Čínská auta montovaná v Evropě možná budou muset mít místní díly
Počet čínských aut sestavených v Evropě může během pár let narůst několikanásobně. Zákonodárci vymýšlejí, jak zajistit, aby nešlo jen o montování aut z dílů dovezených z Číny.
Evropská unie zavedla cla na elektromobily vyráběné v Číně. Pro tamní značky tedy existuje cesta, jak taková cla obejít – můžou svá auta montovat v Evropě. Vydaly se jí značky BYD, Leapmotor, Chery a Geely a souhrnně se má letos v Evropě vyrobit – přesněji řečeno, smontovat – na 90 tisíc čínských aut.
Další fabriky se ale otvírají, ať už postavené na zelené louce, nebo jde o zužitkování kapacit v již stojících továrnách, které evropské značky neumí využít. Do roku 2030 může počet čínských aut smontovaných v Evropě dosáhnout milionu, o pět let později to může být 1,5 milionu aut, odhaduje poradenská společnost Global Mobility.
Evropská strana samozřejmě nespí a v obavě z toho, že by čínské automobilky montovaly svá auta v Evropě výlučně z dílů dovezených z Číny, připravuje tzv. Industrial Accelerator Act. Ten by měl zajistit, že ve vozidlech montovaných v Evropě bude určité procento dílů vyrobených v Evropě.
Bez tohoto předpisu „je hlavním rizikem, že Čína v EU otevře jen montovny z vlastních dílů s minimální přidanou hodnotou pro Evropany,“ obává se Sandar Tordoir, šéfekonom Centra pro evropskou reformu, nezávislého think tanku zaměřeného na lepší integraci v rámci EU a posilování její role ve světě.
BYD je znám silnou vertikální integrací – že si co nejvíc součástek chce vyrábět ve vlastní režii. Tato automobilka zanedlouho otevře svou továrnu v Maďarsku a chce začít vyrábět i ve Španělsku, kde už koncern Chery vyrábí auta svých exportních značek Jaecoo a Omoda.
„Aby se auto dalo považovat za vyrobené v Evropě, musela by se velká část dílů vyrábět zde,“ říká Gregor Williams z think tanku Rhodium Group. To může znamenat, že značky se silnou vertikální integrací dvakrát zváží, jestli se jim investice do továrny vyplatí, když dovážení dílů z Číny a pouhé sestavování auta v Evropě bude penalizováno.
Jak to dopadne, zda bude nějaké takovéto omezení schváleno, zatím samozřejmě není jasné. Má-li však Evropská unie skutečně chránit svůj automobilový průmysl – který přímo a nepřímo zaměstnává více než 13 milionů lidí – bude muset nějakým způsobem uzavřít díru, kterou nešťastným nastavením importních cel na v Číně vyrobené elektromobily vytvořila.
Zdroj: Carscoops/Automobilwoche | foto: archiv | video: Auto.cz