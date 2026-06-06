Chystáte se v létě autem do Itálie? Dejte si pozor na rychlost
Pokuta za překročení rychlosti může zcela zkazit dovolenou. Pokud plánujete cestu za sluncem či památkami po italských dálnicích, dejte si pozor na její překročení. Nezbedné řidiče má pod drobnohledem vyspělý systém Tutor.
Co se týče měření rychlosti, tak ta se zjišťuje buď v konkrétním místě zpravidla statickým radarem, nebo se měří průměrná rychlost mezi dvěma místy rychlostními kamerami. Třetí možností je měření přímo Policií. Mnozí řidiče konkrétní místa znají, a tedy vědí, kde zpomalit. V mnoha případech navíc měření rychlosti v daném úseku nebo místě oznamuje informační tabulka.
Itálie již před časem zavedla nový systém pro měření rychlosti vozidel na dálnici pojmenovaný Tutor. Ten umožňuje monitorovat průměrné rychlosti v úsecích dlouhých až stovky kilometrů. Vozidlo detekuje na začátku úseku, při vjezdu do něj a pak na jeho konci, kdy jej opouští.
Jenže to není vše. Už v loňském roce Italové spustili na vybraných dálnicích pokročilejší variantu Tutor 3.0, která umožňuje rozšíření funkcí. Už neměří pouze průměrnou rychlost na dlouhých úsecích dálnic, ale nově dokáže detekovat také nesprávné (nebezpečné) předjíždění, nedodržování bezpečné vzdálenosti nebo neoprávněné použití odstavného pruhu.
Systém obzvláště pečlivě monitoruje nákladní vozidla a autobusy. Funguje ve dne i v noci, v mlze, tedy stále. Navíc dokáže velmi spolehlivě rozpoznat různé typy vozidel. Hodně rekreantů využívá pro cesty za sluncem noční hodiny. Provoz je výrazně řidší, není takové horko, oboje přímo svádí jet rychleji s cílem dostat se do cíle cesty dříve. Italové to bohužel také vědí, takže v době od 22 hodin do 7 hodin ráno jsou sazby za dopravní přestupky (překročení rychlosti) zvýšené o třetinu v porovnání s denní dobou.
Německý magazín Auto Bild udává, že překročení rychlosti o pouhých 10 km/h vyjde na 42 až 173 eur (1.050 až 4.325 Kč). Překročení limitu o více než 40 km/h (na dálnici tedy rychlost od 171 km/h výše) znamená zaplatit pokutu ve čtyřciferné částce, samozřejmě v eurech. V extrému mohou pouty dokonce přesáhnout částku 3.000 eur (75.000 korun), což výrazně přesahuje průměrný plat v Česku.
Aby to nebylo tak drastické, tak v Itálii platí, že pokud pokutu uhradíte co možná nejrychleji, mohou vám ze sankciované částky až 30 procent odpustit. Také platí, že pokuty lze vymáhat v členských zemích EU, takže představa, že nezaplatíte, vrátíte se po dovolené do Čech a jste zachráněni, může být mylná. Tak na to při cestě za sluncem či památkami na Apeninský poloostrov pamatujte.
Zdroj: Auto Bild, autostrade.it