat nejnovější stroje, technologické novinky i trendy, které budou udávat směr nadcházející motorkářské sezóny.
|Motosalon Brno 2026: Otevírací doba
|Čtvrtek 5. 3. 2026
|Press day a business dopoledne (média, odborníci, držitelé Business vstupenky)
|9:00 – 13:00
|Čtvrtek 5. 3. 2026
|Vstup pro veřejnost
|13:00 – 18:00
|Pátek 6. 3. 2026
|9:00 – 18:00
|Sobota 7. 3. 2026
|9:00 – 18:00
|Neděle 8. 3. 2026
|9:00 – 17:00
Motosalon patří mezi největší motocyklové akce ve střední Evropě a jeho význam každým rokem roste. Výstava slouží nejen fanouškům a budoucím majitelům motorek, ale také profesionálům z oboru. Setkávají se zde výrobci, dovozci, prodejci, zástupci motoškol, organizátoři závodů i motocykloví cestovatelé.
Pro mnoho návštěvníků jde o ideální příležitost porovnat nové modely na jednom místě, osahat si motorky, které zatím viděli jen na fotografiích, a poradit se s odborníky ještě před začátkem sezóny.
Cena a typy vstupenek
Cenová politika zůstává relativně dostupná a motivuje návštěvníky ke koupi vstupenek předem. Základní vstupné při online nákupu do začátku výstavy stojí 350 Kč. Na místě je cena 400 Kč. Zlevněné vstupné za 300 Kč je určeno dětem od šesti do patnácti let, studentům do pětadvaceti let s potvrzením o studiu, seniorům nad 65 let a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P.
Speciální vstupenka na Business dopoledne, která umožňuje vstup už ve čtvrtek od devíti hodin a platí po celý den, stojí 700 korun. V neděli mohou rodiny využít zvýhodněné rodinné vstupné za 850 korun, které platí pro dva dospělé a jedno až čtyři děti ve věku šest až patnáct let. Děti do šesti let mají vstup zdarma, stejně jako doprovod držitelů průkazu ZTP/P.
|Motosalon Brno 2026: Cena vstupenek
|Typ vstupenky
|Online do 8. 3.
|Na místě
|Poznámka
|Základní vstupné
|350 Kč
|400 Kč
|běžné vstupné pro veřejnost
|Zlevněné vstupné
|–
|300 Kč
|děti 6–15 let, studenti do 25 let, senioři 65+, ZTP/ZTP-P
|Business dopoledne
|700 Kč
|700 Kč
|čtvrtek 5. 3., vstup od 9:00, platí celý den
|Rodinné vstupné (neděle)
|–
|850 Kč
|2 dospělí + 1–4 děti (6–15 let), prodej pouze v neděli
|Vstup zdarma
|zdarma
|zdarma
|děti do 6 let a doprovod ZTP/P (neplatí ve čtvrtek do 13:00)
Hlavní a doprovodný program
Výstava letos opět nabídne široký průřez celým motocyklovým světem. V halách budou k vidění sportovní motocykly, cestovní endura, naháče, skútry, terénní speciály i čtyřkolky. Velký prostor dostanou také elektrické motocykly a nové technologie, které postupně pronikají do světa jedné stopy.
Vedle samotných motorek nebudou chybět ani expozice výrobců přileb, oblečení, doplňků nebo navigační techniky. Pro návštěvníky to znamená možnost sestavit si kompletní výbavu od motorky až po poslední detail výstroje.
Významnou součástí Motosalonu 2026 bude i bohatý doprovodný program, který z výstavy udělá nejen přehlídku motocyklové techniky, ale také atraktivní show pro návštěvníky. Během čtyř dnů se v pavilonu Z a v přilehlých show zónách vystřídají kaskadérská vystoupení, exhibice profesionálních jezdců i besedy s osobnostmi motocyklového světa.
Kaskadéři a burger aréna
Program bude probíhat každý den v několika blocích přibližně mezi 10. a 17. hodinou, takže návštěvníci budou moci show sledovat průběžně během celé návštěvy veletrhu.
Hlavním tahákem doprovodného programu bude opět Czech Stunt Grand Prix, soutěž stunt jezdců, která se bude odehrávat po celý víkend. V pátek a sobotu proběhnou tréninky a kvalifikační jízdy, zatímco finále nejlepších jezdců je plánováno na neděli odpoledne. Diváci tak uvidí jízdu po zadním kole, driftování i další technicky náročné kousky, které patří k vrcholům moderního stunt ridingu.
Program doplní také exhibice známých českých kaskadérů, například vystoupení Special Brothers Show, stunt show Martina Krátkého nebo enduro ukázky jezdce Míry Lisého. Vedle adrenalinových show nabídne Motosalon i setkání s motocyklovými cestovateli a závodníky, kteří budou během dne vystupovat na pódiu v besedách a talkshow. Návštěvníci tak získají nejen zábavu, ale i inspiraci pro vlastní motorkářskou sezónu.
Zajímavým doplňkem letošního ročníku byla také burger aréna, která se nachází v pavilonu Z. Tento street-food festival nabízí desítky stánků s burgery, sendviči a dalšími specialitami. Návštěvníci tak mohou mezi prohlídkou jednotlivých expozic ochutnat různé gastronomické novinky a odpočinout si v neformální festivalové atmosféře.
Plné ulice i hotely
Brněnský Motosalon má dlouhodobě význam nejen pro motocyklovou komunitu, ale i pro samotné město. Během několika dnů zaplní hotely, restaurace i kavárny návštěvníci z celé republiky a často také ze Slovenska, Rakouska nebo Polska. Výstaviště se tak na několik dní promění v místo, kde se potkává obchod, zábava i vášeň pro motocykly.
Pro mnoho návštěvníků je Motosalon zároveň první skutečný dotek s novou motorkářskou sezónou. Po zimní pauze přináší inspiraci pro nové výlety, přehled o nejnovější technice a často také definitivní rozhodnutí o nákupu dalšího stroje. Atmosféra plná lesklých motorek, zvuku motorů a nadšených debat tak každoročně potvrzuje, že zájem o svět jedné stopy v Česku rozhodně neklesá.
Zdroj: Veletrhy Brno