Čína chce cenzurovat světla aut. Nikdo totiž nehlídá, co zobrazují
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Automobilky v Číně se snaží zavádět nové a mnohdy i zajímavé prvky výbavy. Naráží to ale nejen na požadavky zákazníků, ale také na čínské úřady. Ty se rozhodly regulovat některé z těch nejnovějších prvků.
Čínská vláda se poslední dobou pustila do větší regulace automobilového průmyslu. Reaguje tak na prudký rozvoj tamních automobilek, které přišly s některými nezvyklými prvky. Jedním z prvních zákazů byly plně zapuštěné kliky, což byla reakce na několik nehod, kde se nepodařilo dostat do vozu právě kvůli nevysunutým klikám.
Omezení se ale dotklo také jednopedálového režimu jako výchozího nastavení ve voze, opět kvůli bezpečnosti. Zakázala se tyrkysová světla na vozech v autonomním režimu. V reakci na obavy z narušení soukromí a úniků dat úřady zakázaly nebo výrazně omezily trvalé nahrávání a ukládání obličejových dat či videa z kabiny na vzdálená úložiště.
Automobilky dostaly zákaz používat zavádějící termíny jako „Autopilot“, „Self-Driving“ nebo „plně autonomní řízení“ u systémů, které vyžadují dohled řidiče (úrovně L2/L2+). Marketing musí jasně uvádět, že jde pouze o asistenční systémy. Po vzoru Tesly začaly některé čínské značky nasazovat seříznuté volanty. Regulace omezily jejich použití u běžných sériových aut bez progresivního variabilního převodu řízení.
Nově se asi bude omezovat technologie světel a sedadel. Čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií zveřejnilo návrh, který omezuje použití tzv. „sedadel s nulovou gravitací“. To v lidské řeči znamená sedadla, která se umí podobně jako v byznys třídě v letadlech sklopit do spací polohy. Nový návrh zakazuje jejich použití v jedoucím voze kvůli správnému fungování bezpečnostních systémů při nárazu.
Věnuje se také počtu a velikosti displejů v interiérech, což čínské automobilky opravdu dotáhly do extrému. Zmiňuje úplný zákaz ohebných a skládacích obrazovek v interiérech aut. Snaží se tím zamezit nasazování výsuvných či skládacích mechanických displejů, protože při nehodě představují riziko poranění posádky, mají nižší mechanickou odolnost a při selhání či v extrémních teplotách mohou zablokovat výhled nebo ovládání vozu.
Poslední bod návrhu už je ryzí Čína. Některé moderní vozy jako Zeekr 9X nebo Aito M9 umí přímo na předních či zadních světlech, nebo i promítáním na vozovku, zobrazit slova napsaná přes centrální displej. V zemi, kde panuje brutální cenzura, je toto samozřejmě problém, a tak v návrhu stojí, že „výrobci automobilů musí přísně prověřovat a schvalovat zobrazovaný obsah vnějších světelných displejů“. Jak by toto mělo fungovat, už ale návrh nepopisuje.
Pekingský cenzurní aparát (známý jako Velký čínský firewall) patří k nejpropracovanějším na světě a denně filtruje nejen zjevná politická témata, ale i bizarně širokou paletu slov a symbolů. V minulosti tak čínský internet nařídil zablokovat například postavičku Medvídka Pú (kvůli porovnávání s prezidentem), slovo jasmín (ze strachu z arabských revolucí) nebo i fotky prázdných židlí (kvůli Nobelově ceně pro Liu Xiaobo).
Když se k tomu přičte fakt, že cenzorům pravidelně unikají stále nové slovní hříčky a jinotaje, kterými obyvatelé vládní blokády obcházejí, je jasné, proč má Peking ze svobodného promítání textů na silnici noční můru. Vytvořit systém, který v reálném čase zabrání řidiči napsat na světlomet zakázaný politický vtip nebo „závadnou“ narážku, ale bude pro automobilky jistě výzvou.
V návrhu regulace světel je nově také uvedena povinnost vyhodnocovat ekonomickou náročnost oprav. Reaguje tím na fakt, že i drobný náraz do obřího integrovaného LED světelného panelu znamená výměnu celého modulu za desítky tisíc juanů a způsobuje předčasné pojišťovací „totální škody“.
Mezi další omezení z poslední doby, která už prošla nebo se teprve chystají, patří také tlačítka v interiéru. Ministerstvo navrhuje, aby klíčové funkce (směrovky, výstražná světla, odmlžování skel, stěrače či fyzické otevírání dveří) měly vždy vyhrazená mechanická tlačítka. Reagují tím na trend, kdy automobilky schovávaly i nouzové funkce do podnabídek v dotykových displejích.
Automobilky dříve vydávaly softwarové aktualizace na dálku, které radikálně měnily chování auta, např. zvýšení výkonu o desítky koní nebo změnu tuhosti podvozku. Nově musí každá OTA aktualizace mající dopad na výkon, bezpečnost nebo emise projít schvalovacím procesem u Ministerstva průmyslu a informačních technologií ještě před nahráním do aut.
V souvislosti s nástupem cenově dostupných elektromobilů s velmi vysokými výkony a brutálním zrychlením se projednává legislativní omezení maximálního výkonu nebo dynamiky, pokud vůz řídí začátečník.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa. Auto.cz