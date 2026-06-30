Chystáte se na roadtrip? Asistenční služby vám mohou zachránit dovolenou
Léto je za dveřmi a dovolené doslova na spadnutí. Někdo zamíří na letiště a zakotví s koktejlem u prvního plážového baru. Jiní připraví auto, naplánují cestu a vyrazí po vlastních kolech. A právě na ně většinou čeká to správné dobrodružství. Jde si ale užít roadtrip bez starostí? Jde! ČPP nabízí užitečné tipy, na co nezapomenout, než vyjedete.
Hlavně nepodcenit přípravu, to je heslo všech cestovatelů. Základem je zodpovědný přístup a respekt k vlastním limitům. Pokud cestujete autem, pamatujte, že vás neveze profesionální řidič či pilot, ale je jen a jen na vás být dostatečně odpočinutí a v pohodě, aby vaše cesta neskončila banální nehodou hned za rohem.
Dobrý servis a kontrola vozidla
Ať už cestujete osobním autem, obytným vozem či jen na divoko na motorce, neopomínejte precizní kontrolu technického stavu vozidla včetně dobrého stavu emisí. Pokud není v top stavu, raději s ním nejezděte, jinak vám hrozí vysoké pokuty po celé Evropě. Riskovat se nevyplácí, tak si zkontrolujte i to, zda jste nezapomněli podstoupit technickou kontrolu. To můžete ověřit v Datové kostce nebo na Portálu dopravy. Dále zkontrolujte i povinnou výbavu. Lékárnička, trojúhelník, vesty, také přibalte formulář záznamu o nehodě a informace o pojištění vozidla.
„Při cestách do zahraničí doporučujeme mít pro jistotu všechny důležité dokumenty k dispozici i fyzicky, tedy v papírové podobě. Hlavně zelenou kartu. Může to působit zastarale, ale pokud budete v místech bez signálu či se slabou baterií v mobilu, těžko si dohledáte číslo své pojistné smlouvy či kontakt na asistenční službu,“ doporučuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel v České podnikatelské pojišťovně (ČPP). Hodí se i záložní kanystr, pár dek, láhev vody a základní potraviny. Dopravní zácpa je zrádná a uvíznout v ní nepřipraven nechce nikdo.
Pojištění všech a všeho = prevence bezpečné cesty
Zákon schválnosti funguje, pozor tedy, ať nezanedbáte prevenci. Než vyrazíte, zkontrolujte si, kde všude vaše pojištění platí, ať máte ošetřena všechna možná rizika. Ideální variantou je kombinace povinného ručení a havarijního pojištění. „Komplexní havarijní pojištění chrání vaše vozidlo před širokou škálou rizik, která můžete, ale také nemusíte mít možnost ovlivnit. Vztahuje se na poškození vozu způsobené vaší vlastní neopatrností i na škody, které na vozidle způsobí někdo jiný,“ říká Miloš Velíšek.
Vyplatí se myslet i na připojištění, třeba zavazadel, úrazové pojištění osob cestujících ve vozidle či skel. Kamínkům odletujícím od vozidel, která jedou před vámi nebo i proti vám se vyhnout prostě nedá a četnost těchto případů je poměrně značná. „Pokud vás kamínek přece jen trefí a dojde k drobné prasklině mimo výhled řidiče a je opravitelná tzv. scelením, zvažte tuto možnost. Má celou řadu výhod. Sklo zůstává na svém místě, oprava je rychlejší, často na počkání, navíc neplatíte žádnou spoluúčast,“ vysvětluje Miloš Velíšek. To se hodí hlavně na cestách. Nikdo nechce čekat několik dní na výměnu předního skla.
Samozřejmostí by mělo být i cestovní pojištění všech členů posádky. Kryje jak léčebné výlohy, tak odpovědnost, zavazadla a úraz. Opět je důležité vědět, do kterých zemí vás cesta zavede a ověřit si územní platnost pojištění. A co budete na dovolené dělat? Jde o běžnou turistiku a relax, či provozujete aktivně sporty? Opět se vám může hodit připojištění storna, zrušení cesty či bezpečnostních hrozeb.
Problém? Řešením je asistence
Havarijní pojištění pečuje o samotné auto v případech nehody. Dobré asistenční služby se kromě nepojízdného auta postarají i o řidiče a jeho posádku. V případě, že se váš vůz rozhodne vypovědět službu v podobě pouhé poruchy nechcete pochopitelně zůstat stát s rodinou na dálnici. Jedním telefonátem si můžete zajistit odtah vašeho auta, odvoz celé rodiny či přistavení náhradního vozu. „Pro představu, pokud byste nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, částka by se pohybovala kolem 50 tisíc korun, a to bez DPH a mýtných poplatků. Odtah z Tirany v Albánii je cca za 75 tisíc korun a z Barcelony za 83 tisíc korun, opět bez DPH,“ vysvětluje Miloš Velíšek. Pozor také na parkovací domy. Pokud se stane, že v nich nenastartujete, nemusí stačit vozidlo jen odtáhnout, ale může být nutné jeho vysvobození pomoci vyprošťovací techniky. Pokud nejste kryti předplacenými asistenčními službami, může vás tak i jedno parkování vyjít velice draze.
Při delších cestách se vyplatí i asistence CAR Premium, která u ČPP zahrnuje i ubytování až na 5 nocí, náhradní vozidlo až na 15 dnů či náklady na cestu domů. Může pomoci i s úschovou či odtahem nepojízdného přívěsu. Pokud klient kontaktuje asistenční službu, nahlásí základní údaje a telefonní číslo, asistenční služba ho obratem kontaktuje zpět. Nejčastěji klienti hlásí poruchu vozidla, typicky jsou to závady motoru, spojky a převodovky, defekt pneumatik nebo závady na chladicím okruhu.
Tip ČPP: Jezdíte jen v okolí bydliště, nechcete celoročně platit asistenci vozidla v tom nejširším rozsahu, ale zrovna vyrážíte po Evropě? Stačí si k cestovnímu pojištění připojistit službu Auto Plus a po dobu dovolené máte asistenční služby zajištěny - na 7 dnů už za 308 Kč. Tak šťastnou cestu, ať vede letos kamkoliv.