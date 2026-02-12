Čínská kopie Toyoty Land Cruiser se představila v Dubaji. Chystá se i do Evropy
iCaur V27, jehož vzhled nápadně připomíná terénní legendy z Japonska či Velké Británie, se představil v produkční formě. Jeho techniku může dostat i drsně vypadající britský offroad.
Čínská značka iCaur představila své 4,9 m dlouhé SUV s označením postupně V27 už loni, až nyní však proběhl jeho oficiální vstup na globální trhy. A když říkáme globální, myslíme tím i ty evropské – automobilka potvrdila, že vůz představený v Dubaji se bude prodávat v nezměněné podobě i v Evropě.
Vůz se v čínském originále jmenuje iCar V27 a je produktem koncernu Chery, kam patří např. i značky Omoda a Jaecoo. Jméno iCaur je určené na exportní trhy, aby se americká firma Apple nechtěla soudit, že jméno „iCar“ je principiálně stejné jako její „iPhone“ nebo „iMac“. Technika i všechno ostatní jsou však stejné.
O co tedy jde a máme se na co těšit? iCaur V27 je 4909 mm dlouhý, 1976 mm široký a 1855 mm vysoký offroad, jehož design okatým způsobem kopíruje legendy jako Toyota Land Cruiser řady 70 či Land Rover Defender. Není však rámový, má samonosnou karoserii.
Bude k mání ve formě elektromobilu s prodlouženým dojezdem. Baterie bude mít kapacitu 20,6 nebo 34,3 kWh, energii jí bude dodávat 1,5l zážehový motor a hnací náprava bude buď zadní, nebo obě. Ve formě zadokolky nabídne vůz 251 koní, coby čtyřkolka to bude 456 k. Dojezd na nabitou baterii a plnou nádrž benzinu bude v závislosti na verzi až 1200 km.
Stejně jako u ostatních čínských aut, interiér je minimalistický a prim v ovládání hraje centrální displej. Ten má úhlopříčku 15,4", ovšem není tu sám – obrázky ukazují i pár tlačítek pod ním a několik přepínačů je i na stropní konzoli u vnitřního zrcátka. Příjemným detailem jsou madla na A-sloupcích, která usnadní nastupování, a ve stropě jsou dvě dlouhá okna.
Podle starších informací britského webu Autocar se může technika V27 dostat také do britského vozu. Konkrétně jde o Ineos Fusilier, který měl být třetím modelem značky a prvním s elektrickým pohonem s prodlužovačem dojezdu. Už v létě 2024 se však objevily zprávy o tom, že nabírá zpoždění.
Zdroje: iCaur, CarNewsChina, Autocar | foto: iCaur | video: Marek Bednář/Auto.cz