Čína vyváží jako nikdy, její automobilky přesto na burze přišly o biliony
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Čínské automobilky letos vyvezou rekordních zhruba deset milionů aut. Investoři ale nadšení nejsou. Tržní hodnota tamních výrobců se od loňského vrcholu propadla o 270 miliard dolarů. Doma totiž zuří cenová válka a trh se zmenšuje.
Podle agentury Bloomberg míří čínský export letos zhruba k 10 milionům vozů. Pro srovnání: loni Čína vyvezla 7,1 milionu vozidel všech typů, z toho asi 6 milionů osobních aut. Letošní rok tedy bude rekordní s velkým náskokem.
Zmíněných 270 miliard dolarů (v přepočtu 6 bilionů korun) ale nejsou provozní ztráty. Jde o pokles tržní hodnoty, tedy toho, jak firmy oceňují investoři. Týká se automobilek, které za exportním boomem stojí, a počítá se od jejich vrcholu na konci loňského roku. Jde především o BYD a Chery.
Domácí trh se propadá
A proč investoři prodávají? Exportní čísla jsou skvělá, jenže doma je to horší. Maloobchodní prodeje aut v Číně klesaly v říjnu už třináctý měsíc v řadě. Experti to přičítají realitní krizi a omezení státních dotací. Rozdíl je dobře vidět na říjnových číslech.
Prodeje osobních aut meziročně klesly o 27,1 procenta, zatímco export vzrostl o 68,5 procenta. Podle Cui Dongshua z Čínské asociace osobních automobilů (CPCA) by se domácí maloobchodní prodeje mohly letos zastavit zhruba na 18,5 milionu vozů, což je nejméně za několik let.
Táhnou hlavně auta s elektrickým pohonem. Export takzvaných NEV (elektromobily a plug-in hybridy) vzrostl v říjnu meziročně asi o 140 procent na 606 tisíc kusů, zatímco jejich domácí prodeje klesly o 8,6 procenta.
Druhým problémem je přeplněný trh. V Číně pořád soupeří víc než sto značek a konsolidace zatím nepřišla. Cenová válka stojí na autech prodávaných se ztrátou, což vytvořilo nadbytečné výrobní kapacity. Jak velké jsou škody, ukazuje výpočet Li Yanweie z Čínské asociace prodejců automobilů. Podle něj cenová válka připravila odvětví v letech 2023 až 2025 až o 69 miliard dolarů (přes 1,5 bilionu korun) tržeb a průměrná cena auta klesla o 11 procent. Ani letošek nepřinesl úlevu: průměrné slevy na vozy BYD vystoupaly v březnu 2026 na rekordních 10 procent.
Dá se tedy říci, že zatímco v Číně se výrobci navzájem zabíjejí, venku naopak likvidují zavedené výrobce.
Evropané platí taky
Evropské automobilky na tom nejsou o moc lépe. Podle Bloombergu ztratily od svého vrcholu v roce 2024 zhruba 250 miliard dolarů tržní hodnoty (přes 5,5 bilionu korun). Mercedes-Benz, Volkswagen i Porsche hlásily za třetí čtvrtletí propad prodejů v Číně o víc než 30 procent. Volkswagen plánuje v celém koncernu zrušit asi 100 tisíc pracovních míst a škrtat musí také BMW, Renault a Jaguar Land Rover.
Čínské značky v Evropě a v Česku
V Evropě jsou čínské značky vidět čím dál víc. Ve třetím čtvrtletí 2026 poprvé za celé čtvrtletí předběhly japonské výrobce. Připadlo na ně 12,7 procenta registrací nových aut, zatímco na Japonce 11,9 procenta. Clo na čínské elektromobily, které zavedla EU, automobilky obcházejí. Po jeho zavedení přesunuly těžiště exportu k plug-in hybridům. Část výroby se navíc stěhuje přímo do Evropy, BYD například staví továrnu v maďarském Segedínu.
V Česku je nástup pomalejší, ale i tady je znát. V dubnu 2026 čínské značky přihlásily 1323 nových aut proti 577 o rok dříve, takže jejich podíl na trhu vyskočil z 2,5 na 5,5 procenta. Tahle čísla je ale potřeba brát s rezervou, protože stále silně závisejí na registracích importérů a dealerů, a ne na skutečných zákaznících. O tom jsem ostatně psal v tomto článku v případě značek Omoda a Jaecoo.
Nejsilnější čínskou značkou u nás zůstává MG, která podle SDA loni prodala 4678 aut a vyšplhala se na celkově dvanácté místo. Letošním premiantem je právě zmíněná dvojice Omoda/Jaecoo, jež za prvních deset měsíců zaznamenala 4697 registrací, což zatím stačí na celkové 10. místo mezi značkami.
Zdroj: Autoblog, Bloomberg, CAAM, CPCA, Automotive World, SDA, foto a video: Auto.cz