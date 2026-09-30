Číňanům se smáli, teď to zvažuje Stellantis. Hořící baterii chce vystřelit z auta
Automobilky i výrobci baterií se snaží o zlepšení bezpečnosti baterií a je pravda, že k jejich zahoření příliš často nedochází. Stále však existuje nenulová šance, že k tomu dojde, a to chce řešit patent Stellantisu. Ten se zjevně inspiroval u čínského řešení, kterému se každý vysmál.
Loni zhruba touto dobou kolovalo po internetu video, na kterém čínský elektromobil z podvozku vystřeluje baterii. Šlo o test systému, který by měl zabránit požáru vozu, pokud baterie zahoří. Video a články o něm tehdy viděl naprosto každý, každý na něj měl svůj názor a všichni se shodli, že je to nesmysl.
Spousta lidí také test bezejmenné firmy pojala jako ukázku toho, jak to v Číně chodí, a dodnes se mě lidi ptají, jestli tamní auta opravdu vystřelují hořící baterie do okolního provozu. K testu, ve kterém bylo použito auto značky iCar, spadající pod Chery, se ohradila i tato automobilka, bojící se o zhoršení pověsti. Do žádného sériového vozu se čínský systém nedostal a není známo, že by o něj nějaká tamní automobilka měla zájem.
Možná se to ale doopravdy stane, jen to nakonec nebude v Číně. Velmi podobný systém si totiž patentoval v Nizozemsku sídlící nadnárodní koncern Stellantis. Na nákresu přiloženém u patentu je vyobrazena americká muscle kára připomínající Dodge Charger, která zjevně z podvozku vyplivla svoji trakční baterii.
V patentu je zmíněno, že uvolnění by mohl spustit řidič pomocí tlačítka umístěného v interiéru. Samotné vyhození baterie má několik možností. Stellantis zmiňuje jak prosté uvolnění a vypadnutí z podvozku, tak i vystřelení s pomocí patron. Auto tím logicky přijde o pohon a zůstane stát v bezprostřední blízkosti hořící baterie.
Stellantis myslel i na to a po jejím vyplivnutí auto přepne na separátní systém s nízkonapěťovou baterií, která umožní autu jízdu dostatečně dlouhou na to, aby se dostalo z dosahu plamenů. Na rozdíl od čínského systému, který baterii dost agresivně vystřelil do strany, ten od Stellantisu míří za auto. Částečně se tak řeší zásadní připomínka k čínskému systému, který hořící baterii prostě hodí pod vedle stojící auta nebo s ní pokosí lidi na chodníku.
Alespoň pokud jde o stojící auto, protože při jízdě zůstává hořící baterie na silnici stejným problémem. Patentování systému samozřejmě neznamená, že se u vozů Stellantisu něčeho takového v budoucnu dočkáme. Díky tomuto kroku jsme tomu ale blíže, než jsme si kdy mysleli.
K požárům baterií elektromobilů nedochází tak často, jak by se z poplašných zpráv mohlo zdát. Občas na ně ale dojde a nemusí jít vždy o následek nárazu. Většinou jde o tepelný únik (thermal runaway), tedy proces, při kterém vnitřní teplota článku nekontrolovatelně roste, roztaví se separátor, dojde k vnitřnímu zkratu a uvolnění hořlavých plynů. Baterie pak hoří velmi rychle a její uhašení pak není úplně snadné.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Stellantis, zdroj videa: Mario Herger