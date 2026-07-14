Čína začíná zakazovat spalovací auta. Brzy si je nekoupí celá jedna provincie
Čína velmi rychle přechází od spalovacích motorů k elektromobilům a hybridům. Přímým zákazům se doposud vyhýbala, dojde ale asi i na ně. Nasvědčuje tomu nové nařízení z provincie Hainan, která v rámci Číny slouží jako zkušebna nových politik.
Na rozdíl od Evropské unie v Číně neexistuje datum úplného zákazu spalovacích vozů. Místo toho tamní vláda počítá, že kombinace podpory elektrifikovaných vozů a omezení daná těm spalovacím povedou k úplnému ukončení prodeje spalovacích aut v roce 2035. Tou dobou by měly polovinu prodejů tvořit elektromobily a zbytek hybridy se stopovým množstvím vodíkových vozů. Současný stav na tamním trhu navíc naznačuje, že tento cíl je reálný.
Jiný názor mají na ostrově Hainan, což je samostatná provincie. V té právě rozhodli, že v roce 2030 zakáží prodej nových spalovacích vozů na celém území. Myšleny jsou tím čistě spalovací vozy a mild-hybridy, povoleny zůstávají plug-in hybridy, které jsou součástí tzv. kategorie NEV.
Hainan se nachází na jihu Číny, s rozlohou 35.191 km² zhruba odpovídá velikostí Moldavsku nebo Taiwanu a žije na něm přes 10 milionů lidí. Pro Číňany jde díky tropickému podnebí, plážím a pohořím o velmi populární turistickou destinaci. Do místního města Sanya mimochodem létá přímá linka z Prahy, kterou provozuje kazašská aerolinka SCAT.
Čeští občané na Hainan, na rozdíl od zbytku Číny, nepotřebují víza až na 30 dní. To ukazuje, že ostrov má v rámci Číny specifické postavení, a to už od konce 80. let. Tehdy jej de facto čínský lídr Deng Xiaoping učinil největší speciální ekonomickou zónou v zemi. Tedy jednou z těch oblastí, kde byl v podstatě zaveden kapitalismus a povoleno i podnikání zahraničních firem.
Čína si takto zkoušela, co funguje, a úspěšná nařízení pak s odstupem zaváděla i ve zbytku země. Dodnes platí, že má Hainan proti zbytku Číny jednodušší pravidla pro zahraniční návštěvníky, na spoustu produktů jsou zde nulová cla, výrazně jsou osekané daně, takže v rámci Číny je Hainan brán jako daňový ráj. A dokonce se zde testuje i uvolnění přísné cenzury internetu.
S tím vším souvisí také rychlejší zavádění elektrifikovaných vozů. Hainan má dnes největší podíl NEV na prodejích nových vozů, přes 70 %. V roce 2025 už díky tomu tvořila elektroauta a plug-in hybridy 23,75 % ze všech registrovaných vozů na ostrově. V nové pětiletce začínající letos se má tento vývoj ještě akcelerovat díky plánu nazvanému „Nádherný Hainan“. Nejde jen o zákaz prodeje spalovacích vozů v roce 2030.
Od roku 2021 muselo být minimálně 80 % nově registrovaných nebo obměňovaných taxi ekologických, což se později zpřísnilo na 100 %. Jakýkoliv nový autobus koupený od roku 2021 musel být elektrický nebo vodíkový. Státní správa dostala stopku na nákupy spalovacích aut, s výjimkou speciálních záchranných a vojenských vozidel.
Podle plánu také musela mít do konce roku 2025 všechna vozidla pro „veřejné služby a sociální provoz“, včetně kurýrních dodávek, popelářských vozů, stavební údržby a aut z půjčoven, při jakékoliv výměně stoprocentně elektrický nebo vodíkový pohon.
Už od roku 2009 se zde omezují také spalovací motorky. V tomto případě nejde o prodej, ale o úplný zákaz vjezdu do center měst Haikou a Sanya. To není v rámci Číny nic neobvyklého, zákazy spalovacích motorek platí pro velkou část větších měst po celé zemi. To vedlo k rozvoji elektrických motorek a skútrů, které jsou dnes v Číně velmi rozšířené.
Na Hainanu ale myslí také na infrastrukturu, a tak vláda garantuje a v praxi tvrdě vymáhá, že poměr počtu registrovaných elektroaut k počtu veřejných nabíječek nesmí překročit 2,5 ku 1. Kromě toho se zde masivně investuje do technologie rychlé výměny baterií, a to jak pro osobní, tak i nákladní vozy.
Odepsaný ale není ani vodík. Pro těžkou dálkovou dopravu, chladírenské vozy a dálkové autobusy Hainan buduje vodíkové plničky, cílem je vytvořit zelený koridor kolem celého ostrova, kde bude těžká doprava fungovat zcela bez emisí. Do roku 2030 má navíc 35 % veškeré spotřebované energie na ostrově pocházet z nefosilních zdrojů.
Hainan samotný nemá rozsáhlý automobilový průmysl, sídlí zde ale automobilka Haima. Ta vznikla v roce 1992 jako Hainan Mazda a následující roky produkovala vozy Mazda, převážně pod značkou Haima. V roce 2006 Japonci společný podnik opustili a Haima nadále produkovala původní modely i designové kopie Mazdy používající částečně její techniku.
Dnes Haima spadá pod vládu ostrova Hainan poté, co jí zdarma svůj majoritní podíl převedla automobilka FAW. Haima vyrábí několik spalovacích, elektrických a hybridních SUV a MPV, její prodeje v Číně jsou ale tristní. V roce 2025 tam prodala jen 189 aut, přes 1400 jich zamířilo na export. Od roku 2018 Haima také vyráběla první modely startupu Xpeng. Ten totiž neměl licenci na vlastní výrobu a musel ji tak outsourcovat k zavedené automobilce s licencí.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Archiv, zdroj videa: Svět motorů