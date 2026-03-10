Číňané se konečně omluvili Range Roveru za kopírování. Ale něčeho jiného, než byste čekali
Není příliš obvyklé, že by se Číňané omlouvali za zkopírování něčeho západního. Naopak je tato činnost omlouvána jako vzdání pocty originálu. Přesto se nedávno šéf automobilky Great Wall omluvil Land Roveru za okopírování designu.
Prémiová značka Range Rover je oblíbeným vzorem pro kopírování čínskými automobilkami. Začalo to u vozu Landwind X7, který byl věrnou kopií Range Roveru Evoque. Zkopírován byl opravdu do detailu a pokud jste si požádali, přímo u dealera Landwindu vám na X7 namontovali i masku a loga z britského originálu.
Další pokus přišel od značky Hunkt, což byla jedna z nepřímých dceřiných společností automobilky Zotye. Hunkt Canticie si jako vzor vybral veliký Range Rover série L405, ve srovnání s ním měla být čínská novinka podstatně levnější. Hunkt i Zotye ale v roce 2021 zkrachovaly a canticie se tak vyrobilo minimum kusů.
Současný Range Rover série L460 okoukala automobilka Xpeng na chystaném vrcholném modelu GX. Nejde o tak zjevnou kopii jako předchozí pokusy, ale inspirace v britském voze je velmi silná. Nějakou formou Range Rover inspiroval i další čínské vozy, jako levnější kopie Range Roveru Evoque se označuje třeba Jaecoo 7. Toho se v Česku loni prodalo 1227 kusů, zatímco evoque jen 80.
Pokusy Britů se proti kopírování bránit většinou vyšly naprázdno. Soud s Landwindem sice Range Rover nakonec vyhrál, ale došlo na to až poté, co Landwind svůj model X7 modernizoval a vzhledově jej trochu více odlišil od originálu. Zákaz prodeje původního X7 tak už byl v té době stejně zbytečný.
Letos ale došlo na velmi neobvyklý krok. Šéf čínské automobilky Great Wall Motors Wei Jianjun se totiž Land Roveru omluvil za kopírování. V tomto případě však nešlo o kopii modelu, ale o reklamu. Great Wall totiž zveřejnil reklamní plakát, který zcela zjevně zkopíroval reklamu čínské pobočky Range Roveru.
V originálu stojí čínský herec Li Yunrui na červeném pozadí u Range Roveru Sport a dlaní se téměř dotýká masky. Great Wall úplně stejně propaguje vůz Wey V9X, který spadá pod prémiovou značku čínského koncernu. Na podobném červeném pozadí stojí sám šéf automobilky Wei Jianjun a dotýká se masky novinky. Značka Wey je mimochodem pojmenována právě po něm.
Poté co si podobnosti všimli čínští uživatelé a začali automobilku kritizovat, vydal Wei Jianjun oficiální omluvu ve formě videa. Říká v něm: „Zdravím všechny fanoušky a přátele, dnes se vám musím všem omluvit. Včera mě značka Wey oficiálně oznámila jako mluvčího pro model V9X a zveřejnila plakát. Všímaví uživatelé internetu si všimli, že plakát, který jsem nafotil, vykazuje známky plagiátorství. Všechny vaše kritické komentáře jsem si přečetl. Po prověření situace se potvrdilo, že plakát je skutečně plagiát. Pro takové jednání neexistuje žádná omluva. Tímto se společnosti Land Rover, omlouvám se designérovi původního plakátu a také všem fanouškům, kteří mi důvěřovali.“
Soukromá automobilka Great Wall Motors, kterou Wei Jianjun založil v roce 1984, se už dříve nevyhnula kritice za kopírování zahraničních modelů. V počátcích vyráběla kopie pick-upů a SUV Isuzu, stejně jako většina tehdejších čínských automobilek. Model Great Wall Safe byl zase kopií druhé generace Toyoty 4Runner.
Větší kritika přišla v roce 2007 po uvedení modelu Great Wall Peri, který je zjevnou kopií druhé generace Fiatu Panda. O dva roky později uvedený Great Wall Coolbear je zase okopírovaným Scionem xB. V posledních letech se kopírování v rámci koncernu přesunulo k elektrické značce Ora. Ta se při návrhu modelu Ballet Cat silně inspirovala u Volkswagenu Beetle, Lightning Cat je zase považován za kopii Porsche Panamera. Vozy Ora a Wey se prodávají i v Evropě a ještě letos by měly zamířit i na náš trh.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Great Wall, zdroj videa: Great Wall