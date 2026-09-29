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Čínská auta mohou dostat trvalý zákaz vjezdu do USA. Návrh zákona je v Senátu

Geely Galaxy Cruiser 700

Geely Galaxy Cruiser 700 Zdroj: Geely

Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Permanentní zákaz dovozu čínských aut bez možnosti udělit výjimky prochází legislativním schvalovacím kolečkem v americkém Senátu. Čína samozřejmě ostře nesouhlasí.

Americká vláda zavedla 100% dovozní cla na čínské elektromobily a omezuje či zakazuje automobilový software a hardware z Číny a Ruska. To vše ve snaze ochránit americké výrobce aut, ovšem také v obavě o zneužití kamerami i internetovým připojením vybavených aut ke špionáži.

Nový návrh zákona, za nímž stojí jak demokratičtí, tak republikánští zákonodárci, by to mohl posunout ještě dál – trvale zakázat dovoz čínských aut do USA. Snahu vede demokratická senátorka Elissa Slotkinová z Michiganu a republikánský senátor Bernie Moreno z Ohia, má však přes stovku dalších podporovatelů.

Čína samozřejmě silně nesouhlasí jak s těmito omezeními, tak i s návrhy na trvalý zákaz. Čínský prezident Si Ťin-pching je v těchto dnech na návštěvě Washingtonu a s Donaldem Trumpem má probírat „širokou škálu obchodních problémů“, píše agentura Reuters.

Trump nedávno prohlásil, že s čínskými auty nemá problém, pokud se budou montovat ve Spojených státech. To samozřejmě vzbudilo nespokojenost u amerických výrobců aut a jejich zaměstnanců, ale i některých senátorů. Slotkinová uvedla, že umožnění něčeho takového by znamenalo „začátek konce automobilové výroby v USA“.

Podle odpůrců by takovéto čínské investice nevytvořily nová pracovní místa v Americe, ale naopak „sebraly práci výrobcům, které po generace investovaly do Spojených států, a nasměrovaly ji ke společnostem vlastněným či ovládaným čínskou vládou“.

Omezování vstupu čínských aut či jen jejich softwaru nebo hardwaru na americkou půdu začalo už v roce 2025 za prezidenta Joea Bidena. Problémy měla např. kdysi švédská značka Volvo Cars, kterou dnes vlastní čínský koncern Geely, Trump jí však udělil výjimku, aby v USA svá auta nadále prodávat mohla. Zákon navržený Morenem a Slotkinovou by zajistil i to, že takovéto výjimky nebude do budoucna možné vydávat.

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zdroj: Reuters | video: Marek Bednář/Auto.cz

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