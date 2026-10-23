Chytrá pneumatika Pirelli zkrátí brzdnou dráhu o délku auta. Ví, kolik přilnavosti je k dispozici
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Pneumatiky se senzory už dávno nejsou novinka. Pirelli ale přišlo s obutím, které se stává vstupním senzorem pro regulační algoritmy ABS, ESP a trakce – a aktuální zkoušky ukazují, že to může mít měřitelný vliv na brzdnou dráhu i chování při aquaplaningu.
Princip nevypadá na první pohled dramaticky. Uvnitř pneumatiky je malý elektronický modul a auto dostává více informací než jen údaj o tlaku. Rozdíl se ukáže ve chvíli, kdy s těmito daty začne přímo pracovat elektronika podvozku.
Pirelli svou technologii Cyber Tyre nedávno předvádělo na zkušebním polygonu Vizzola Ticino nedaleko Milána. Britský magazín evo při mokrém brzdění ze 110 km/h zaznamenal s aktivním systémem o 5,7 metru kratší brzdnou dráhu. Německý Auto Bild při podobné ukázce uváděl rozdíl 5,2 metru. Jedná se tedy zhruba o délku jednoho osobního auta.
Důležitý je ještě jeden detail: nešlo o srovnání různých pneumatik. Mechanická přilnavost pláště se nezměnila. Rozdíl vznikl tím, že elektronika vozu dostala přesnější informace o konkrétním obutí a jeho aktuálním stavu a mohla podle nich upravit zásahy ABS.
Současně je nutné podotknout: šlo o demonstrační jízdy připravené Pirelli, nikoli o standardizovaný nezávislý test několika vozů, pneumatik a povrchů. Zmiňované hodnoty mezi pěti a šesti metry proto nejsou univerzální vlastností Cyber Tyre.
Co pneumatika skutečně ví?
Současná generace Cyber Tyre používá snímač umístěný uvnitř pneumatiky pod běhounem. Podle Pirelli váží celý modul se senzorem, baterií a vysílačem přibližně třináct gramů a musí přežít zrychlení až kolem čtyř tisíc g.
Systém získává údaje například o tlaku, teplotě a zrychlení pneumatiky. Z těchto dat a z modelu konkrétního pláště potom software dopočítává další veličiny důležité pro řízení auta – například zatížení, stav opotřebení, riziko aquaplaningu nebo množství přilnavosti, které je v dané situaci k dispozici.
Právě tady je rozdíl proti obyčejnému systému kontroly tlaku. Ten řidiči především oznámí, že je pneumatika málo nahuštěná. Cyber Tyre posílá data dál do řídicích jednotek a stává se součástí regulační smyčky podvozku.
ABS už nemusí hledat naslepo
Běžné ABS musí fungovat s velmi rozdílnými pneumatikami. Auto může opustit továrnu na letním sportovním obutí, o několik let později jezdit na jiné značce, zimních pneumatikách nebo téměř sjetém plášti. Řídicí systém proto musí být nastaven tak, aby zvládl široké rozpětí možných vlastností.
Propojená pneumatika tento problém částečně odstraňuje. Elektronika zná identitu nasazeného pláště a zároveň dostává informace o jeho aktuálním stavu. Nemusí tedy pouze reagovat na to, že se kolo začalo blokovat, a následně hledat optimální míru prokluzu. Algoritmus může mnohem přesněji odhadnout, jak velkou brzdnou sílu má pneumatika v daném okamžiku přenést.
Celé to nespočívá v tom, že by pneumatika získala více přilnavosti. Auto jen lépe využije tu, kterou už má k dispozici.
Když přední kola přestanou řídit
Ještě názornější byla další demonstrace, kterou popisuje evo. Vůz najel do přibližně sedmimilimetrové vrstvy vody. Přední pneumatiky se dostaly do aquaplaningu a bez aktivního Cyber Tyre auto po natočení volantu pokračovalo rovně.
Se zapnutým systémem elektronika podle deformací pneumatik rozpoznala, že přední kola ztratila kontakt s vozovkou. Zadní pneumatiky přitom ještě určitou přilnavosti měly, protože přední kola část vody odklidila. Stabilizační systém proto mohl jednotlivým přibrzďováním zadních kol vytvořit stáčivý moment a pomoci autu zamířit požadovaným směrem.
Ani tady pneumatika fyziku neobchází. Pokud všechna čtyři kola ztratí kontakt s povrchem, elektronika nemá s čím pracovat. Výhoda spočívá v tom, že systém rychleji pozná, kde přilnavost případně ještě zůstala, a dokáže ji využít.
Od informace pro řidiče k řízení auta
Samotná myšlenka chytré pneumatiky je stará mnoho let. Pirelli na Cyber Tyre pracuje zhruba dvě desetiletí a první sériová verze se v roce 2021 objevila na McLarenu Artura. Tehdy šlo především o identifikaci pneumatiky a sledování jejích provozních údajů.
Další krok přišel s Pagani Utopia Roadster. Pirelli společně s Bosch Engineering propojilo data z pneumatik přímo se systémy ABS, ESP a kontrolou trakce. Právě tato integrace je pro dnešní podobu Cyber Tyre zásadní. Technologie už nemá řidiče jen informovat, ale přímo mění způsob, jakým vůz zasahuje.
To zároveň představuje největší omezení celé technologie. Cyber Tyre není běžné příslušenství, které lze namontovat na libovolné starší auto a okamžitě získat o několik metrů kratší brzdnou dráhu.
Výsledek vzniká teprve propojením několika částí: snímače uvnitř pneumatiky, bezdrátové komunikace, modelů a algoritmů Pirelli a řídicích systémů konkrétního automobilu. ABS, ESP i kontrola trakce musí být na tato data připraveny a jejich software musí s konkrétní pneumatikou pracovat.
Právě proto zatím Cyber Tyre najdeme především u drahých a technicky vyspělých vozů. Pirelli však tvrdí, že systém postupně zamíří i do větších sérií a spolupracuje na něm s evropskými, americkými i asijskými výrobci.
Z pneumatiky se tak stává další podvozkový senzor. Kamera vidí silnici před autem, akcelerometry sledují pohyb karoserie a kol. Pneumatika má proti nim jednu zvláštní výhodu: je přímo v místě, kde se všechny síly mezi autem a vozovkou skutečně přenášejí. Pokud se podaří tato data spolehlivě dostat do řídicích algoritmů, může být výsledkem méně nápadná, ale v praxi velmi účinná bezpečnostní technologie.
Zdroj: Pirelli, evo, Autobild, The Drive