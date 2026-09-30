Čína začíná slučovat automobilky. Jako první to pocítí Toyota
Čína má až moc značek a tamní vláda se připravuje na krizi. Začíná proto slučovat automobilky, jako jedna z prvních to ale pocítí japonská Toyota, která tímto přijde o jeden ze svých společných podniků.
V Číně je až moc automobilek a automobilových značek, na což roky upozorňuje nejeden expert. Že dojde na větší konsolidaci trhu, je jasné, ostatně už teď automobilky krachují jedna za druhou. Čínská vláda se bojí, že by podobná situace mohla spustit krizi, a podniká protiopatření.
Jedním z nich je po prostém zákazu cenové války také postupné spojování sil automobilek. Myšleny jsou tím hlavně ty státní a na jeden z prvních kroků právě dochází. Státní automobilka FAW, která je jedna ze čtyř spadajících přímo pod centrální vládu, totiž kupuje podíl v automobilce GAC. Ta je také státní, ale spadá pod vládu jihočínského města Guangzhou (Kanton).
FAW je nejstarší čínská automobilka a její jméno v překladu znamená První automobilka. V Česku se zatím prodávají pouze vozy její prémiové značky Hongqi, i když AAA Auto zkoušely prodávat také její levnější modely Bestune. GAC se do výroby automobilů pustilo v roce 1954, jen rok po založení FAW. Dnes je silné hlavně v elektromobilech a od loňska expanduje i v Evropě, kde se jeho modely skládají v rakouské továrně Magny.
Podle nové dohody se FAW stane druhým největším podílníkem v GAC po Guangzhou. Přesné finální procento nebylo v prvotním oznámení uvedeno, jelikož závisí na přesném dokončení emise nových akcií. Zajímavá na tom všem je ale část zahrnující automobilku Toyota. Ta totiž dosud v Číně provozovala dva společné podniky.
Od roku 2000 má na severu Číny podnik FAW-Toyota a od roku 2004 na jihu Číny další podnik GAC-Toyota. Jejich fungování je podobné systému společných podniků Volkswagenu. Jejich nabídka se v podstatě zrcadlí a prodávají často stejné vozy s jinými jmény a trochu jiným designem. Teoreticky si tak na jednom trhu konkurují dvě toyoty s velmi podobnými modely.
Například FAW-Toyota prodává současnou corollu sedan a GAC-Toyota má to samé auto s trošku jinými detaily jako Toyotu Levin. Nějaká dohoda o území, podobně jako to mají třeba německé prodejny Aldi Nord a Aldi Süd, neexistuje. FAW-Toyota je silnější na severu, GAC-Toyota na jihu, ale narazit se dá na dealery obou značek i v rámci jednoho města.
Tomu ale bude konec, protože GAC přebírá celý 50% podíl FAW v jeho společném podniku s Japonci. Tento krok byl potvrzen na konci září zástupci automobilky GAC, transakce nebude peněžní, ale GAC podíl zaplatí převedením části svých akcií pod FAW. Toyota si od tohoto kroku slibuje zjednodušení svého působení v Číně, protože se tím zbaví duplicity modelů.
Prodeje Toyoty, stejně jako většiny zahraničních značek v Číně, poslední roky klesají. V roce 2021 dosáhla Toyota v Číně svého historického maxima s prodejem téměř 1,94 milionu vozů za rok. Od roku 2022 začaly prodeje systematicky klesat, v roce 2023 prodala přes 1,90 mil. vozů, v roce 2024 už klesla pod 1,75 mil. vozů.
Mohl za to pomalý přechod na elektromobilitu a spoléhání se na klasické hybridy, které ale v Číně už příliš netáhnou. Toyota celkem rychle reagovala a dnes má v Číně modelovou řadu několika levných elektromobilů s technikou BYD, GAC i vlastní. Mezi zahraničními značkami dnes patří mezi nejúspěšnější prodejce elektromobilů v Číně, i když zatím ne natolik, aby to zastavilo celkový propad čísel.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota