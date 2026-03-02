Čína opět slibuje polovodičové baterie. Mají přijít ještě letos
Polovodičové baterie budou zlomovým krokem pro elektromobily. Ty od čínského Changanu mají umožnit dojezd až 1500 kilometrů a slibují vysokou spolehlivost díky vzdálené diagnostice a umělé inteligenci.
Jedním ze zásadních problémů elektromobilů je rychlé morální zastarávání, protože vývoj jde mílovými kroky kupředu. Čínské značky se chystají v dohledné době testovat a nasazovat polovodičové (solid-state) baterie do běžného provozu. Ačkoliv je pravda, že podobně velkolepé titulky přicházely z Číny už dříve, tentokrát to vypadá na konkrétnější harmonogram.
Automobilka Changan nejenže do Evropy přiveze nový elektromobil Deepal S05, kompaktní SUV, které může mířit do stejné třídy jako Škoda Elroq, ale zároveň plánuje zkušební instalaci baterií s pevným elektrolytem (solid-state) do vozidel ještě před 3. čtvrtletím 2026. Do stejného termínu chce baterie nasazovat také do robotů. Masová výroba a širší instalace mají začít příští rok.
Automobilka se chlubí energetickou hustotou 400 Wh/kg se schopností ujet na jedno nabití přes 1500 km. Necháme se překvapit, kolik to bude v reálném světě, a také, jestli vůbec svůj slib o letošním nasazení splní. Každopádně cestování elektrickým vozem na dlouhé vzdálenosti v Evropě obecně možné je, i když v praxi může narazit na limity lokální infrastruktury – typicky nižší výkon některých nabíječek nebo jejich dostupnost.
Kromě toho má být řešení o 70 % bezpečnější oproti současným bateriím, protože ke vzdálené diagnostice využívá umělou inteligenci. Výrobu nemá zajišťovat přímo Changan, ale jeho bateriová značka Golden Bell (Jinzhongzhao) založená pro tento účel. V jejím zázemí mají vznikat nejen polovodičové baterie, ale také akumulátory s kapalným a polopevným elektrolytem.
Za dveřmi je také zavedení polovodičových baterií u Dongfeng Motor, který je už otestoval v mrazivém počasí. Díky energetické hustotě 350 Wh/kg mají umožnit dojezd přes 1000 km. Podle dostupných informací se počítá s tím, že masová výroba a instalace do aut mají začít v září 2026.
V autech to bude novinka, ale ve světě motocyklů už si stroj s pokrokovou baterií koupit můžete. Verge TS Pro je elektrická motorka postavená kolem beznábojového zadního elektromotoru, a hlavně s baterií s pevným elektrolytem. Výrobce nabízí dvě velikosti: 20,2 kWh (deklarovaný dojezd až 350 km) nebo 33,3 kWh (až 600 km).
Nabíjení je řešené přes CCS konektor a stroj zvládá výkon až 200 kW, přičemž u větší baterie slibuje přidání zhruba 300 km dojezdu za méně než 10 minut. Současně ale uvádí, že dojezd dle EU regulace je zatím oficiálně nepotvrzený, protože typové schválení ještě není dokončené.
Motorku si v Evropě můžete konfigurovat a objednat přes web Verge, kde cena startuje na 727.000 Kč za základ. Provedení Special Edition začíná na 750.000 Kč bez daní, dopravy a poplatků. Testovací jízdu lze domluvit ve značkových prodejnách, například v Hamburku.
