Čínská auta mohou dostat trvalý zákaz vjezdu do USA. Návrh zákona je v Senátu
Permanentní zákaz dovozu čínských aut bez možnosti udělit výjimky prochází legislativním schvalovacím kolečkem v americkém Senátu. Čína samozřejmě ostře nesouhlasí.
Americká vláda zavedla 100% dovozní cla na čínské elektromobily a omezuje či zakazuje automobilový software a hardware z Číny a Ruska. To vše ve snaze ochránit americké výrobce aut, ovšem také v obavě o zneužití kamerami i internetovým připojením vybavených aut ke špionáži.
Nový návrh zákona, za nímž stojí jak demokratičtí, tak republikánští zákonodárci, by to mohl posunout ještě dál – trvale zakázat dovoz čínských aut do USA. Snahu vede demokratická senátorka Elissa Slotkinová z Michiganu a republikánský senátor Bernie Moreno z Ohia, má však přes stovku dalších podporovatelů.
Čína samozřejmě silně nesouhlasí jak s těmito omezeními, tak i s návrhy na trvalý zákaz. Čínský prezident Si Ťin-pching je v těchto dnech na návštěvě Washingtonu a s Donaldem Trumpem má probírat „širokou škálu obchodních problémů“, píše agentura Reuters.
Trump nedávno prohlásil, že s čínskými auty nemá problém, pokud se budou montovat ve Spojených státech. To samozřejmě vzbudilo nespokojenost u amerických výrobců aut a jejich zaměstnanců, ale i některých senátorů. Slotkinová uvedla, že umožnění něčeho takového by znamenalo „začátek konce automobilové výroby v USA“.
Podle odpůrců by takovéto čínské investice nevytvořily nová pracovní místa v Americe, ale naopak „sebraly práci výrobcům, které po generace investovaly do Spojených států, a nasměrovaly ji ke společnostem vlastněným či ovládaným čínskou vládou“.
Omezování vstupu čínských aut či jen jejich softwaru nebo hardwaru na americkou půdu začalo už v roce 2025 za prezidenta Joea Bidena. Problémy měla např. kdysi švédská značka Volvo Cars, kterou dnes vlastní čínský koncern Geely, Trump jí však udělil výjimku, aby v USA svá auta nadále prodávat mohla. Zákon navržený Morenem a Slotkinovou by zajistil i to, že takovéto výjimky nebude do budoucna možné vydávat.
zdroj: Reuters | video: Marek Bednář/Auto.cz